Макманаман о Мбаппе в «Реале»: «Чтобы стать мировой суперзвездой, ему придется быть лучше Беллингема и Винисиуса, который выиграет «Золотой мяч» в этом году»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Стив Макманаман Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Стив Макманаман высказал мнение об адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Думаю, ему нужно завоевать расположение многих болельщиков. Ему повезло, что он присоединился к ним сейчас, когда они выиграли свою 15-ю Лигу чемпионов и находятся на вершине. Но да, есть тот факт, что он согласился перейти к ним два года назад, а затем отказался в самую последнюю минуту. Сейчас он присоединится к команде в действительно волнующий и важный момент для будущего и для него самого.

Если он хочет стать мировой суперзвездой, быть признанным самым лучшим, ему придется выйти и быть лучше, чем Винисиус Жуниор, который в этом году станет обладателем «Золотого мяча». Ему придется быть лучше Джуда Беллингема, ему придется забивать больше голов, потому что Джуду, как и следовало ожидать, придется вернуться обратно в полузащиту», – заявил экс-игрок «Реала» в программе ESPN FC Daily.

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20 комментариев
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Большой большой вопрос. И не факт что или Винисиус или Белингем выиграют золотой мяч, если Германия выиграет евро , я уверен что золотой мяч получит Кроос.
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+16
"Если он хочет стать мировой суперзвездой..." - он уже в указанном статусе года 2-3 так точно.
+10
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+10
Мбаппе лучше их обоих , .
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+3
Сейчас не совсем корректно рассуждать, кто выиграет Зм, вообще не понятно пока что, Евро ещё и копа будут, узнаем только после окончания этих турниров, наверное
+2
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+2
Когда Месси разрывает ПЛС в среднем с двумя голевыми действиями за игру, говорить что кто то кроме него выиграет зм🤣ну это смешно
+2
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+2
Пенес всем приплатил,чтобы пиарили.
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+1
Ответ as009595@icloud.com
Когда Месси разрывает ПЛС в среднем с двумя голевыми действиями за игру, говорить что кто то кроме него выиграет зм🤣ну это смешно
И это еще он не съездил на КА и не забил Гондурасу и Коста-Рике
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Нравился, в своё время. Недоумевал почему в основу не ставят #8 !!!
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он уже мировая суперзвезда, т.к. его знают даже те кто не смотрит футбол, наверняка из-за финалов ЧМ
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Стиви, привет!
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Да бред

Франция уже взяла чемпионат в Германии и Мбаппе с ЗМ, считай
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Я не понимаю, они там совсем сбрендили?) Что за пиар пошел повсюду крооса пихать? Напомню, кроос на протяжении сезона проваливался в защите и отборе, не поспевал во многих эпизодах, уже явно начал сдавать. Весь пиар пошел после его великолепной передачи с Баварией. До этого момента о нем молчали и не упоминали в принципе в контексте ЗМ. Он был игроком ротации, выходил чуть чаще модрича. И в помине не являлся ключевым игроком, как тот же Джуд.
Ситуация напоминает с пиаром модрича в 2018. До весны никто не обращал внимания на хорвата. О нем начали говорить после поздних стадий лч, в которых действительно мощно выглядел и гола Аргентине, июнь уже шёл, как его начали продвигать на номинацию в каждом интервью.
Вини решал в плофе лч, но не делал разницу в матчах чемпионата. Еще неизвестно как проявит себя в сборной, в которой выглядит обычно намного хуже, чем в клубе. Джуд ярко сверкнул в первой половине сезона. Дальше ожидаемо перестал, поскольку оверперфоманс дело такое, сегодня ты кладёшь всем на 90 минутах и делаешь разницу, завтра уже нет такой прухи.
Реал впечатлил именно командным взаимодействием, в механизме трудно выделить лучшего. Чем вклад того же Лунина ниже, чем игроков атаки?
Кроос даже не в топе в реале, есть Рюдигер, вини, лунин, Джуд и многие другие, чей вклад в итоговый успех больше, если оценивать всю дистанцию, а не то что свежо в памяти . так было с Лукой.
Ну вспомните, яркие действия в концовке сезона и ты сразу номинант, хотя 3/4 сезона о тебе даже не говорили. Дальше из каждого утюга начали трубить модрич модрич. Но там хотя бы Чм подтвердил все эти основания, реально модрич двигал сборную до финала.
Очень бы не хотелось, чтоб в случае победы немцев, выделяли именно кросса. Ведь он и в сборной не будет ключевым игроком , как и в реале. За пару удачных действий давать зм , потому что ты выиграл все трофеи? Не являясь важнейшим игроком своих команд.

А уж слова про мбаппе и вовсе смешны. Что за чушь про супермировую звезду) он уже давно таким является. Брал чм, доводил сборную до финала, единственный кто в этом финале тащил за всю команду. Да господи, даже в несчастном псж в плэй оффе сколько раз возил лучших защитников мира. Кстати если бы не дурачок доннарума, реал бы закончился уже на стадии 1/8 пару лет назад. И не было бы никакого зм Бензема. И все бы помнили как супермировая звезда мбаппе изящно переиграл всю оборону Реала в парижском матче на последних минутах. Такой скилл доступен редким гениям типа Неймара , мбаппе , возможно и Винни с Джудом , поглядим.
Но мбаппе на голову выше любого атакующего игрока Реала
У него и опыт уже какой набрался участия в самых великих матчах в истории. И скиллы у него покруче. Просто когда у тебя то лучший партнёр ломается каждый год, то вратарь дурку ловит, то по 5 штанг за матч в полуфинале , то лучший игрок в истории приезжает, больше чтоб подготовиться к своему заключительному выступлению на уровне сборных , а не реально помогать в новом клубе. Да даже единственный свой финал лч проиграл не по игре, ни в чем не уступая той самой Баварии. Где все могло качнуться и в его пользу.
А лч дело такое - удача немаловажный фактор.
А Мбаппе давно уже в топ 3 лучших игроков мира.
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Ответ Барсик91
Я не понимаю, они там совсем сбрендили?) Что за пиар пошел повсюду крооса пихать? Напомню, кроос на протяжении сезона проваливался в защите и отборе, не поспевал во многих эпизодах, уже явно начал сдавать. Весь пиар пошел после его великолепной передачи с Баварией. До этого момента о нем молчали и не упоминали в принципе в контексте ЗМ. Он был игроком ротации, выходил чуть чаще модрича. И в помине не являлся ключевым игроком, как тот же Джуд. Ситуация напоминает с пиаром модрича в 2018. До весны никто не обращал внимания на хорвата. О нем начали говорить после поздних стадий лч, в которых действительно мощно выглядел и гола Аргентине, июнь уже шёл, как его начали продвигать на номинацию в каждом интервью. Вини решал в плофе лч, но не делал разницу в матчах чемпионата. Еще неизвестно как проявит себя в сборной, в которой выглядит обычно намного хуже, чем в клубе. Джуд ярко сверкнул в первой половине сезона. Дальше ожидаемо перестал, поскольку оверперфоманс дело такое, сегодня ты кладёшь всем на 90 минутах и делаешь разницу, завтра уже нет такой прухи. Реал впечатлил именно командным взаимодействием, в механизме трудно выделить лучшего. Чем вклад того же Лунина ниже, чем игроков атаки? Кроос даже не в топе в реале, есть Рюдигер, вини, лунин, Джуд и многие другие, чей вклад в итоговый успех больше, если оценивать всю дистанцию, а не то что свежо в памяти . так было с Лукой. Ну вспомните, яркие действия в концовке сезона и ты сразу номинант, хотя 3/4 сезона о тебе даже не говорили. Дальше из каждого утюга начали трубить модрич модрич. Но там хотя бы Чм подтвердил все эти основания, реально модрич двигал сборную до финала. Очень бы не хотелось, чтоб в случае победы немцев, выделяли именно кросса. Ведь он и в сборной не будет ключевым игроком , как и в реале. За пару удачных действий давать зм , потому что ты выиграл все трофеи? Не являясь важнейшим игроком своих команд. А уж слова про мбаппе и вовсе смешны. Что за чушь про супермировую звезду) он уже давно таким является. Брал чм, доводил сборную до финала, единственный кто в этом финале тащил за всю команду. Да господи, даже в несчастном псж в плэй оффе сколько раз возил лучших защитников мира. Кстати если бы не дурачок доннарума, реал бы закончился уже на стадии 1/8 пару лет назад. И не было бы никакого зм Бензема. И все бы помнили как супермировая звезда мбаппе изящно переиграл всю оборону Реала в парижском матче на последних минутах. Такой скилл доступен редким гениям типа Неймара , мбаппе , возможно и Винни с Джудом , поглядим. Но мбаппе на голову выше любого атакующего игрока Реала У него и опыт уже какой набрался участия в самых великих матчах в истории. И скиллы у него покруче. Просто когда у тебя то лучший партнёр ломается каждый год, то вратарь дурку ловит, то по 5 штанг за матч в полуфинале , то лучший игрок в истории приезжает, больше чтоб подготовиться к своему заключительному выступлению на уровне сборных , а не реально помогать в новом клубе. Да даже единственный свой финал лч проиграл не по игре, ни в чем не уступая той самой Баварии. Где все могло качнуться и в его пользу. А лч дело такое - удача немаловажный фактор. А Мбаппе давно уже в топ 3 лучших игроков мира.
В том то и проблема, что Месси дали ЗМ за ублюдский сезон, почему Кроосу не должны дать, если Германия потянет Евро? Чем у Рюдигера больше вклад в победы Реала чем у Тони Крооса?
По вашим комментариям, когда читаешь их, складывается мнение что вы футбол не смотрите вовсе, одни хайлайты с Ютуба.
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Ответ meringue
В том то и проблема, что Месси дали ЗМ за ублюдский сезон, почему Кроосу не должны дать, если Германия потянет Евро? Чем у Рюдигера больше вклад в победы Реала чем у Тони Крооса? По вашим комментариям, когда читаешь их, складывается мнение что вы футбол не смотрите вовсе, одни хайлайты с Ютуба.
Скорее вы)
Рюдигер железный основной защитник, провел лучший сезон в карьере. Реально один из лучших защей в мире. Чем это выступление хуже полуосновного полузащитника, который сделал свое первое яркое действие за сезон в апреле месяце? А второе - объявил о завершении карьеры. Ну пересмотрите матчи Реала до апреля и гляньте как кроос уже явно не тянет основу. Потому и уходит, к слову
А причём тут Месси вообще ?
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