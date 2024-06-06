Макманаман о Мбаппе в «Реале»: «Чтобы стать мировой суперзвездой, ему придется быть лучше Беллингема и Винисиуса, который выиграет «Золотой мяч» в этом году»

Стив Макманаман высказал мнение об адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Думаю, ему нужно завоевать расположение многих болельщиков. Ему повезло, что он присоединился к ним сейчас, когда они выиграли свою 15-ю чемпионов и находятся на вершине. Но да, есть тот факт, что он согласился перейти к ним два года назад, а затем отказался в самую последнюю минуту. Сейчас он присоединится к команде в действительно волнующий и важный момент для будущего и для него самого.

Если он хочет стать мировой суперзвездой, быть признанным самым лучшим, ему придется выйти и быть лучше, чем Винисиус Жуниор, который в этом году станет обладателем «Золотого мяча». Ему придется быть лучше Джуда Беллингема, ему придется забивать больше голов, потому что Джуду, как и следовало ожидать, придется вернуться обратно в полузащиту», – заявил экс-игрок « » в программе ESPN FC Daily.