Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Хвича – 3-й

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Винисиус Жуниор признан лучшим левым вингером мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал новую версию рейтинга. Бразильский футболист «Реала» остался на первом месте.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Рафаэл ЛеауМилан»);

3. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

4. Жереми Доку («Манчестер Сити»);

5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

6. Кингсли Коман («Бавария»);

7. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»);

8. Нико Уильямс («Атлетик»);

9. Луис Диас («Ливерпуль»);

10. Энтони Гордон («Ньюкасл»). 

Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й

20 комментариев
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Ответ Нет Да_1116119228
Не болельщик Реала, но Винисиус в этом сезоне заслужил.
Он сезона три точно лучший на этой позиции
+9
0
+9
Не болельщик Реала, но Винисиус в этом сезоне заслужил.
+6
-2
+4
Ответ Саша Вжухов
Мбабло где??
В Реале
+1
0
+1
Леау распиарен
+6
-6
0
Я бы младшего Уильямса в пятёрку поставил. Через год обязан там быть уже.
+1
-1
0
Этот список - все, что нужно знать об уровне современных вингеров... Мартинелли проиграл место в старте Троссару, весь сезоне на банке просидел, провел 1.5 достойных матча и каким-то образом в топ-5 угодил. Хвичу видимо до конца десятилетия будут в эти списки пихать за прошлогодние заслуги. В этом сезоне у него 1 голевое действие в 8 матчах лч. А вот как Гордон оказался ниже Диаса (и что вообще Диас забыл в этом списке?) - загадка. Очень сильный сезон в Ньюкасле провел. Работоспособный, быстрый, с неплохим завершением, много пенок заработал. Вместо Доку в топ-4 должен быть.
+1
-1
0
именно на этой позиции Вини лучший сейчас факт
0
0
0
Интересно а Мудрик на каком месте?
0
0
0
Ответ Зеленский
Леау распиарен
Ямал распиарен,а Леау просто ленивый)
+7
-7
0
Ответ Саша Вжухов
Мбабло где??
В другом списке
0
0
0
Ответ Зеленский
Конечно.Даже в финале ЛЧ забил,а Мане нет
но в результатах ЗМ 2022 на который вы наяриваете Мане 2-й а Винисиус только 8-й, и голосов у него в три раза меньше чем у сенегальца, как быть?)
+3
-3
0
Ответ Нет Да_1116119228
Не болельщик Реала, но Винисиус в этом сезоне заслужил.
ты не болеешь за реал ....ты просто иногда лизунчиком кажешься
0
0
0
Ответ TOX
но в результатах ЗМ 2022 на который вы наяриваете Мане 2-й а Винисиус только 8-й, и голосов у него в три раза меньше чем у сенегальца, как быть?)
Очередное подтверждение необъективности награды)
0
0
0
Ответ Зеленский
Очередное подтверждение необъективности награды)
а кто устанавливает объективность? фанаты? она вообще существует?)
+1
-1
0
Ответ TOX
а кто устанавливает объективность? фанаты? она вообще существует?)
Конечно.Когда весь мир ржёт над липовыми ЗМ Меси и штампует мемы на эту тему,это же что-то да значит?
0
0
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