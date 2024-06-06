Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Хвича – 3-й
Винисиус Жуниор признан лучшим левым вингером мира по версии FourFourTwo.
Британский журнал опубликовал новую версию рейтинга. Бразильский футболист «Реала» остался на первом месте.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Рафаэл Леау («Милан»);
3. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
4. Жереми Доку («Манчестер Сити»);
5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
6. Кингсли Коман («Бавария»);
7. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»);
8. Нико Уильямс («Атлетик»);
9. Луис Диас («Ливерпуль»);
10. Энтони Гордон («Ньюкасл»).
Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й