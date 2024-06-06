Губернатор Подмосковья о «Химках» в РПЛ: «Нужно удержаться и закрепиться среди грандов. Бюджеты имеют значение, будет возможность – будем расширять»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Политика Андрей Воробьев Спорт-Экспресс деньги Футбол

Губернатор Московской области высказался о возвращении «Химок» в Мир РПЛ.

– «Химки» вернулись в РПЛ. Как вы встретили это событие?

– Как один из болельщиков, всегда рад за успех наших ребят. У нас играют молодые ребята, в том числе, выпускники собственной школы. Вышли – молодцы! Дальше нужно будет удержаться и закрепиться среди грандов.

Понятно, что бюджеты имеют значение. Но «Химки» команда опытная. Надеюсь, у них все получится.

– Нет ли плана расширить бюджет «Химок»?

– Эти планы всегда на повестке дня. Будет возможность – будем расширять, – сказал Андрей Воробьев в кулуарах ПМЭФ-2024.

По итогам сезона-2023/24 «Химки» заняли первое место в Мелбет Первой лиге и вернулись в высший дивизион страны.

12 комментариев
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Вы уже надоели, устройте себе чемпионат Москвы, Торпедо, ЦСКА, Спартак, Динамо, Родина, Сатурн,Химки, Локомотив и т д.... А главное Химкам ещё болельщиков купить, а то ходит 1,5 тысячи.....
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Главное Юрана подписать
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Кого он называет грандами? Всю РПЛ ? А если нет , то с какого бока тут Химки? Да и что б тогда удержаться среди грандов, нужно хотя бы быть одним из грандов🤷‍♂️Вобщем вроде бы безобидное вью. Но типичное для чиновника. Полнейшая расплывчатость и никакой конкретики. Додумайте сами. А он повернет потом свои слова так, каков будет результат. И скажет, что это вы не так всё поняли. Классика.🤷‍♂️
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Вообще надо на законодательном уровне прописать, что каждый город РФ имеет право иметь в РПЛ не более 4-х команд. Устроили чемпионат Московии...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Евгений Матыцын
Вы уже надоели, устройте себе чемпионат Москвы, Торпедо, ЦСКА, Спартак, Динамо, Родина, Сатурн,Химки, Локомотив и т д.... А главное Химкам ещё болельщиков купить, а то ходит 1,5 тысячи.....
Красиво, и главное в яблочко
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