Губернатор Подмосковья о «Химках» в РПЛ: «Нужно удержаться и закрепиться среди грандов. Бюджеты имеют значение, будет возможность – будем расширять»

Губернатор Московской области высказался о возвращении «Химок» в Мир РПЛ.

– «Химки» вернулись в . Как вы встретили это событие?

– Как один из болельщиков, всегда рад за успех наших ребят. У нас играют молодые ребята, в том числе, выпускники собственной школы. Вышли – молодцы! Дальше нужно будет удержаться и закрепиться среди грандов.

Понятно, что бюджеты имеют значение. Но « » команда опытная. Надеюсь, у них все получится.

– Нет ли плана расширить бюджет «Химок»?

– Эти планы всегда на повестке дня. Будет возможность – будем расширять, – сказал Андрей Воробьев в кулуарах ПМЭФ-2024.

По итогам сезона-2023/24 «Химки» заняли первое место в Мелбет Первой лиге и вернулись в высший дивизион страны.