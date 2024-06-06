Губернатор Подмосковья о «Химках» в РПЛ: «Нужно удержаться и закрепиться среди грандов. Бюджеты имеют значение, будет возможность – будем расширять»
Губернатор Московской области высказался о возвращении «Химок» в Мир РПЛ.
– «Химки» вернулись в РПЛ. Как вы встретили это событие?
– Как один из болельщиков, всегда рад за успех наших ребят. У нас играют молодые ребята, в том числе, выпускники собственной школы. Вышли – молодцы! Дальше нужно будет удержаться и закрепиться среди грандов.
Понятно, что бюджеты имеют значение. Но «Химки» команда опытная. Надеюсь, у них все получится.
– Нет ли плана расширить бюджет «Химок»?
– Эти планы всегда на повестке дня. Будет возможность – будем расширять, – сказал Андрей Воробьев в кулуарах ПМЭФ-2024.
По итогам сезона-2023/24 «Химки» заняли первое место в Мелбет Первой лиге и вернулись в высший дивизион страны.