Краснодар, Волгоград и Екатеринбург – основные претенденты на проведение Суперкубка России. Сыграют «Краснодар» и «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Матч ТВ Футбол

Названы основные претенденты на проведение матча за OLIMPBET Суперкубок России.

Вероятнее всего, игра пройдет в Краснодаре, Волгограде или Екатеринбурге, сообщает «Матч ТВ». 

Игра состоится 13 июля. Трофей разыграют чемпион и обладатель Фонбет Кубка России «Зенит» и финишировавший вторым в Мир РПЛ «Краснодар». 

Ранее сообщалось, что на проведение встречи также претендуют Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара и Калининград.

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42 комментария
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Почему не в Саранске?! Мекка отечественного футбола все-таки
+24
-3
+21
Волгоград из этих вариантов явно лучший с отрывом. Правда, там жарко
+8
0
+8
Ответ igls54
В Мухосаранске стадион простаивает
Можно повежливее о Саранске
+7
0
+7
Ответ Иван Тасминский
Краснодар будет замечательно. Тепло, спортивный принцип соблюдён, всё идеально
Про спортивный принцип очень смешно получается в данном случае)
+8
-1
+7
Из 6 последних Суперкубков, с 2018 года, 3 проведены в Москве, так же как и три последних финала Кубка на Лужниках. Все, что нужно знать про обьективность организаторов.
+6
-2
+4
Ответ Step_up
Да. Может и +40 быть. В тени.
можно матч поставить на вечер. А не на 14 часов дня
+3
0
+3
Краснодар? Учитывая, что играет Краснодар и в городе закрыт аэропорт, - это будет гениальное решение)
+3
-1
+2
Ответ justbored
Ну это в вашей деревне все болельщики бегут на стадион - и активничают в тырнетах - у Динамо поклонники солидные: сидим на совещаниях, смотрим на девайсах))
Дааа,эко тебя ещё штормит после слива Краснодару.😂
Только если у нас деревня то что тогда все остальные?А потом от всей страны вещаете,позорно как-то.
+2
0
+2
Ответ justbored
Вы без помощи гугла-яндекса это вспомнили? Никчёмный, считанным людям интересный матч, чтобы у кого-то были поводы говорить про "требл"))
Так болельщиков Динамо там и не ждут.Предпоследний тур,клуб претендует на золото,а на стадионе пусто.
+2
0
+2
Ответ Max Maximus
Почему не во Владивостоке? Местные хоть на нормальный футбол посмотрели бы
что там со стадионом Луча? Пишут, 9000 мест, искусственный газон без подогрева
+2
0
+2
Волгоград ,конечно,же будет
+2
-1
+1
Ответ justbored
Ну потому что помимо СМАРТФОНА, у нас есть ноутбук, планшет, стационарный компьютер и много чего другого))
А от зависти пойду почитаю собрание сочинений Пушкина
+1
0
+1
Ответ goshforever
Волгоград из этих вариантов явно лучший с отрывом. Правда, там жарко
Да. Может и +40 быть. В тени.
+1
0
+1
Ну Краснодар конечно, ведь трещали всегда, мол нужна посещаемость- вот и играйте в Краснодаре, там местные болельщики забьют стадион .
Кстати вспомнилось, как в прошлом году, когда Урал вышиб Спартак, а потом выбыли все топы почти, то началась кампания перед игрой Урал-ЦСКА, мол финал Урал-Краснодар будет мало посещаем и включили режим продажных арбитров, пенальти на Влуте не поставили чистый, а что мешало перенести финал в Краснодар или Екатеринбург, отмазки , мол финал заранее был назначен не принимаются, есть мировая практика, что легко переносились и еврокубки, даже чемпионаты мира из одной страны в другую.
Сейчас Екатеринбург и Краснодар могут финал проводить, за месяц примерно до игры выходит?
+2
-1
+1
Немного не понял по поводу финала в Краснодаре, там опечатка в статье или?

Финал Кубка в Петербурге с участием "Зенита" - это ужас-ужас, а в Краснодаре с участием "Краснодара" - отлично "дайте два".

Даже если исключить всякие теории заговоров, в Краснодаре в июле играть - такое себе удовольствие. Даже после 20-00 вечера может быть сильно за 30+.

Уж лучше в Лужниках тогда.
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Давайте в Краснодаре тогда.
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Я думаю большинство за Волгоград.
Но там пипец жарища будет в июле, если даже начать в 8 вечера.
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Балтика достойно проиграла Зениту в финале Кубка.
Почему не Калининград ?
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Волгоград
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За Волгоград.
Самый футбольный город в стране,
Даже в ФНЛ-2 Ротор собирает по 15 тыс зрителей.
Волгоград заслужил больше других принимать Кубок, сборную и тд
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-1
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Ремейк водопоев 10-летней давности так и напрашивается
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Я за Краснодар.
Очень хочу услышать рассказы Московских блогеров, что в очередной раз РФС принимает решения в пользу одной команды. А или нет, они будут рассказывать как это хорошо и круто.
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Ответ goshforever
можно матч поставить на вечер. А не на 14 часов дня
Тогда +33
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Волгоград лучший вариант
0
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0
Ответ justbored
Ну это в вашей деревне все болельщики бегут на стадион - и активничают в тырнетах - у Динамо поклонники солидные: сидим на совещаниях, смотрим на девайсах))
Не отстаете от побратимов из конюшни: у тех болельщики на дачи уезжают, у вас совещания там, девайсы. Некогда на стадион ходить, бедные)
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Ответ justbored
Ну это в вашей деревне все болельщики бегут на стадион - и активничают в тырнетах - у Динамо поклонники солидные: сидим на совещаниях, смотрим на девайсах))
Девайсах, а почему не на СМАРТФОНЕ?
0
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В Мухосаранске стадион простаивает
+6
-6
0
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