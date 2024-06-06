Краснодар, Волгоград и Екатеринбург – основные претенденты на проведение Суперкубка России. Сыграют «Краснодар» и «Зенит»
Названы основные претенденты на проведение матча за OLIMPBET Суперкубок России.
Вероятнее всего, игра пройдет в Краснодаре, Волгограде или Екатеринбурге, сообщает «Матч ТВ».
Игра состоится 13 июля. Трофей разыграют чемпион и обладатель Фонбет Кубка России «Зенит» и финишировавший вторым в Мир РПЛ «Краснодар».
Ранее сообщалось, что на проведение встречи также претендуют Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара и Калининград.
Только если у нас деревня то что тогда все остальные?А потом от всей страны вещаете,позорно как-то.
Кстати вспомнилось, как в прошлом году, когда Урал вышиб Спартак, а потом выбыли все топы почти, то началась кампания перед игрой Урал-ЦСКА, мол финал Урал-Краснодар будет мало посещаем и включили режим продажных арбитров, пенальти на Влуте не поставили чистый, а что мешало перенести финал в Краснодар или Екатеринбург, отмазки , мол финал заранее был назначен не принимаются, есть мировая практика, что легко переносились и еврокубки, даже чемпионаты мира из одной страны в другую.
Сейчас Екатеринбург и Краснодар могут финал проводить, за месяц примерно до игры выходит?
Финал Кубка в Петербурге с участием "Зенита" - это ужас-ужас, а в Краснодаре с участием "Краснодара" - отлично "дайте два".
Даже если исключить всякие теории заговоров, в Краснодаре в июле играть - такое себе удовольствие. Даже после 20-00 вечера может быть сильно за 30+.
Уж лучше в Лужниках тогда.
Но там пипец жарища будет в июле, если даже начать в 8 вечера.
Почему не Калининград ?
Самый футбольный город в стране,
Даже в ФНЛ-2 Ротор собирает по 15 тыс зрителей.
Волгоград заслужил больше других принимать Кубок, сборную и тд
Очень хочу услышать рассказы Московских блогеров, что в очередной раз РФС принимает решения в пользу одной команды. А или нет, они будут рассказывать как это хорошо и круто.