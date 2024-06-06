Краснодар, Волгоград и Екатеринбург – основные претенденты на проведение Суперкубка России. Сыграют «Краснодар» и «Зенит»

Названы основные претенденты на проведение матча за OLIMPBET Суперкубок России.

Вероятнее всего, игра пройдет в Краснодаре, Волгограде или Екатеринбурге, сообщает « ».

Игра состоится 13 июля. Трофей разыграют чемпион и обладатель Фонбет Кубка России « » и финишировавший вторым в Мир «Краснодар».

Ранее сообщалось, что на проведение встречи также претендуют Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара и Калининград.