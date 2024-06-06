Журналист Риоло: «Наибольший вред «ПСЖ» нанес не Мбаппе, а некомпетентный президент Аль-Хелайфи. Он не продал игрока, когда это было необходимо, и отпустил его бесплатно»

Даниэль Риоло раскритиковал президента «ПСЖ».

Журналист прокомментировал уход из парижского клуба на правах свободного агента.

«Когда организацией плохо управляют, когда ее втаптывает в грязь некомпетентный президент...

Наибольший вред «ПСЖ» нанес не Мбаппе, а господин , этот некомпетентный президент, который не продал игрока, когда это было необходимо, который принял дерьмовое решение, сохранив игрока, чтобы потом отпустить бесплатно, который привлек к этому президента страны, который обещал миллиарды матери игрока... И его мать забрала миллиарды, они все натворили дерьма, но главный виновник – президент», – сказал в эфире передачи After Foot.

Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»

В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о клубе. Парижане считают, что Килиан «поступил низко»