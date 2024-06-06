Журналист Риоло: «Наибольший вред «ПСЖ» нанес не Мбаппе, а некомпетентный президент Аль-Хелайфи. Он не продал игрока, когда это было необходимо, и отпустил его бесплатно»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Даниэль Риоло Футбол

Даниэль Риоло раскритиковал президента «ПСЖ».

Журналист прокомментировал уход Килиана Мбаппе из парижского клуба на правах свободного агента. 

«Когда организацией плохо управляют, когда ее втаптывает в грязь некомпетентный президент...

Наибольший вред «ПСЖ» нанес не Мбаппе, а господин Аль-Хелайфи, этот некомпетентный президент, который не продал игрока, когда это было необходимо, который принял дерьмовое решение, сохранив игрока, чтобы потом отпустить бесплатно, который привлек к этому президента страны, который обещал миллиарды матери игрока... И его мать забрала миллиарды, они все натворили дерьма, но главный виновник – президент», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot.

Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»

В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о клубе. Парижане считают, что Килиан «поступил низко»

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40 комментариев
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Мда, у Нассера вышел абсер 🙂
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-2
+21
Как же кайфово наблюдать за страданиями и беспомощностью рычажных после трансфера Мбаппе)Просто наслаждение)Ещё и 15ый ЛЧ взяли)Но они ведь заслужили эти страдания за неадекватное поведение в сытые негрейровские времена,не так-ли?)
+15
-10
+5
В 2021 шейх отказался продать Мбаппе в Мадрид за 200 лямов. Плюс в течении 3 лет платил астрономическую з/п. В итоге:
ПСЖ, не выиграв ничего в Европе, потерял футболиста бесплатно.
Реал за этот период выиграл 2 кубка ЛЧ + получил Мбаппе бесплатно.
Вывод: Аль-Хелайфи перед Ф.Пересом - неграмотный и бестолковый дилетант.
+5
0
+5
Ответ Кудри Гендузи
Мда, у Нассера вышел абсер 🙂
Да у этих шейхов денег столько, что ему Мбаппе купить/продать как нам шавуху купить
+6
-2
+4
Ответ ironboy
Это не так работает
в случае ПСЖ и все их финансовые махинации в обход всех финансовых требований,это действительно так и работает
+3
0
+3
Ответ Al Al
Да у этих шейхов денег столько, что ему Мбаппе купить/продать как нам шавуху купить
Это не так работает
+4
-1
+3
Ответ B@SS
Ну недалёкий журналист)) Без Аль-Хелайфи был бы сейчас ПСЖ?))
"Без Аль-Хелайфи был бы сейчас ПСЖ?))"
Неужто эмир Катара во всем мире не нашел бы другого президента, чтобы управлять своим клубом?
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+2
слили Неймара и Месси ради актива в виде с/а))
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Ответ &_Bishep_&
В 2021 шейх отказался продать Мбаппе в Мадрид за 200 лямов. Плюс в течении 3 лет платил астрономическую з/п. В итоге: ПСЖ, не выиграв ничего в Европе, потерял футболиста бесплатно. Реал за этот период выиграл 2 кубка ЛЧ + получил Мбаппе бесплатно. Вывод: Аль-Хелайфи перед Ф.Пересом - неграмотный и бестолковый дилетант.
Не только он
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Ответ Крушение баварского драндулета
Аль-Хелаифи унизил переса и ещё несколько лет получал профит от Мбаппе, как в игровом, так и в денежном плане за счёт рекламы. В имиджевом смысле это большая победа Парижа и позор на весь мир для мадрита, который несколько лет лил слёзы и кричал, что никогда-никогда больше не будет иметь дел с Мбаппе. Хелаифи показал всем истинное нутро мадридского клубца.
Ага. В итоге 2 ЛЧ за 3 года.
Пробуй дальше
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Это очевидно всем итак
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Хм.однако
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Ну недалёкий журналист))
Без Аль-Хелайфи был бы сейчас ПСЖ?))
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так ещё же ради черепашки слили Неймара, а по итогу черепашка сам свалил
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Шейх до конца верил, что уговорит Мбаппе продлить контракт и задержать его в ПСЖ чуть ли не навсегда. Деньги у него есть, а вот такую звезду, тем более местную, найти будет сверхтяжело.
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Фактос
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Аль-Хелайфи выкупает эту газету и престает платить этому журналисту
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Да для Хелайфи деньги не важны. Он пошёл на принцип и хотел показать,что в ПСЖ ни один игрок не может диктовать когда он должен уйти
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С другой стороны 100 млн для хелайфи не деньги
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Полностью согласен с журналистом
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Там эго катарцев сработало против них. В бизнесе ничего личного быть не может, а для них данная ситуация стала личной
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Аль-Хелайфи обхитрил сам себя, наверное думал, что с помощью уговоров и интриг продлит Мбаппе, а потом уже продаст, но не вышло.
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Не понимаю почему в ПСЖ всё ещё идут топ-игроки учитывая токсичного руководителя. Все кто из ПСЖ уходил говорили что как будто освободились (Месси, Мбаппе)
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Какой, однако, смелый журналист.
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Ответ Крыло советов
Не понимаю почему в ПСЖ всё ещё идут топ-игроки учитывая токсичного руководителя. Все кто из ПСЖ уходил говорили что как будто освободились (Месси, Мбаппе)
Может из за $?
Чего еще ты "не понимаешь"?
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Ответ Айвaр Абдулин
Да для Хелайфи деньги не важны. Он пошёл на принцип и хотел показать,что в ПСЖ ни один игрок не может диктовать когда он должен уйти
В итоге всё с точностью, да наоборот
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По большому счету журналист прав, что президент ПСЖ - очень некомпетентный руководитель.
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там не убудет.
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