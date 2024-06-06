Камавинга – журналисту об отсутствии сильных матчей в полузащите за Францию: «Неужели я хреново играл целый год? В сборной большая конкуренция, но у меня есть нужные качества – иначе меня бы тут не было»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга вступил в перепалку с французским журналистом.

Во время пресс-конференции сборной Франции у футболиста «Реала» спросили, расстроен ли он, что не провел сильных матчей на позиции полузащитника в национальной команде.

– По-вашему, я не провел ни одного сильного матча в сборной на позиции полузащитника?

– В последнее время ты не зарекомендовал себя как постоянный игрок основы.

– Когда вы говорите «последнее время», имеется в виду с какого момента?

– За последний год…

– Год? Неужели я хреново играл целый год?

Я не расстроен. Если я здесь, перед вами, то это потому, что у меня явно есть качества [для игры] в полузащите. Если вы этого не заметили, то это ваше дело, – сказал полузащитник.

«Я не первый выбор тренера в полузащиту? Ну, это другой вопрос. Во французской сборной большая конкуренция, нужно это принять.

Даже если я, по-вашему, ужасно играл целый год (смеется). Все же у меня были хорошие матчи в полузащите за Францию. В противном случае меня бы тут не было», – добавил футболист «Реала».

21-летний игрок выступал за сборную Франции на позиции левого защитника во время чемпионата мира в Катаре в 2022 году. На этой позиции он провел групповой матч против Туниса и 49 минут в финале против сборной Аргентины. С тех пор Камавинга пять раз выходил в стартовом составе в матчах за сборную, в каждом из них он выступал в роли полузащитника.

8 комментариев
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Че ты оправдываешься перед этим Ху..челоем?
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Камавинга один из лучших трансферов Реала последних 10 лет
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"Журналист" не с Матч-ТВ был случайно?
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Ответ Дядя ТУРА
Журналист странный ушлепок)) Во-первых почему он к игроку на Ты? Во-вторых, что он несёт? Сильная игра это как? Он покер ждёт от Камы?
На «ты» потому что обращение на «вы» только в русском языке. Ты бы поинтересовался откуда это пошло и для чего использовалось выражение «вы».
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Журналист странный ушлепок))
Во-первых почему он к игроку на Ты?
Во-вторых, что он несёт? Сильная игра это как? Он покер ждёт от Камы?
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Кама очень цепкий и не ленивый
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