Комментарий Роналду под постом Мбаппе – самый популярный в истории соцсетей. Он набрал 4,6 млн лайков

Криштиану Роналду установил рекорд социальных сетей.

После перехода в «Реал» португалец написал комментарий под его постом в инстаграме: «Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪».

Этот комментарий стал самым популярным в истории социальных сетей. Он набрал 4,6 миллиона лайков.

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