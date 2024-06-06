Комментарий Роналду под постом Мбаппе – самый популярный в истории соцсетей. Он набрал 4,6 млн лайков

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Криштиану Роналду установил рекорд социальных сетей.

После перехода Килиана Мбаппе в «Реал» португалец написал комментарий под его постом в инстаграме: «Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪».

Этот комментарий стал самым популярным в истории социальных сетей. Он набрал 4,6 миллиона лайков. 

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28 комментариев
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Очередной рекорд)
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-2
+50
Ответ Alex Shizoid
Очередной рекорд)
И это в 39 лет!
+51
-3
+48
Потому что Роналду самый самый на планете Земля.Можно продать его пук и вывести барсу из финансового кризиса
+43
-10
+33
Ответ Александр Северный
Комментарий скрыт
На альтруиста мессю, вогнавшего барсу в долги, вы тоже готовы наяривать годами? 🥴
+21
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+12
Ответ Александр Северный
Комментарий скрыт
Если Мбаппе и Роналду клоуны, то боюсь представить тогда, кто ты.
+14
-3
+11
Комментарий ригоберки о победе Реала в ЛЧ стал самым жалостливым и завистливым в истории соц.сетей
+11
-1
+10
Ответ Алексей Мишин
Комментарий удален модератором
Хейтеры как всегда)
+2
-1
+1
Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
В новости речь про самый залайканный комментарий
+2
-1
+1
Ещё одно подтверждение, что Месси незаслуженно выиграл ЧМ
+7
-7
0
Ответ benjamin92
Ещё одно подтверждение, что Месси незаслуженно выиграл ЧМ
😀😃😃😃
+1
-1
0
Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
Речь о комментариях, а не публикациях
+1
-1
0
Ответ Зеленский
Король,просто король👑
Король соцсетей ✌️
+2
-2
0
"Плачь, плачь, смотри, смотри...")
+1
-1
0
Опять рекорд !
Роналду не меняется ))
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Самый популярный спортсмен мира, всё-таки
+4
-4
0
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