Алексей Березуцкий о возвращении в ЦСКА: «Снова тренировать родной клуб – большое счастье, разлука получилась недолгой. Когда Марко позвал меня в штаб, долго не размышлял»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Алексей Березуцкий поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА.

Ранее стало известно, что бывший игрок и тренер армейцев войдет в штаб нового тренера Марко Николича.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА – большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.

Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» – заявил Алексей Березуцкий.

Алексей Березуцкий войдет в штаб Николича в ЦСКА

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2 комментария
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Ответ cektor
Березуцкий, который сразу после начала СВО её осудил и свалил на 2 года за границу? Баблишко видно кончилось, сразу свои принципы забыл и взгляды поменял?
Откуда вы все вылазите?) ресурсом не ошиблись?)

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