Алексей Березуцкий о возвращении в ЦСКА: «Снова тренировать родной клуб – большое счастье, разлука получилась недолгой. Когда Марко позвал меня в штаб, долго не размышлял»
Алексей Березуцкий поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА.
Ранее стало известно, что бывший игрок и тренер армейцев войдет в штаб нового тренера Марко Николича.
«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА – большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.
Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» – заявил Алексей Березуцкий.
По теме: В случае неудач у Николича, не будет ли это проблемой, что Леша может снова претендовать на Главного