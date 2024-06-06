Алексей Березуцкий о возвращении в ЦСКА: «Снова тренировать родной клуб – большое счастье, разлука получилась недолгой. Когда Марко позвал меня в штаб, долго не размышлял»

Алексей Березуцкий поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА.

Ранее стало известно, что бывший игрок и тренер армейцев войдет в штаб нового тренера .



«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА – большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.



Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» – заявил Алексей Березуцкий.

Алексей Березуцкий войдет в штаб Николича в ЦСКА