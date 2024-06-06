Чернов о сборной России: «Несправедливое отстранение. Говорят, что спорт вне политики – хотелось бы в это верить»

Никита Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России по футболу.

– Сейчас по-другому воспринимается сборная России по сравнению с 2015 годом, если сейчас нет официальных международных турниров?

– Какие-то различия есть.

Но все равно сейчас товарищеские матчи, все равно выходишь играть за сборную, тебя показывают по телевизору, родные и близкие смотрят. Поэтому хочется показать свои лучшие качества.

Понятно, что чемпионаты Европы и мира запомнятся тем, что играл, навечно. Надеюсь, что эти времена еще настанут.

– Что думаете об отстранении сборной России? Это несправедливость?

– Не хочу говорить о политике. Говорят, что спорт вне политики, хотелось бы в это верить. Как по мне, отстранение несправедливое.

– Как вы думаете, сказывается ли на мотивации игроков неучастие сборной России в официальных международных турнирах?

– Не сказал бы, что какая-то разница есть. Потому что все хотят приехать и показать свои лучшие качества.

Если приедешь и не будешь выкладываться на 100 процентов даже на тренировке, тогда лучше вообще не приезжать, сразу попросить, чтобы тебя не вызывали.

А если приехал, то будь добр, выкладывайся, – сказал защитник « » и сборной России Никита Чернов.