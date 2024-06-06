Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, еще не чемпионы. Будем ориентироваться на 2025 год»
Глава ВТБ Андрей Костин высказался о сезоне «Динамо».
ВТБ выступает генеральным спонсором московского клуба с 2008 года.
Прошедший сезон «Динамо» завершило на третьем месте, уступив чемпионство в последнем туре Мир РПЛ.
– Впервые за много лет команда боролась за чемпионство.
– Но не доборолась.
– Может, увеличить бюджеты?
– Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, еще не чемпионы.
Будем ориентироваться на 2025 год, – сказал Костин в кулуарах ПМЭФ-2024.
Это не так работает
We are of the same blood.
Nailya.»
кто не понял - тот поймёт!
Справедливо. Как и другие соискатели, но обладатель титула всегда один.
А динамовский поезд проскочил заветную станцию "Чемпион".