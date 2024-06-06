Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, еще не чемпионы. Будем ориентироваться на 2025 год»

Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Андрей Костин деньги Футбол

Глава ВТБ Андрей Костин высказался о сезоне «Динамо».

ВТБ выступает генеральным спонсором московского клуба с 2008 года.

Прошедший сезон «Динамо» завершило на третьем месте, уступив чемпионство в последнем туре Мир РПЛ.

– Впервые за много лет команда боролась за чемпионство.

– Но не доборолась.

– Может, увеличить бюджеты?

– Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, еще не чемпионы.

Будем ориентироваться на 2025 год, – сказал Костин в кулуарах ПМЭФ-2024.

25 комментариев
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Разочарование Андрея Леонидовича вполне понятно. Уж сколько нахваливали динамовскую атаку - "нам забьют, мы - больше". Полнейшая импотенция в главном матче года это жуткий позор.
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Такого шанса уже может и не быть, игра в поддавки закончилась.
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Ответ ДМ-1чемпион
Можно было и не забивать, что бы стать чемпионами! Главное было не пропустить!
как раз из за такого подхода <<Главное не пропустить!>>, и просрали чемпионство
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Костину пофиг на футбол. Он этого и не скрывает (в том числе в более развернутых интервью). ВТБ стал спонсором Динамо в 2009 по просьбе Степашина (у того там и жена работала, и сам Степашка тогда был большим начальником, мог себе позволить, попросить). А в собственность банку клуб перешел за долги. Но банк в лице Костина клубом откровенно тяготится.
Так это прекрасно что пофиг. Человек ждёт результата, а не сопли про то что "ради-клуба-мы-умереть-готовы". Только прагматизм спасёт Динамо.
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+5
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Костину пофиг на футбол. Он этого и не скрывает (в том числе в более развернутых интервью). ВТБ стал спонсором Динамо в 2009 по просьбе Степашина (у того там и жена работала, и сам Степашка тогда был большим начальником, мог себе позволить, попросить). А в собственность банку клуб перешел за долги. Но банк в лице Костина клубом откровенно тяготится.
Не знаю насчет Костина, но вот люди, непосредственно занимающиеся Динамо со стороны ВТБ - Гафин и несколько ранее Соловьев - клубом явно не тяготятся.
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Ответ Титюля
Почему Динамо спонсирует государственная финансовая корпорация?
Потому что могут и никаких запретов на это нет. И не будет. Потому что ВТБ - это не ФГУП, а акционерное общество. Основным акционером банка ВТБ является Правительство РФ (60,93 % акций), но другие акции за физическими и юридическими лицами, в том числе иностранцам принадлежат, иностранным компаниям и фондам. ВТБ - коммерческая организация, главная цель которой - получение прибыли. Они не должны ничего российским гражданам, налогоплательщикам и т.д. ВТБ инвестировал в девелоп-проект около стадиона Динамо, там будут возводить бизнес-высотки. Динамо - просто один из активов. Убыточный? Да. Но из-за повышенных тв-контрактов убытки стали поменьше, плюс привлекательность видят в продвижении ВТБ за счет бренда Динамо.
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Ответ Рагнар Лодброк
интересно доживу ли я до пенсии чтобы из года в года читать вот такое
Согласно статистике, поклонники Динамо переживают всех прочих - у них всегда есть стимул))
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Хорошая команда у нас ! Как никогда были близки к чемпионству . С Краснодаром играли осторожно , лишь бы не пропустить . Ну и как это всегда в таких случаях бывает - чего боишься , то и приходит. Я думаю , что легионеры не совсем поняли в каком клубе играют. Такая трусливая и позорная игра в матче жизни и смерти. И хоть последнему чемпионству очень много лет , Динамо Москва остается одним из самых титулованных клубов страны.
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«Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, еще не чемпионы»
Это не так работает
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Можно было и не забивать, что бы стать чемпионами! Главное было не пропустить!
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-2
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интересно доживу ли я до пенсии чтобы из года в года читать вот такое
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Ответ Леван Сиукаев
как раз из за такого подхода <<Главное не пропустить!>>, и просрали чемпионство
Ну они не читают спортсру. Многие из нас предупреждали что это изначально проигрышная стратегия - стремление сохранить очко.
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Ответ КЕША
Хорошая команда у нас ! Как никогда были близки к чемпионству . С Краснодаром играли осторожно , лишь бы не пропустить . Ну и как это всегда в таких случаях бывает - чего боишься , то и приходит. Я думаю , что легионеры не совсем поняли в каком клубе играют. Такая трусливая и позорная игра в матче жизни и смерти. И хоть последнему чемпионству очень много лет , Динамо Москва остается одним из самых титулованных клубов страны.
Ты, Кеша - добрый, а нужно быть злобным здесь. Хватит уже оправданий. Былые титулы хорошо, но выплески эндорфинов (допамина, окситоцина, вотэва) мы хотим здесь и сейчас.
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«To Andrey Kostin.

We are of the same blood.

Nailya.»

кто не понял - тот поймёт!
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Ответ Рагнар Лодброк
интересно доживу ли я до пенсии чтобы из года в года читать вот такое
Надо себя заставить! живи и радуйся каждому дню.
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Удачи сборной Казахстана, наконец, отобраться, на крупный турнир! Буду поддерживать вас в отборах и Лиге Наций.
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Мнеб его проблемы )))
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Будем ориентироваться на 2025 год,

Справедливо. Как и другие соискатели, но обладатель титула всегда один.
А динамовский поезд проскочил заветную станцию "Чемпион".
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Костину пофиг на футбол. Он этого и не скрывает (в том числе в более развернутых интервью). ВТБ стал спонсором Динамо в 2009 по просьбе Степашина (у того там и жена работала, и сам Степашка тогда был большим начальником, мог себе позволить, попросить). А в собственность банку клуб перешел за долги. Но банк в лице Костина клубом откровенно тяготится.
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