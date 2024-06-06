Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, еще не чемпионы. Будем ориентироваться на 2025 год»

Глава ВТБ Андрей Костин высказался о сезоне «Динамо».

ВТБ выступает генеральным спонсором московского клуба с 2008 года.

Прошедший сезон « » завершило на третьем месте, уступив чемпионство в последнем туре Мир .

– Впервые за много лет команда боролась за чемпионство.

– Но не доборолась.

– Может, увеличить бюджеты?

– Раз не забили ни одного гола в последней игре, значит, еще не чемпионы.

Будем ориентироваться на 2025 год, – сказал Костин в кулуарах ПМЭФ-2024.