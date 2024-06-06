Глава РФС Дюков о матче с Венгрией: «В следующем году это возможно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Венгрии по футболу РФС Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Дюков допустил проведение товарищеского матча с Венгрией в 2025 году.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал идею проведение встречи со сборной России: «Не нужно путать спорт с геополитикой. Мы не футбольные профессионалы. Если федерация решит – мы не против».

«Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами. Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд.

В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», – сказал президент РФС

Захарова о соперниках сборной России: «Для всех открыта дверь. У нас отсутствует какой-либо намек на дискриминацию: политическую или по национальному вопросу»

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2 комментария
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Офигеть, с большим нетерпением ожидаем матч с очередной топ сборной!!
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Если ещё не повернутся в сторону запада, и не возьмут политику против России
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