Глава РФС Дюков о матче с Венгрией: «В следующем году это возможно»

Александр Дюков допустил проведение товарищеского матча с Венгрией в 2025 году.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал идею проведение встречи со сборной России: «Не нужно путать спорт с геополитикой. Мы не футбольные профессионалы. Если федерация решит – мы не против».

«Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами. Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд.

В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», – сказал президент .

Захарова о соперниках сборной России: «Для всех открыта дверь. У нас отсутствует какой-либо намек на дискриминацию: политическую или по национальному вопросу»