«Криштиану? Ну он мне не особо». Жирков назвал команду мечты

Юрий Жирков назвал состав мечты.

– Юрий Валентинович, назовите состав мечты. Вратарь.

– .

– Правый защитник.

– Мне нравится состав «Милана» 2000-х, поэтому .

– Два центральных защитника.

– Блин, тяжело [выбрать] из старых, с того времени когда я смотрел футбол и из нынешних.

– Игнашевич и Березуцкий?

– Если из всех выбирать, то они точно не попадут (смеется).

– Окей, тогда левый защитник.

– Мальдини.

– Два центральных полузащитника.

– Альбертини из « » и .

– Еще два.

– бы взял и Хави.

– Левый вингер. Криштиану?

– Ну он мне не особо так (смеется). Думаю, Роналдиньо.

– Форвард и правый вингер.

– Месси справа, а нападающий Дрогба или Это′О.

– Главный тренер.

– Анчелотти, – рассказал экс-хавбек ЦСКА, «Челси» и «Зенита», а ныне – медиафутбольного клуба Bus.

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