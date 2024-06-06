«Криштиану? Ну он мне не особо». Жирков назвал команду мечты
Юрий Жирков назвал состав мечты.
– Юрий Валентинович, назовите состав мечты. Вратарь.
– Петр Чех.
– Правый защитник.
– Мне нравится состав «Милана» 2000-х, поэтому Кафу.
– Два центральных защитника.
– Блин, тяжело [выбрать] из старых, с того времени когда я смотрел футбол и из нынешних.
– Игнашевич и Березуцкий?
– Если из всех выбирать, то они точно не попадут (смеется).
– Окей, тогда левый защитник.
– Мальдини.
– Два центральных полузащитника.
– Альбертини из «Милана» и Кроос.
– Еще два.
– Баллака бы взял и Хави.
– Левый вингер. Криштиану?
– Ну он мне не особо так (смеется). Думаю, Роналдиньо.
– Форвард и правый вингер.
– Месси справа, а нападающий Дрогба или Это′О.
– Главный тренер.
– Анчелотти, – рассказал экс-хавбек ЦСКА, «Челси» и «Зенита», а ныне – медиафутбольного клуба Bus.
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Не зря за Челси играл)
- Роналду
- Бразилец что ли?
- Португалец
- Ааа, а то я бразильцев как-то.. Не очень.
- А португальцев?
- Португальцев - нормально
- А в чëм разница?
- Ну, чë ты пристал-то?!
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