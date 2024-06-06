«Криштиану? Ну он мне не особо». Жирков назвал команду мечты

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Юрий Жирков назвал состав мечты.

– Юрий Валентинович, назовите состав мечты. Вратарь.

Петр Чех.

– Правый защитник.

– Мне нравится состав «Милана» 2000-х, поэтому Кафу.

– Два центральных защитника. 

– Блин, тяжело [выбрать] из старых, с того времени когда я смотрел футбол и из нынешних.

– Игнашевич и Березуцкий?

– Если из всех выбирать, то они точно не попадут (смеется).

– Окей, тогда левый защитник.

– Мальдини.

– Два центральных полузащитника.

– Альбертини из «Милана» и Кроос.

– Еще два.

Баллака бы взял и Хави.

– Левый вингер. Криштиану?

– Ну он мне не особо так (смеется). Думаю, Роналдиньо. 

– Форвард и правый вингер.

– Месси справа, а нападающий Дрогба или Это′О.

– Главный тренер.

– Анчелотти, – рассказал экс-хавбек ЦСКА, «Челси» и «Зенита», а ныне – медиафутбольного клуба Bus.

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15 комментариев
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Ответ Зеленский
Знал бы Роналду кто такой Жирков)
Ну, к слову, наверняка знает) Жирков же был номинирован на Золотой мяч в 2008-м, когда Роналду его выиграл. За Жиркова, правда, никто не проголосовал, но как и за Бензема впрочем
+7
-3
+4
4-4-3 получается)
Не зря за Челси играл)
+3
-1
+2
- Тебя как звать-то?
- Роналду
- Бразилец что ли?
- Португалец
- Ааа, а то я бразильцев как-то.. Не очень.
- А португальцев?
- Португальцев - нормально
- А в чëм разница?
- Ну, чë ты пристал-то?!

©
+1
-1
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Хм, напа то чего чего слабоватого выбрал🤪
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Так себе сборная✌️🤭
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