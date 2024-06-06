Вратарь «Виллы» Мартинес хочет на Олимпиаду-2024: «Сборная выше клубов – это предмет гордости. Если мне придется поспорить с клубом, я сделаю это»

Теги Астон Вилла Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Хавьер Маскерано Эмилиано Мартинес Париж-2024 Футбол

Эмилиано Мартинес заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024.

Новый сезон АПЛ начнется через неделю после завершения олимпийского футбола турнира.

«Как уже сказали многие футболисты, если мы нужны Хавьеру Маскерано, то мы доступны.

Безусловно, что национальная сборная стоит выше клубов. И если клубы нам позволят, мы имеем право сказать, что национальная команда всегда важнее. Для нас это предмет гордости

Я хочу поехать [на Олимпиаду]. Есть много ребят, которые хотят поехать.

У меня есть желание выиграть Олимпийские игры. Клуб не обязан отпускать игрока на Олимпиаду. Знаю, что мой клуб ни одного игрока не отпустил, всем запретили.

Шанс небольшой, но я всегда ставлю на первое место сборную, и если мне придется еще немного поспорить с клубом, я так и сделаю, но сначала – Кубок Америки», – сказал вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

18 комментариев
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Сборная выше клубов, но зп платит клуб, как удобно.
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Как только в клубе скажут, что за время на Олимпиаде зарплату платить не будут сборная резко перестанет быть важнее
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Бэйл: Уэльс. Гольф. Мадрид

Мартинес: Аргентина. Танцы. Бирмингем
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надо в правилах внести чтоб отпускали на олимпиаду если игрок сам хочет на нее, с правом не платить зарплату футболисту пока он не в расположении клуба. типа отпуска за свой счет кароч.
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А что у кого-то были сомнения что у Эмилиано Мартинеса не все в поряде с головой?
Он это прекарсно продемонстрировал на ЧМ-2022.
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Вспоминается один хоккеист, который тоже бил себя пяткой в грудь "даже если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, я всё равно поеду и плевать мне на них всех". Правда, чем ближе были ОИ, тем тише он становился, ну и (как неожиданно) никуда не поехал и "а я что - я ничего".
Лишить зарплаты в клубе на время ОИ и отсутствия, в случае полученной там травмы, - посмотрим как он запоёт.
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Ответ Зеленский
Когда у тебя на клубном уровне нет трофеев,а единственное твоё достижение купленный ЧМ,то да,сборная важнее)
Сейчас подбежит стадо некрофилов и заминусуют тебя
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Твоё поведение это предмет стыда, а не гордости
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"И если клубы нам позволят, мы имеем право сказать, что национальная команда всегда важнее."

"Шанс небольшой, но я всегда ставлю на первое место сборную, и если мне придется еще немного поспорить с клубом, я так и сделаю, но сначала – Кубок Америки"
🤡
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Опять получит вратаря года?
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Опять отлетят от Чили. Без поддержки от фифа эта никчемная сборная ни на что не способна
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Ответ Зеленский
Когда у тебя на клубном уровне нет трофеев,а единственное твоё достижение купленный ЧМ,то да,сборная важнее)
За сколько купили, я бы себе тоже парочку взял?
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Ответ Зеленский
Когда у тебя на клубном уровне нет трофеев,а единственное твоё достижение купленный ЧМ,то да,сборная важнее)
У него Кубок и три Суперкубка Англии вообще-то
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Ответ Ксяоми Ноутов
За сколько купили, я бы себе тоже парочку взял?
Носки для начала купи себе
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Ответ KeriLLo
Сборная выше клубов, но зп платит клуб, как удобно.
ничего, клубные юристы обьяснят ему
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