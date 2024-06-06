Вратарь «Виллы» Мартинес хочет на Олимпиаду-2024: «Сборная выше клубов – это предмет гордости. Если мне придется поспорить с клубом, я сделаю это»
Эмилиано Мартинес заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024.
Новый сезон АПЛ начнется через неделю после завершения олимпийского футбола турнира.
«Как уже сказали многие футболисты, если мы нужны Хавьеру Маскерано, то мы доступны.
Безусловно, что национальная сборная стоит выше клубов. И если клубы нам позволят, мы имеем право сказать, что национальная команда всегда важнее. Для нас это предмет гордости
Я хочу поехать [на Олимпиаду]. Есть много ребят, которые хотят поехать.
У меня есть желание выиграть Олимпийские игры. Клуб не обязан отпускать игрока на Олимпиаду. Знаю, что мой клуб ни одного игрока не отпустил, всем запретили.
Шанс небольшой, но я всегда ставлю на первое место сборную, и если мне придется еще немного поспорить с клубом, я так и сделаю, но сначала – Кубок Америки», – сказал вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.
Мартинес: Аргентина. Танцы. Бирмингем
Он это прекарсно продемонстрировал на ЧМ-2022.
Лишить зарплаты в клубе на время ОИ и отсутствия, в случае полученной там травмы, - посмотрим как он запоёт.
"Шанс небольшой, но я всегда ставлю на первое место сборную, и если мне придется еще немного поспорить с клубом, я так и сделаю, но сначала – Кубок Америки"
🤡