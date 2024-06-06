Вратарь «Виллы» Мартинес хочет на Олимпиаду-2024: «Сборная выше клубов – это предмет гордости. Если мне придется поспорить с клубом, я сделаю это»

Эмилиано Мартинес заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024.

Новый сезон начнется через неделю после завершения олимпийского футбола турнира.

«Как уже сказали многие футболисты, если мы нужны , то мы доступны.

Безусловно, что национальная сборная стоит выше клубов. И если клубы нам позволят, мы имеем право сказать, что национальная команда всегда важнее. Для нас это предмет гордости

Я хочу поехать [на Олимпиаду]. Есть много ребят, которые хотят поехать.

У меня есть желание выиграть игры. Клуб не обязан отпускать игрока на Олимпиаду. Знаю, что мой клуб ни одного игрока не отпустил, всем запретили.

Шанс небольшой, но я всегда ставлю на первое место сборную, и если мне придется еще немного поспорить с клубом, я так и сделаю, но сначала – Кубок Америки», – сказал вратарь « » .