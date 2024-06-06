«Барса» должна будет завершать работы на «Камп Ноу» на 2 часа раньше из-за жалоб жителей на шум. Возвращение команды на стадион может быть отложено

Теги Барселона Ла Лига Камп Ноу стадионы Футбол

На «Камп Ноу» сократили время проведения работ из-за жалоб жителей.

Сообщества жителей районов Рамон-Нонат, Рако-де-Лес-Кортс и Авенида-де-Чили пожаловались на сильный шум, сопровождающий работы по реконструкции стадиона «Барселоны». Они утверждают, что клуб не соблюдал ограничения, согласованные в апреле прошлого года.

Если ранее работы могли вестись до полуночи, то теперь должны заканчиваться в 22:00 – таковы условия нового соглашения, заключенного между «Барселоной» и жителями близлежащих районов. Это ограничение будут действовать с понедельника по пятницу. 

Кроме того, работы по субботам будут запрещены как минимум до 20 июня – в этот день стороны проведут новую встречу, на которой проанализируют соблюдение новых мер. Если нарушений не будет, то «Барса», скорее всего, сможет проводить работы каждую вторую субботу. 

Ранее президент клуба Жоан Лапорта заявил, что «блауграна» намерена провести первый матч на обновленном «Камп Ноу» в декабре этого года. Планы могут измениться из-за новых ограничений. 

16 комментариев
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Лапорта: У людей, живущих возле Камп Ноу, явно что-то не так с ДНК
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Опять не иначе как проделки Пере….Байдена
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Ответ Aleksey Yashin
Лапорта: У людей, живущих возле Камп Ноу, явно что-то не так с ДНК
возрастные люди нетерпимы к шуму, да и там люди работают, дети учатся а студенты готовятся на экзамены. людям утром надо на/в работу/школу/универ а тут шум до полуночи.. это не нормально! да и до 22:00 это уже перебор! в Европе, почти во всех странах шумные работы после 18:00 не разрешают, и карается это серьезным нарушением, а тут в Барселоне, шум до 22:00.. соседи и реально серьезно пошли на уступки согласившийся до 10 вечера.
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+9
- Вчера стену долбили после 23:00?
- Нет
- Как нет, если соседка звонила, говорит, они стенку после 23:00 ломают
- Насяльника, мы не долбили после 23:00, час подождали - после 00:00 начали долбить.
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Перес хватит уже!
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Кого на этот раз обвинит Лапорта?
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Опять социальный мадрицизм виной
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Вот же проклятый социальный мадридизм. Спасу нет от него даже в Барселоне.
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Раньше было до 00?? Так-то реально жёстко, не?
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По закону нельзя шуметь.Каталонская пресса назовёт ее законом Переса
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социальный мадридизм
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Ответ depressrain
Опять не иначе как проделки Пере….Байдена
совершенно верно, сейчас вслед за законном мбаппе, напишут про закон переса, который палки в колеса рычаговой машины сует
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