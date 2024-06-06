«Барса» должна будет завершать работы на «Камп Ноу» на 2 часа раньше из-за жалоб жителей на шум. Возвращение команды на стадион может быть отложено
На «Камп Ноу» сократили время проведения работ из-за жалоб жителей.
Сообщества жителей районов Рамон-Нонат, Рако-де-Лес-Кортс и Авенида-де-Чили пожаловались на сильный шум, сопровождающий работы по реконструкции стадиона «Барселоны». Они утверждают, что клуб не соблюдал ограничения, согласованные в апреле прошлого года.
Если ранее работы могли вестись до полуночи, то теперь должны заканчиваться в 22:00 – таковы условия нового соглашения, заключенного между «Барселоной» и жителями близлежащих районов. Это ограничение будут действовать с понедельника по пятницу.
Кроме того, работы по субботам будут запрещены как минимум до 20 июня – в этот день стороны проведут новую встречу, на которой проанализируют соблюдение новых мер. Если нарушений не будет, то «Барса», скорее всего, сможет проводить работы каждую вторую субботу.
Ранее президент клуба Жоан Лапорта заявил, что «блауграна» намерена провести первый матч на обновленном «Камп Ноу» в декабре этого года. Планы могут измениться из-за новых ограничений.
- Нет
- Как нет, если соседка звонила, говорит, они стенку после 23:00 ломают
- Насяльника, мы не долбили после 23:00, час подождали - после 00:00 начали долбить.