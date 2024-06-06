Черчесов об отказе от работы в иностранных клубах: «По‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось»

Теги Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов объяснил, почему отказался от работы в иностранных клубах.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана 3 июня.

– Вы возглавили сборную Казахстана, потому что не нашли работу в России?

– Мне нужно ее находить?

– Почему именно Казахстан? Были ли предложения от российских клубов?

– От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа.

– Почему не клубная команда?

– Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь. Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось, – сказал Черчесов

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45 комментариев
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Просто там сложнее объяснить, чем товарищеские игры отличаются от контрольных
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-2
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хм, выслушивать лекции по физкультуре конечно та ещё наука)
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-2
+41
Мне кажется, этим одним словом был "Душ"
+34
-2
+32
По русски одним словом можно послать в мозг? :-)
Так прочиталось, простите.
+10
-1
+9
Как я понял, никто из топ-тренеров зарубежных топ-клубов точно в мозг не попадают, а читают лекции на бровке, когда делают замены

Говорят, у Анчелотти и прозвище Ганнибал Лектор
+8
0
+8
Так все могут,а ты попробуй сказать канагаттандырылмагандыктарыныздан
+8
-3
+5
Но с другой стороны, если тебя пошлют на английском или немецком ты с горем пополам поймёшь. А на казахском могут мило улыбаться и матюкаться прямо в глаза.
+5
0
+5
Как же я надеюсь, что в сборной кз найдутся ребята, которые скажут ему, что они только по-казахски понимают) пусть учит
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А разве шашлык не на всех языках одинаково произносится?
+4
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+2
не понял, а уловил установку тренера
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Одним словом попасть в мозг звучит как угроза. 😊
+3
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+2
вот оказывается почему у Маура получилось тренировать гранды - он переводчик....
+3
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Это слово "душ"? 😏
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Просто там сложнее объяснить, чем товарищеские игры отличаются от контрольных
Да и всех приветствовать устал)
+1
0
+1
Ой бой
+1
0
+1
Ответ deligy
И много тренеров знают польский или венгерский?))
достаточно неплохо знать английский. Но с этим у Саламыча похоже тоже не все гладко)
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- мне нужно ее находить ?
Занавес
+1
0
+1
Ответ pele_kan
достаточно неплохо знать английский. Но с этим у Саламыча похоже тоже не все гладко)
У него прекрасно с немецким, десяток лет провёл в Германии и в Австрии
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0
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Кто на что учился....
0
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Работать приходилось бедняге
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Ответ deligy
И много тренеров знают польский или венгерский?))
В Венгрии английский и тем более немецкий знают все
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Барселона и Бавария походу отказ от Саламыча, там на русском не говорят.
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Ответ <Inter>
так это говорит лишь о плохом знании языка
И много тренеров знают польский или венгерский?))
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Ответ Дмитрий Рабко
Но с другой стороны, если тебя пошлют на английском или немецком ты с горем пополам поймёшь. А на казахском могут мило улыбаться и матюкаться прямо в глаза.
Разве у казахов не русский мат?
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Ответ Зеленский
Так все могут,а ты попробуй сказать канагаттандырылмагандыктарыныздан
😂😂😂👍
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k retin
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Так в Европах душевых нет чтоле?😅
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Просто там не заплатят так, как Казахстан. Усатый лицемер…
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Это слово - "душ"?)
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Осетин поплыл. Казахи такого не потерпят.
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