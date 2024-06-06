Черчесов об отказе от работы в иностранных клубах: «По‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось»
Станислав Черчесов объяснил, почему отказался от работы в иностранных клубах.
Российский специалист возглавил сборную Казахстана 3 июня.
– Вы возглавили сборную Казахстана, потому что не нашли работу в России?
– Мне нужно ее находить?
– Почему именно Казахстан? Были ли предложения от российских клубов?
– От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа.
– Почему не клубная команда?
– Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь. Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось, – сказал Черчесов.
Так прочиталось, простите.
Говорят, у Анчелотти и прозвище Ганнибал Лектор
Занавес