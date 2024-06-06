Моуринью назвал Португалию одним из фаворитов Евро: «Испания, Франция, Англия, Германия не лучше. У нас сейчас лучший состав в истории с точки зрения глубины и качества»

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Жозе Моуринью оценил шансы сборной Португалии на победу на Евро-2024.

«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, которые у нас были, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории, и Португалия может выиграть турнир.

Все дело в уверенности в себе, в том, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия – лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия не лучше.

Самая большая проблема для тренера – это необходимость выбирать, кого выпустить, потому что есть два отличных правых защитника, два отличных левых защитника, по два отличных полузащитника на разные позиции – и я говорю «два» только потому, что в команде всего 23 человека, но на самом деле их больше.

Если будет сюрприз, я буду удивлен! Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды – фавориты.

Я не уверен насчет Испании, но их футбол и игроки – самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом», – сказал главный тренер «Фенербахче». 

30 комментариев
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Ответ Подкат Мальдини
Нет такой традиции
Это моя традиция. Я с детства за эти сборные болею.
+11
-1
+10
Ох уж эти вечные « фавориты» англичане
+4
-1
+3
За Португалию и Испанию. По традиции.
+6
-4
+2
А для меня нет. Я бы еще Италию назвал. Италия почти всегда это непонятная команда. Могут 2—3раза подряд не попадать на Чм, а потом выиграть Евро. Кто то еще так может? Они если выйдут из группы, могут собраться и опять далеко зайти, крови попьют у любого фаворита. Плюс Евро проходит в Германии, а там Италия всегда играет хорошо. Опять же Кьеза вернулся и форму набрал.
+4
-2
+2
Главное что во главе специалист по запарыванию «лучшего поколения». У вас большой потенциал? Появились надежды? Не переживайте! Роберто Мартинес идет к вам.
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
За Португалию и Испанию. По традиции.
Нет такой традиции
+3
-1
+2
У Португалии хороший состав, но нет высококлассного форварда.
+3
-2
+1
Разберем фаворитов. Испания, странный коуч, много молодежи. Франция команда без минусов. Но есть эксперименты Дешама. Англия сильнейшая команда.У Италии слабый состав,правда так говорят уже почти 20лет,а они выиграли прошлое Евро. Портки самые талантливые. Бельгия лузеры важных матчей. Теперь подробнее. У Португалии нет тащера и лидера. Англия опять в пролете из за Саутгейта. Еще есть Германия, но Флик меня не убедил, Нойер нио чем, но он будет стартером, а еще по напам вопросы. Есть еще Нидерланды, но там перекос в атаку и нет баланса. Финал наверное Франция—Англия. Скорее всего.
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Ответ Красная стрела
Главное что во главе специалист по запарыванию «лучшего поколения». У вас большой потенциал? Появились надежды? Не переживайте! Роберто Мартинес идет к вам.
Интересно, а каком месте Мартинес загубил золотое поколение Бельгии?

Он был у руля сборной на чм 18, че 21 и чм 22. Когда Бельгия отлетела от Уэльса в 16-ом, тренером был Вильмотс.

В 18 году их только в полуфинале остановило такое же золотое поколение французов, а сам матч был равным, Французы прошли только за счёт гола с углового. А если бы тогда Бельгийцы прошли бы в финал, вы бы рассказывали, как Дешам загубил золотое поколение французов?

Че 21 и чм 22 уже не назвать поколение золотым. К этому моменту топовые Альдерверельд и Вертонген сильно сдали. У Бельгийцев защита была откровенно слабая, так ещё Азар закончился как игрок. И Лукаку тоже сдал. О чем речь вообще?

Ещё можно добавить то, что в сильные игроки ротации как Феллайни, Шадли, Мертенс, Компани просто завершили карьеры или же вообще были не сильного уровня к евро 2021
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Португалия в топ 3 железно вместе с Францией и Англией , у Германии состав хуже, Испанию вообще смешно сравнивать
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Ответ Кирилл Голивец
Сербия - это пассажиры всех крупных турниров. Не удивлюсь, если они Словении проиграют
Но и Португалия не так давно от Сербии отлетала.
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Ответ Мохнатый55
Из группы Португалия выйдет с 1 места, но вот уже в 1/8 финала могут быть проблемы, так как среди возможных соперников будут Италия/Хорватия, Сербия/Дания.
Сербия - это пассажиры всех крупных турниров. Не удивлюсь, если они Словении проиграют
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Ответ Xell
Разберем фаворитов. Испания, странный коуч, много молодежи. Франция команда без минусов. Но есть эксперименты Дешама. Англия сильнейшая команда.У Италии слабый состав,правда так говорят уже почти 20лет,а они выиграли прошлое Евро. Портки самые талантливые. Бельгия лузеры важных матчей. Теперь подробнее. У Португалии нет тащера и лидера. Англия опять в пролете из за Саутгейта. Еще есть Германия, но Флик меня не убедил, Нойер нио чем, но он будет стартером, а еще по напам вопросы. Есть еще Нидерланды, но там перекос в атаку и нет баланса. Финал наверное Франция—Англия. Скорее всего.
Прям мысли совпали, дружище!!!!
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Ответ Noken
Легкая победа для Англии.
🤣🤣🤣шутник
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Ответ Подкат Мальдини
Значит футбол ты смотришь +-12-14 лет
Нет. С 2002 смотрю основательно.
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Ответ Подкат Мальдини
Значит футбол ты смотришь +-12-14 лет
Ставлю на 20 лет, с евро 2004 года
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Ответ Хызыр
Сдал парень немного. Рамуш тоже не блещет
Жота в лазарете последнюю вторую половину просидел (1 матч в основе из 4 всего лишь сыграл между 1-й и 2-й травмой), но класс завершителя у него высокий, а форму наберёт
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Ответ TOX
Жота
Сдал парень немного. Рамуш тоже не блещет
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Ответ QWertY
У Португалии хороший состав, но нет высококлассного форварда.
Жота
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У Португалии просто суперсостав. На каждом участке поля топ-футболист и такая же скамейка. Мощные фланги, мощный центр поля. Должны минимум в топ-3 попадать
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Почему то кажется , что выиграет Германия или Испания
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А победит в итоге какая-нибудь Италия или Бельгия :D
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Из группы Португалия выйдет с 1 места, но вот уже в 1/8 финала могут быть проблемы, так как среди возможных соперников будут Италия/Хорватия, Сербия/Дания.
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Уже 2 турнира топлю за Португальцев но этот состав который должен делать движуху чет буксует пока
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Полузащита у Португалии не сбалансирована.
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Я надеюсь, что получится выиграть Евро. Но Португалия теневой фаворит. Несколько команд сильнее и по составу, и по игре. Ничего не изменилось.
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