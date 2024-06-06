Моуринью назвал Португалию одним из фаворитов Евро: «Испания, Франция, Англия, Германия не лучше. У нас сейчас лучший состав в истории с точки зрения глубины и качества»
Жозе Моуринью оценил шансы сборной Португалии на победу на Евро-2024.
«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, которые у нас были, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории, и Португалия может выиграть турнир.
Все дело в уверенности в себе, в том, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия – лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия не лучше.
Самая большая проблема для тренера – это необходимость выбирать, кого выпустить, потому что есть два отличных правых защитника, два отличных левых защитника, по два отличных полузащитника на разные позиции – и я говорю «два» только потому, что в команде всего 23 человека, но на самом деле их больше.
Если будет сюрприз, я буду удивлен! Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды – фавориты.
Я не уверен насчет Испании, но их футбол и игроки – самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом», – сказал главный тренер «Фенербахче».
Он был у руля сборной на чм 18, че 21 и чм 22. Когда Бельгия отлетела от Уэльса в 16-ом, тренером был Вильмотс.
В 18 году их только в полуфинале остановило такое же золотое поколение французов, а сам матч был равным, Французы прошли только за счёт гола с углового. А если бы тогда Бельгийцы прошли бы в финал, вы бы рассказывали, как Дешам загубил золотое поколение французов?
Че 21 и чм 22 уже не назвать поколение золотым. К этому моменту топовые Альдерверельд и Вертонген сильно сдали. У Бельгийцев защита была откровенно слабая, так ещё Азар закончился как игрок. И Лукаку тоже сдал. О чем речь вообще?
Ещё можно добавить то, что в сильные игроки ротации как Феллайни, Шадли, Мертенс, Компани просто завершили карьеры или же вообще были не сильного уровня к евро 2021