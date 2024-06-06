Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября. Номинантов назовут 4 сентября

Теги Золотой мяч Футбол

Новый обладатель «Золотого мяча» станет известен в конце октября.

Церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football состоится 28 октября. Мероприятие пройдет в парижском театре «Шатле».

Имена номинантов объявят 4 сентября. Всего будет 10 номинаций: мужской и женский «Золотой мяч», мужская и женская команда года, «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку, вратарская награда имени Льва Яшина, трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру, приз имени Сократеса за благотворительную деятельность, а также с 2024 года начнут вручаться награды лучшему тренеру в мужском и женском футболе.

В 2023 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. 

«Золотой мяч»-2023. Месси победил, Беллингем стал лучшим молодым игроком, Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина, Холанд – награду Герда Мюллера, Винисиус – приз имени Сократеса

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25 комментариев
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Однозначно в этом году Месси. Статы в МЛС неплоха, и гол красивый положил недавно.
+24
-6
+18
неинтересно - награда себя неоднократно дискредитировала
+6
-2
+4
медиа с этим Золотым мячём носятся как с писаной торбой
+4
-2
+2
Ответ Саша Вжухов
С 2013 больше не верю...
с 98-го начала хромать, в 2010-м слегла в больницу, в 2013-м уже впала в деменцию
+2
0
+2
Ответ Dragon Z
Кроос получит золотой мяч, если Немцы станут победителем евро.
Он и без евро должен получать, а не тень на поле, которая с МС благодаря Кроссу хоть чтоб показала и в финале по сути на пустые получившая пас)
+2
-1
+1
Ответ Роман1992
Почему с 98?
Зидану дали за 2 гола в финале, и больше ничего
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Комментарий удален модератором
А если серьёзно, в случае, если Германия выиграет ЧЕ, должны давать Кроосу, имхо
+4
-3
+1
Кроос получит золотой мяч, если Немцы станут победителем евро.
+4
-3
+1
в этом году никто не достоин ЗМ, лучше бы его отменили как в 20 году
+4
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0
мисси выйграет в одну колитку
0
0
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Вини или англичанин
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Ответ Николай Бойко
А если серьёзно, в случае, если Германия выиграет ЧЕ, должны давать Кроосу, имхо
Было бы хорошо.
0
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Ответ Фанат Доры Дуры
Вообще прикиньте, топ-4 будет из игроков Реала. Винисиус, Кросс, Беллингем и Мбаппе, жестко
жёстко было в 72-м, первая тройка немцы Франц, Мюллер, Нетцер и между 1-м и 3-м местом 2 очка разницы
0
0
0
Вообще прикиньте, топ-4 будет из игроков Реала. Винисиус, Кросс, Беллингем и Мбаппе, жестко
+2
-2
0
Ответ TOX
с 98-го начала хромать, в 2010-м слегла в больницу, в 2013-м уже впала в деменцию
Почему с 98?
0
0
0
Номинанты : 1.Месси, 2.Месси, 3. Месси
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
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