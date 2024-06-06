Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября. Номинантов назовут 4 сентября

Новый обладатель «Золотого мяча» станет известен в конце октября.

Церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football состоится 28 октября. Мероприятие пройдет в парижском театре «Шатле».

Имена номинантов объявят 4 сентября. Всего будет 10 номинаций: мужской и женский «Золотой мяч», мужская и женская команда года, «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку, вратарская награда имени Льва Яшина, трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру, приз имени Сократеса за благотворительную деятельность, а также с 2024 года начнут вручаться награды лучшему тренеру в мужском и женском футболе.

В 2023 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси.

«Золотой мяч»-2023. Месси победил, Беллингем стал лучшим молодым игроком, Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина, Холанд – награду Герда Мюллера, Винисиус – приз имени Сократеса