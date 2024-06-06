Канчельскис о Дзюбе: «Перспективы в РПЛ туманны, но они есть. Нападающих с его данными в России не так много»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис ответил на вопрос о будущем Артема Дзюбы.

По окончании сезона «Локомотив» не стал продлевать контракт с 35-летним форвардом.

«Будущее Дзюбы? Перспективы Артема в РПЛ туманны, но они есть. Если договорится с каким-то клубом и проведет нормальную предсезонную подготовку, то в следующем сезоне сможет держать уровень.

Но опять же, надо ли ему это самому? Если желание есть, то продолжать, конечно, стоит. Нападающих с данными, как у Дзюбы, в России не так много», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 21 матч в Мир РПЛ, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика нападающего доступна здесь.

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4 комментария
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- Вы видите перспективы Дзюбы в РПЛ?
- Нет.
- И я нет. А они есть.
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В Махачкалинском Динамо ждут не дождутся Дзюбы. Просмотр роликов уже состоялся, подходит.
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У Дзюбы трудности не с игрой, а с
самим собой -- потерял управление.
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Хватит пинать дохлого льва
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