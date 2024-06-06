Канчельскис о Дзюбе: «Перспективы в РПЛ туманны, но они есть. Нападающих с его данными в России не так много»

Андрей Канчельскис ответил на вопрос о будущем Артема Дзюбы.

По окончании сезона « » не стал продлевать контракт с 35-летним форвардом.

«Будущее Дзюбы? Перспективы Артема в РПЛ туманны, но они есть. Если договорится с каким-то клубом и проведет нормальную предсезонную подготовку, то в следующем сезоне сможет держать уровень.

Но опять же, надо ли ему это самому? Если желание есть, то продолжать, конечно, стоит. Нападающих с данными, как у Дзюбы, в России не так много», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 21 матч в Мир , забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика нападающего доступна здесь.

Дзюба попрощался с «Локо»: «Спасибо всем, кто рядом до конца. Впереди новая глава…🦁💪»