«Локомотив» и Галактионов продлили контракт до 2026 года
Михаил Галактионов продлил контракт с «Локомотивом».
Новое соглашение 40-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.
Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. Во главе клуба он провел 57 матчей, одержав 29 побед, 14 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений.
В минувшем сезоне Мир РПЛ команда под его руководством заняла 4-е место, набрав 53 очка.
Другое дело, что не будет теперь больших зарплат.
Что и правильно. Ибо не заслуживают таких денег.
Недовольным предлагаю перечитать интервью Нагорных и осознать, что ограничением клуба сейчас являются ДЕНЬГИ. РЖД давать много не готов. А почти любой другой тренер потребует трансферов на усиление, и не один. Клуб сейчас их дать не может, а селекция по зарубежному направлению вообще доверия не вызывает.
Где-то не везло в этом году, но сам Галактионов вроде адекватный, надежда есть.