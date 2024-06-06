«Локомотив» и Галактионов продлили контракт до 2026 года

Михаил Галактионов продлил контракт с «Локомотивом».

Новое соглашение 40-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. Во главе клуба он провел 57 матчей, одержав 29 побед, 14 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений.

В минувшем сезоне Мир команда под его руководством заняла 4-е место, набрав 53 очка.