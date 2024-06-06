«Локомотив» и Галактионов продлили контракт до 2026 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов продлил контракт с «Локомотивом».

Новое соглашение 40-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. Во главе клуба он провел 57 матчей, одержав 29 побед, 14 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений.

В минувшем сезоне Мир РПЛ команда под его руководством заняла 4-е место, набрав 53 очка. 

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36 комментариев
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Дай Бог, чтобы не зря. Хоть я и полон скепсиса, но буду верить в лучшее.
+21
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+21
Ответ Streetbor
ну и правильно, какой смысл сейчас всех этих перестановок без еврокубков, тем более Локо урезает бюджет.
Нагорных сказал, что бюджет останется на том же уровне.
Другое дело, что не будет теперь больших зарплат.
Что и правильно. Ибо не заслуживают таких денег.
+18
0
+18
Ответ Andreas Shev
Похоже медали руководству клуба не нужны.
Так-то до медалей им рукой подать, странный вывод
+9
0
+9
Ответ Плацкарт Вагоныч
Дай Бог, чтобы не зря. Хоть я и полон скепсиса, но буду верить в лучшее.
уважение вам болельщик Локо
+5
0
+5
ну и правильно, какой смысл сейчас всех этих перестановок без еврокубков, тем более Локо урезает бюджет.
+6
-2
+4
Ответ Andreas Shev
Похоже медали руководству клуба не нужны.
Почему? при определённых раскладах Локо мог взять золото, всего две победы вместо двух ничьих) хотя я далеко не фанат Галактионова)
+4
0
+4
Будем надеяться, что все у него получится!
+3
0
+3
Ответ Константин Эсперов
Надеюсь Галактионов раскроет потанцевал Хамулича .
Хамулич уже потанцевал. Едет танцевать обратно
+1
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Адекватное решение в данных условиях.

Недовольным предлагаю перечитать интервью Нагорных и осознать, что ограничением клуба сейчас являются ДЕНЬГИ. РЖД давать много не готов. А почти любой другой тренер потребует трансферов на усиление, и не один. Клуб сейчас их дать не может, а селекция по зарубежному направлению вообще доверия не вызывает.
+3
-2
+1
Ответ Всё знаю
Нагорных сказал, что бюджет останется на том же уровне. Другое дело, что не будет теперь больших зарплат. Что и правильно. Ибо не заслуживают таких денег.
Правильно. Лучше вложиться в инфраструктуру
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Ответ s_kapa
Хамулич уже потанцевал. Едет танцевать обратно
Отлично
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Ответ Розе Ротенбергино
В прошлый раз так же говорили🤣
Никто не знает каким будет сезон. Болельщики должны надеяться и поддерживать команду.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Локо в концовке сезона хорошо накатывал. Удержать лидеров, и сделать несколько точных приобретений могут помочь зарубиться за золото.
В прошлый раз так же говорили🤣
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Локо в концовке сезона хорошо накатывал. Удержать лидеров, и сделать несколько точных приобретений могут помочь зарубиться за золото.
этого и не хватает пару точечных усилений и будет надежда на 80 процентов взять золото
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Ответ Dmitry Orlov
Ну вот Миранчука и Рифата уже не удержали.
По зарплате не договорились. Бывает. Пригодились бы оба.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Локо в концовке сезона хорошо накатывал. Удержать лидеров, и сделать несколько точных приобретений могут помочь зарубиться за золото.
Ну вот Миранчука и Рифата уже не удержали.
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Ну и правильно. Игру перестроил. Что то получалось. Не провалились. Не нужно метаний и смены тренера каждый год.
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Локо на правильном пути. Все эти метания после неудач не прибавляют командам позитива. Чехарда с тренерами в Спартаке - это иллюстрация моих слов. Дайте поработать. Ещё один сезон. Если в тройке будет - значит не зря. Но будет понятно уже к 15му туру на самом деле)
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Дай Бог, чтобы не зря. Хоть я и полон скепсиса, но буду верить в лучшее.
я тоже верю галактике)
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Похоже медали руководству клуба не нужны.
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Да, команда играет далеко не идеально, особенно в обороне. Но самое главное - она неравнодушна, насколько матчей вырвали в конце, во вторых таймах как правило играем лучше, а значит тренер управляет командой, ибо известно, что первый тайм играет команда, а второй-тренер, так что я тоже рад что продлили
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Физкульт привет)
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Ну всё лучше, чем опять выписывать какого-то балканского шарлатана.
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Нужно оказывать доверие тренерам, не увольнять после полутора сезонов.
Где-то не везло в этом году, но сам Галактионов вроде адекватный, надежда есть.
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Знал бы Перес, что в России есть плоть от плоти галактионес
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Отличная новость!
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