«Не думаю, что «ПСЖ» не выигрывает ЛЧ из-за Лиги 1. Люди думают: то, что делает «Реал», – легко». Чиривелья о парижанах
Педро Чиривелья высказался относительно отсутствия титула Лиге чемпионов у «ПСЖ».
В прошедшем сезоне парижане уступили дортмундской «Боруссии» в полуфинале.
– Игра во Франции – это то, что обычно объясняют неудачи «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Из-за предполагаемого отсутствия уровня в их лиге. Думаю, вы считаете по-другому.
– Люди думают, что делать то, что делает «Реал» – каждый сезон выходить в полуфинал или финал, – легко.
Посмотрите на пример «Барселоны». Лига чемпионов – это противостояние из двух матчей, и многое зависит от конкретного дня.
Не думаю, что «ПСЖ» не выигрывает Лигу чемпионов потому, что выступает во Франции.
Посмотрите на «Манчестер Сити» – они не дошли до полуфинала. Это очень тяжело.
«ПСЖ» шесть раз попал в штангу [в полуфинале]. Это оставило их в стороне, – сказал футболист «Нанта» Педро Чиривелья.