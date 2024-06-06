«Не думаю, что «ПСЖ» не выигрывает ЛЧ из-за Лиги 1. Люди думают: то, что делает «Реал», – легко». Чиривелья о парижанах

Педро Чиривелья высказался относительно отсутствия титула Лиге чемпионов у «ПСЖ».

В прошедшем сезоне парижане уступили дортмундской «Боруссии» в полуфинале.

– Игра во Франции – это то, что обычно объясняют неудачи «ПСЖ» в . Из-за предполагаемого отсутствия уровня в их лиге. Думаю, вы считаете по-другому.

– Люди думают, что делать то, что делает « » – каждый сезон выходить в полуфинал или финал, – легко.

Посмотрите на пример «Барселоны». Лига чемпионов – это противостояние из двух матчей, и многое зависит от конкретного дня.

Не думаю, что « » не выигрывает Лигу чемпионов потому, что выступает во Франции.

Посмотрите на « » – они не дошли до полуфинала. Это очень тяжело.

«ПСЖ» шесть раз попал в штангу [в полуфинале]. Это оставило их в стороне, – сказал футболист « » Педро Чиривелья.