«Не думаю, что «ПСЖ» не выигрывает ЛЧ из-за Лиги 1. Люди думают: то, что делает «Реал», – легко». Чиривелья о парижанах

Теги ПСЖ Нант Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Педро Чиривелья Футбол

Педро Чиривелья высказался относительно отсутствия титула Лиге чемпионов у «ПСЖ».

В прошедшем сезоне парижане уступили дортмундской «Боруссии» в полуфинале.

– Игра во Франции – это то, что обычно объясняют неудачи «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Из-за предполагаемого отсутствия уровня в их лиге. Думаю, вы считаете по-другому.

– Люди думают, что делать то, что делает «Реал» – каждый сезон выходить в полуфинал или финал, – легко.

Посмотрите на пример «Барселоны». Лига чемпионов – это противостояние из двух матчей, и многое зависит от конкретного дня.

Не думаю, что «ПСЖ» не выигрывает Лигу чемпионов потому, что выступает во Франции.

Посмотрите на «Манчестер Сити» – они не дошли до полуфинала. Это очень тяжело.

«ПСЖ» шесть раз попал в штангу [в полуфинале]. Это оставило их в стороне, – сказал футболист «Нанта» Педро Чиривелья.

5 комментариев
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Дело не в Лиге 1, а в отсутствии какой либо ментальности, или как любит говорить Лапортыч - ДНК. Не нужно сравнивать эту команду с Ман Сити, в которую притянули Гвардиолу и он привил этой команде дух победителей. ПСЖ в сравнении с Реалом и тем же Сити это шапито).
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выиграет, но не в 21м веке)
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Ну ПСЖ и в лиге 1 в этом году так себе выступал.То что он ее выиграл не говорит об уровне самой игры команды.Она была посредственная
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