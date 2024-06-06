Тренер «Ланса» Франк Эс возглавил «Ниццу»

Теги Ланс Ницца лига 1 Франция трансферы Франк Эс Футбол

Франк Эс стал главным тренером «Ниццы».

Ранее французский специалист возглавлял «Ренн» и «Ланс».

В прошедшем сезоне «Ланс» занял 7-е место в Лиге 1, «Ницца» финишировала пятой.

Кроме того, «Ницца» объявила о назначении нового спортивного директора. Им стал Флориан Морис, занимавший аналогичную должность в «Ренне».

Напомним, по окончании прошедшего сезона экс-тренер «Ниццы» Франческо Фарьоли перешел в «Аякс».

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4 комментария
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У Ниццы есть финансы, покупают интересных игроков, назначают толковых тренеров, но результаты все такие же для середины таблицы.

Франк Эс в первую очередь тренер, который вывел Ланс в прошлом году в Лигу Чемпионов и занял второе место в Лиге 1. В этом сезоне из-за ЛЧ и ухода Фофаны они выступили заметно хуже
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О, Фло Морис в Ницце - это интересно. Если что, это человек, который связан с подписаниями и продажами в Ренне таких ребят как Доку, Камавинга, Терье, Майер
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
У Ниццы есть финансы, покупают интересных игроков, назначают толковых тренеров, но результаты все такие же для середины таблицы. Франк Эс в первую очередь тренер, который вывел Ланс в прошлом году в Лигу Чемпионов и занял второе место в Лиге 1. В этом сезоне из-за ЛЧ и ухода Фофаны они выступили заметно хуже
Ланс выступил хуже не из-за ухода Фофаны и ЛЧ, а из-за конфликтов в клубном штабе. За эти 2 года из Ланса ушли все, кто строил эту команду уровня ЛЧ, остался только Эс, который, что логично, тоже теперь решил уйти. Провал Ланса в прошедшем летнем ТО не случаен
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
У Ниццы есть финансы, покупают интересных игроков, назначают толковых тренеров, но результаты все такие же для середины таблицы. Франк Эс в первую очередь тренер, который вывел Ланс в прошлом году в Лигу Чемпионов и занял второе место в Лиге 1. В этом сезоне из-за ЛЧ и ухода Фофаны они выступили заметно хуже
Они уже Галтье брали после чемпионства в Лилле и не поднялись с ним особо
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