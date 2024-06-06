Тренер «Ланса» Франк Эс возглавил «Ниццу»
Франк Эс стал главным тренером «Ниццы».
Ранее французский специалист возглавлял «Ренн» и «Ланс».
В прошедшем сезоне «Ланс» занял 7-е место в Лиге 1, «Ницца» финишировала пятой.
Кроме того, «Ницца» объявила о назначении нового спортивного директора. Им стал Флориан Морис, занимавший аналогичную должность в «Ренне».
Напомним, по окончании прошедшего сезона экс-тренер «Ниццы» Франческо Фарьоли перешел в «Аякс».
Франк Эс в первую очередь тренер, который вывел Ланс в прошлом году в Лигу Чемпионов и занял второе место в Лиге 1. В этом сезоне из-за ЛЧ и ухода Фофаны они выступили заметно хуже