Захарова о соперниках сборной России: «Для всех открыта дверь. У нас отсутствует какой-либо намек на дискриминацию: политическую или по национальному вопросу»

Мария Захарова прокомментировала идею проведения матча сборных России и Венгрии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто допустил проведение такой встречи: «Не нужно путать спорт с геополитикой. Мы не футбольные профессионалы. Если федерация решит – мы не против».

– Министр иностранных дел Венгрии заявил о том, что они вне политики и готовы проводить спортивные состязания с Россией. Кто еще из европейский стран может?

– Все, кто хотят. Что значит, кто может? У нас нет каких-то предрассудков. У нас как раз отсутствует какой-либо намек на любую дискриминацию: политическую или по национальному вопросу. Мы не просто это не используем, но и не приемлем, боремся с этим. Все, кто захочет, для всех открыта дверь. Вы же видите. Проходят спортивные мероприятия фиджитал, Игры будущего.

Я была приглашена на ту часть, которая была связана с гонками и проходила в Сочи параллельно с фестивалем молодежи. Вы знаете, там были ребята из различных стран с дружественными режимами, недружественными, с разных континентов. В том числе из тех самых стран, которые в отношении нас проводят агрессивную политику.

Ребята приезжали. И им сами в голову не могло прийти, что они могут столкнуться с какой-то дискриминацией или недружественным отношением. И никому из организаторов тоже такое в голову прийти не могло. Все было прекрасно, все участвовали на равных, получали призы, купались в лучах славы, любви фанатов. Это только один пример, а таких примеров огромное количество, – сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ.