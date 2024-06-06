«Милан» сообщил «Болонье», что выплатит отступные Зиркзее – 40 млн евро. Идут переговоры с игроком (Маттео Моретто)

«Милан» близок к трансферу Джошуа Зиркзее.

«Россонери» уже сообщили «Болонье», что активируют пункт об отступных в размере 40 миллионов евро. Переговоров между клубами не будет, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Сейчас « » работает над достижением соглашения с нападающим и его агентом. Сам футболист хочет остаться в Италии. Стороны оптимистично оценивают вероятность сделки.

В прошедшем сезоне Серии А Зиркзее провел 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.