«Милан» сообщил «Болонье», что выплатит отступные Зиркзее – 40 млн евро. Идут переговоры с игроком (Маттео Моретто)
«Милан» близок к трансферу Джошуа Зиркзее.
«Россонери» уже сообщили «Болонье», что активируют пункт об отступных в размере 40 миллионов евро. Переговоров между клубами не будет, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Сейчас «Милан» работает над достижением соглашения с нападающим и его агентом. Сам футболист хочет остаться в Италии. Стороны оптимистично оценивают вероятность сделки.
В прошедшем сезоне Серии А Зиркзее провел 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Печально все это.
Явно же , что Болонья не ставит там целей даже выйти из группы.
В Уефа залезть и там побороться вполне реально
Есть те, кто следил пристально за Болоньей. Он стоит этих денег? Хотелось бы экспертное мнение услышать)