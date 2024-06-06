«Милан» сообщил «Болонье», что выплатит отступные Зиркзее – 40 млн евро. Идут переговоры с игроком (Маттео Моретто)

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Болонья Джошуа Зиркзее Футбол

«Милан» близок к трансферу Джошуа Зиркзее.

«Россонери» уже сообщили «Болонье», что активируют пункт об отступных в размере 40 миллионов евро. Переговоров между клубами не будет, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. 

Сейчас «Милан» работает над достижением соглашения с нападающим и его агентом. Сам футболист хочет остаться в Италии. Стороны оптимистично оценивают вероятность сделки.

В прошедшем сезоне Серии А Зиркзее провел 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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25 комментариев
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Ответ Сергей Николаев
К началу сезона у Болоньи раскупят пол состава и каков тогда смысл в игре в ЛЧ? Печально все это.
а что, впервой разве так с командами андердогами?
+4
0
+4
Лучше бы за Шешко пошли
+3
-1
+2
К началу сезона у Болоньи раскупят пол состава и каков тогда смысл в игре в ЛЧ?
Печально все это.
+2
0
+2
Ответ Игнотус Певерелл
так они и за Мотту поборятся
только если в плейстйешн. скоро официально с Ювентусом объявят
+2
0
+2
Один из самых ярких игроков Серии А этого сезона и лучший вариант из тех, что озвучивались в прессе.
+1
0
+1
Ответ Сергей Николаев
К началу сезона у Болоньи раскупят пол состава и каков тогда смысл в игре в ЛЧ? Печально все это.
Заработать денег, показать других своих игроков.
Явно же , что Болонья не ставит там целей даже выйти из группы.
В Уефа залезть и там побороться вполне реально
+1
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+1
Ответ Сергей Лимонников
Знатоки, кто знает за что 40лямов?Статистика для напа днищенская
у Мотты это не классический нап был. Зиркзее крут в подыгрыше и много отрабатывает в защите (глубоко опускается). Хз что там Фонсека с ним придумает
+1
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+1
Ответ AL27
11 голов за сезон = 40 млн.?? Есть те, кто следил пристально за Болоньей. Он стоит этих денег? Хотелось бы экспертное мнение услышать)
Так его основные качества и не в забивании голов. У Милана для этого уже есть Леау и Пулишич. И да, он стоит 40 миллионов. Как минимум из-за того, что ему всего 23 года
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Ответ AL27
11 голов за сезон = 40 млн.?? Есть те, кто следил пристально за Болоньей. Он стоит этих денег? Хотелось бы экспертное мнение услышать)
40 миллионов на современном рынке это ни о чем
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Ответ Dzmitry Lavysh
Заработать денег, показать других своих игроков. Явно же , что Болонья не ставит там целей даже выйти из группы. В Уефа залезть и там побороться вполне реально
со след сезона не будет трансфера между турнирами после квалификации
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Ответ Сергей Лимонников
Типа Чалов?
я не шарю за РПЛ ) ну походу да
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Ответ Kubinec_
у Мотты это не классический нап был. Зиркзее крут в подыгрыше и много отрабатывает в защите (глубоко опускается). Хз что там Фонсека с ним придумает
Типа Чалов?
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Ответ Ashan Sorokin
Лучше бы за Шешко пошли
Ну зато не Лукаку)
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Остаётся только пожелать Милану, что Зиркзее не станет новым де Кетеларе. Трансфер то неплохой
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11 голов за сезон = 40 млн.??
Есть те, кто следил пристально за Болоньей. Он стоит этих денег? Хотелось бы экспертное мнение услышать)
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Могли Дэвида взять за меньшие деньги, по итогу берём человека с одним сезоном на высоком уровне.
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лиж бы не как пшек
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Интересное решение от Милана. Берут не самого забивного нападающего. Видимо рассчитывают, что Леау будет больше брать ответственности в этом компоненте игры
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