Калешин хочет организовать тренерский профсоюз. Он намерен возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола («СЭ»)

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия РФС Первая лига Алания Владикавказ агенты Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Калешин хочет возродить советскую тренерскую школу и убрать агентов.

По информации «Спорт-Экспресса», тренер «Алании» намерен организовать тренерский профсоюз.

Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС. Съезд может пройти в Краснодаре.

Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поможет возродить «советскую тренерскую школу». Также он полагает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.

Калешин об иностранных тренерах: «За 2 месяца не выучил русский – пинок под зад и огромный штраф. Если не учишь – не уважаешь Россию. Ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?»

Евгений Калешин: «Российский футбол разваливался не за последние 3-4 года, а системно. Сначала мы дали агентам откусить ноготь, потом ладонь, локоть и плечо. Теперь нужно потихоньку отжимать законами»

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66 комментариев
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Эта советская тренерская школа сейчас с нами в одной комнате?
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А также Калешин пожелал быть владычицей морскою, и чтобы Инфантино был бы у него на посылках
+54
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Ответ JENNINGS
Убрать агентов? А кто будет представлять интересы игрока?
Калешин
+50
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+47
Ооо.. Такие инициативы сейчас в тренде. "Русский тренер", "советская школа" - готовая приманка для наших военных пенсионеров у руля. Далеко пойдёт Калешин.
+39
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+34
Ответ Николай Бойко
Эта советская тренерская школа сейчас с нами в одной комнате?
30 лет назад вышла в окно.
+21
-2
+19
Футбол за последние 30-40 лет сильно изменился, какую-такую «советскую тренерскую школу» этот болезненный собрался возрождать?
+18
0
+18
Ответ Петроград
Ооо.. Такие инициативы сейчас в тренде. "Русский тренер", "советская школа" - готовая приманка для наших военных пенсионеров у руля. Далеко пойдёт Калешин.
Правда видимо информация о том, что футбол уже давно СОВСЕМ ДРУГОЙ и советская школа даже во времена своего расцвета не была ПЕРЕДОВОЙ - прошла мимо Калешина :)
+13
0
+13
Советская футбольная школа в 21 веке? Очень смешно. Футбол сейчас совсем другой.
+13
0
+13
Ответ Николай Бойко
Эта советская тренерская школа сейчас с нами в одной комнате?
Ташуев где-то бродит еще
+10
0
+10
Убрать агентов? А кто будет представлять интересы игрока?
+14
-4
+10
Ответ rarog
Какие интересы, задача игрока играть в футбол!)
А кто будет следить за соблюдением его юридических прав ?!
Калешин и профсоюз - беря процент или требуя ВЗНОСЫ ;)
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+8
Вспоминается, как Калешина с предыдущей пачкой идей и откровений нахваливали)) Еще и новая вариация на тему "Кодекса чести".
Семак-то приедет в Краснодар на съезд?)

Решал бы Калешин задачи в своей Алании, пока не выгнали опять
+9
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+8
Ответ rarog
Какие интересы, задача игрока играть в футбол!)
В вашем комменте логика перевернулась. Агенты как раз и нужны, чтобы задачей игрока был только футбол, без агентов каждый футболист будет вынужден сам заниматься контрактами, поездками по стране и так далее. Так ещё и руководители будут пытаться обмануть недалёких спортсменов, что подписывают контракты не глядя
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Ответ JENNINGS
Убрать агентов? А кто будет представлять интересы игрока?
Какие интересы, задача игрока играть в футбол!)
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Минута славы ударила в голову
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Тренеры такие - и надо мне оно на поезде двое суток трястись ради какого то съезда
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Ответ JENNINGS
Убрать агентов? А кто будет представлять интересы игрока?
Органы опеки и попечительства )
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Ответ Pavlyushavin
Футбол за последние 30-40 лет сильно изменился, какую-такую «советскую тренерскую школу» этот болезненный собрался возрождать?
Один из заветов СТШ: Не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову.
+3
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Чтобы возродить советскую тренерскую школу, Калешин должен найти древний артефакт - конспекты Бескова. По легенде, они хранятся у великана ОИРа. Если Калешин отгадает три загадки - про стеночки, забегания и ромбик - то получит конспекты. Но по пути его ждет борьба с человеческой мерзостью, с договорняками и с Абаскалем.
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+3
Помню как этого поехавшего называли русским Гвардиолой.
+3
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Во-первых, чтобы выходить с какой-то инициативой нужно достичь каких-то успехов, хотя поруководить командой РПЛ.
Во-вторых, что за возрождение советской школы, не в прошлое надо возвращаться, а новое создавать.
В-третьих, жаль, что Калешин ушёл куда-то не туда, вроде считался перспективным тренером, Бердыев из молодых его отмечал, мол, знает всю детализацию. Когда что пошло не так?
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Ответ Spartakus1984
Юристы(адвокаты,нотариусы).
Хорошо пусть так, но кто игроку будет советовать этих ЮРИСТОВ ??
- самые востребованные - наверняка завалены работой
- в интернете искать - на мошенников нарваться проще простого
- знакомые или даже знакомые знакомых - есть не у всех
- наверное Калешин и думаю НЕ БЕСПЛАТНО ;)
+3
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Тайный тренерский "Союз мяча и орала", попрошу делать взносы!😎
+3
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+3
Ответ goshforever
Вспоминается, как Калешина с предыдущей пачкой идей и откровений нахваливали)) Еще и новая вариация на тему "Кодекса чести". Семак-то приедет в Краснодар на съезд?) Решал бы Калешин задачи в своей Алании, пока не выгнали опять
Калешин ещё ни на одном месте работы поставленных задач не решил.
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Ахахахахахахахха, это ор просто. Зазеркалье в действии, я иначе подобное описать не могу
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Скорее калешина выведут из футбола
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Ответ Spartakus1984
Кто там завален работой?им юрист нужен на день по сути,составить грамотно контракт или проверить его.
А вы думаете ХОРОШИХ много и на каждого игрока приходится по одному юристу ?! ;)
К тому же ведь существуют ещё и другие виды спорта ;)
Да и потом хороший юрист всегда должен быть на связи с клиентом и контракт это не только подпись с клубом, но и налоговая регистрация, жилье и допустим для легионеров регистрация в стране.
+1
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Лучше б он был Шоколадешин
+1
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Материться можно будет на заседаниях?
+1
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Завалят нафиг...Береги себя.
+3
-2
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