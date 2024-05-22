Калешин хочет организовать тренерский профсоюз. Он намерен возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола («СЭ»)
Евгений Калешин хочет возродить советскую тренерскую школу и убрать агентов.
По информации «Спорт-Экспресса», тренер «Алании» намерен организовать тренерский профсоюз.
Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС. Съезд может пройти в Краснодаре.
Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поможет возродить «советскую тренерскую школу». Также он полагает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.
Калешин об иностранных тренерах: «За 2 месяца не выучил русский – пинок под зад и огромный штраф. Если не учишь – не уважаешь Россию. Ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?»
Евгений Калешин: «Российский футбол разваливался не за последние 3-4 года, а системно. Сначала мы дали агентам откусить ноготь, потом ладонь, локоть и плечо. Теперь нужно потихоньку отжимать законами»
Калешин и профсоюз - беря процент или требуя ВЗНОСЫ ;)
Семак-то приедет в Краснодар на съезд?)
Решал бы Калешин задачи в своей Алании, пока не выгнали опять
Во-вторых, что за возрождение советской школы, не в прошлое надо возвращаться, а новое создавать.
В-третьих, жаль, что Калешин ушёл куда-то не туда, вроде считался перспективным тренером, Бердыев из молодых его отмечал, мол, знает всю детализацию. Когда что пошло не так?
- самые востребованные - наверняка завалены работой
- в интернете искать - на мошенников нарваться проще простого
- знакомые или даже знакомые знакомых - есть не у всех
- наверное Калешин и думаю НЕ БЕСПЛАТНО ;)
К тому же ведь существуют ещё и другие виды спорта ;)
Да и потом хороший юрист всегда должен быть на связи с клиентом и контракт это не только подпись с клубом, но и налоговая регистрация, жилье и допустим для легионеров регистрация в стране.