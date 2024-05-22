Калешин хочет организовать тренерский профсоюз. Он намерен возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола («СЭ»)

Евгений Калешин хочет возродить советскую тренерскую школу и убрать агентов.

По информации « », тренер « » намерен организовать тренерский профсоюз.

Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с . Съезд может пройти в Краснодаре.

Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поможет возродить «советскую тренерскую школу». Также он полагает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.

Калешин об иностранных тренерах: «За 2 месяца не выучил русский – пинок под зад и огромный штраф. Если не учишь – не уважаешь Россию. Ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?»

Евгений Калешин: «Российский футбол разваливался не за последние 3-4 года, а системно. Сначала мы дали агентам откусить ноготь, потом ладонь, локоть и плечо. Теперь нужно потихоньку отжимать законами»