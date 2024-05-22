«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в следующем сезоне: «В «Лужниках» даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется» 

Теги Химки Лужники премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Арена Химки стадионы Футбол

Президент «Торпедо» рассказал, почему клуб будет играть на «Арене Химки» в сезоне-2024/25.

«Домашней будет «Арена Химки», резервной – «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.

В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история», – сказал Александр Волнушкин.

После 33 туров текущего сезона «Торпедо» занимает в Мелбет Первой лиге 10-е место.

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21 комментарий
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Сколько в этой гвардии, 50-100 человек?)
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Интересно, сколько людей из Москвы готовы ездить в Химки ради Торпедо в первой лиге?.. )
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А уж 3 торпедовских болельщика
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А что со стадионом на Восточной? Его вообще строят или как?
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Интересно, сколько людей из Москвы готовы ездить в Химки ради Торпедо в первой лиге?.. )
В Лужу в этом году ходило 3724 зрителей, в Химках в последний раз 1053 зрителей, в три и более раза меньше.
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для торпедо аншлаг ,это если 500 человек придет на стадион
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Здесь скорее дело в деньгах по неподъемной оплате аренды Лужников...
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Многочисленная гвардия болельщиков Торпедо😂
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Гвардия болельщиков торпедо??? Вау!!!
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Там вообще-то Химки в РПЛ вышли. Они точно уверены, что так будет лучше? В МО вообще-то есть ещё один хороший и уютный стадион - в Раменском. Правда я не знаю что с ним сейчас...хотя в своё время был там на матче Сатурн-Спартак.
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почему 204 человека они называют многочисленной гвардией?
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«Многочисленная гвардия» и фото пустого химкинского стадиона - готовый мем
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А где стадион ?им же обещали построить к этому времени
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Странно, что они арендовали Лужники. Большой и, есть предположение, недешевый стадион
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Столько же сколько у динамо
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Ответ Pertinax Gandi
А что со стадионом на Восточной? Его вообще строят или как?
строят, мб в 2027-2028 откроют
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