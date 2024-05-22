«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в следующем сезоне: «В «Лужниках» даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется» 

Президент «Торпедо» рассказал, почему клуб будет играть на «Арене Химки» в сезоне-2024/25.

«Домашней будет « », резервной – « ». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.

В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история», – сказал Александр Волнушкин.

После 33 туров текущего сезона « » занимает в Мелбет Первой лиге 10-е место.