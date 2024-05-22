Ромарио: «Кройфф – лучший тренер всех времен»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига Христо Стоичков Ромарио Йохан Кройфф Микаэль Лаудруп Пеп Гвардиола Мигель Анхель Надаль Гильермо Амор Андони Субисаррета Футбол

Ромарио назвал Йохана Кройффа лучшим тренером в истории футбола.

58-летний бразилец поделился воспоминаниями о периоде игры за «Барселону» под руководством нидерландца. 

Он отметил, что игра с такими игроками, как Микаэль Лаудруп, Пеп Гвардиола, Христо Стоичков, Андони Субисаррета, Мигель Анхель Надаль и Гильермо Амор, помогла ему, потому что дала «много уверенности и опыта».

«Там были фантастические игроки и лучший тренер всех времен, по моему мнению, которого звали Йохан Кройфф», – сказал Ромарио.

В «Барселоне» Ромарио дважды становился чемпионом Испании (в сезонах 1992/93, 1993/94), выиграл Суперкубок Испании (1994), а также выходил в финал Лиги чемпионов 1993/94, где уступил «Милану» (0:4).

Ромарио о карьере: «Я очень любил вечеринки. Сейчас я не смог бы так жить: глобализация, интернет... Это дерьмо меня бы погубило»

Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
58 лет Ромарио, ни фига себе. Между прочим обладатель бриллиантового мяча 1994 года, где опередил Стоичкова и Баджо в тот год, а золотой мяч в том же году отдали Стоичкову который опередил Ромарио.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий