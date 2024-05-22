Ромарио: «Кройфф – лучший тренер всех времен»

Ромарио назвал Йохана Кройффа лучшим тренером в истории футбола.

58-летний бразилец поделился воспоминаниями о периоде игры за «Барселону» под руководством нидерландца.

Он отметил, что игра с такими игроками, как Микаэль Лаудруп, , , , Мигель Анхель Надаль и Гильермо Амор, помогла ему, потому что дала «много уверенности и опыта».

«Там были фантастические игроки и лучший тренер всех времен, по моему мнению, которого звали », – сказал Ромарио.

В «Барселоне» дважды становился чемпионом (в сезонах 1992/93, 1993/94), выиграл Суперкубок Испании (1994), а также выходил в финал Лиги чемпионов 1993/94, где уступил «Милану» (0:4).

Ромарио о карьере: «Я очень любил вечеринки. Сейчас я не смог бы так жить: глобализация, интернет... Это дерьмо меня бы погубило»

Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»