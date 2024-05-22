Халк о «Зените»: «Русские игроки завидовали нам с Витцелем. Мы забивали, а они не праздновали. Потом президент убрал 4-5 футболистов, и мы выиграли все»

Халк рассказал, что российские игроки «Зенита» не принимали его.

Бразилец перешел в «Зенит» в сентябре 2012 года. В это же время в команду перешел Аксель Витцель.

«Начало было сложным. Там были я и Витцель. Он был в «Бенфике», а я – в «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня 60 миллионов евро.

Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше.

Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали. Помню, я тогда говорил своему агенту: «Мужик, я хочу уйти». Это было в первый год.

Он сказал, что президент [клуба] меня не отпустит. «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они недовольны». Агент ответил: «Они пообещали, что все здесь изменят, поменяют раздевалку», – сказал Халк GaloTV.

«Я сказал, что мы пришли усилить состав. Я не хотел быть лучше кого-то. Если побеждаем, то все вместе.

Они не позволили мне уйти. Через полтора года я сказал, что собираюсь уйти. Тогда президент навел порядок в раздевалке, убрал четырех-пятерых игроков и продлил мой контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесной», – заключил бразилец, выступающий за «Атлетико Минейро».

Халк покинул «Зенит» в 2016 году. За петербургский клуб он забил 94 гола и отдал 60 результативных передач в 179 матчах. В составе клуба бразилец выиграл чемпионат России (2014/2015), Кубок России (2015/2016) и Суперкубок России (2015).

С 2008 по 2017 год президентом «Зенита» был Александр Дюков.

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