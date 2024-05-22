Халк о «Зените»: «Русские игроки завидовали нам с Витцелем. Мы забивали, а они не праздновали. Потом президент убрал 4-5 футболистов, и мы выиграли все»
Халк рассказал, что российские игроки «Зенита» не принимали его.
Бразилец перешел в «Зенит» в сентябре 2012 года. В это же время в команду перешел Аксель Витцель.
«Начало было сложным. Там были я и Витцель. Он был в «Бенфике», а я – в «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня 60 миллионов евро.
Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше.
Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали. Помню, я тогда говорил своему агенту: «Мужик, я хочу уйти». Это было в первый год.
Он сказал, что президент [клуба] меня не отпустит. «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они недовольны». Агент ответил: «Они пообещали, что все здесь изменят, поменяют раздевалку», – сказал Халк GaloTV.
«Я сказал, что мы пришли усилить состав. Я не хотел быть лучше кого-то. Если побеждаем, то все вместе.
Они не позволили мне уйти. Через полтора года я сказал, что собираюсь уйти. Тогда президент навел порядок в раздевалке, убрал четырех-пятерых игроков и продлил мой контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесной», – заключил бразилец, выступающий за «Атлетико Минейро».
Халк покинул «Зенит» в 2016 году. За петербургский клуб он забил 94 гола и отдал 60 результативных передач в 179 матчах. В составе клуба бразилец выиграл чемпионат России (2014/2015), Кубок России (2015/2016) и Суперкубок России (2015).
С 2008 по 2017 год президентом «Зенита» был Александр Дюков.
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Правда, те иностранцы (Халк, Витцель, Вагнер Лав) были в 1000 раз круче лимитного неликвида
Кстати, когда ЦСКА начал "экономить" и вместо качественных легов набирать всякий хлам - пошли 4-е места не только в ЛЧ но и позорные последние в группах ЛЕ с Вольфсбергами и Лудогорцами :((
Просто Шава более обаятельный, а по сути, что он, что Керж, что Быстров, а ранее еще был и Панов(!), не говоря о Денисове - уничтожили ту команду, основой, которой они во многом и являлись. А ведь еще и датский вратарь был, ради которого Камила выпнули из команды. Вообще там ребята друг дружку стоили.
Ну и вишенка на торте - неуправляемый алкаш свой воспитанник новой волны, рядом с которым даже Широков был адекватом...
Вот только именно тогда Зенит лишился Питерского духа и той атмосферы "своей" команды
А так можно и Семака добавить и Зырянова и Аршавина в гнилые российские яблоки, в то время мешающие Халку взять чемпионат России )
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Что только не выдумывали, чтобы скрыть эту дикую цифру
Орлов старался больше всех
Ещё и 45 за витселя
В итоге одно чемпионство с настоящими тренерами
Правда, тут надо знать подоплеку и вспомнить Витю Файзулина и его таинственный "артроз", возникший из ниоткуда
И все года до ухода "больной" Витя каждый год попадал в заявку на сезон, так и не выйдя на поле даже в дубле
Про это рано или поздно правда выплывет, но я её тут озвучиваю миллион лет
Но командной игры в этом было минимум. Пожалуй, один сезон при АВБ они феерили как команда, когда в группе ЛЧ шумели.