Халк о «Зените»: «Русские игроки завидовали нам с Витцелем. Мы забивали, а они не праздновали. Потом президент убрал 4-5 футболистов, и мы выиграли все»

Теги Зенит Игорь Денисов высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Атлетико Минейро Александр Дюков Аксель Витцель Халк деньги Футбол

Халк рассказал, что российские игроки «Зенита» не принимали его.

Бразилец перешел в «Зенит» в сентябре 2012 года. В это же время в команду перешел Аксель Витцель.

«Начало было сложным. Там были я и Витцель. Он был в «Бенфике», а я – в «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня 60 миллионов евро.

Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше.

Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали. Помню, я тогда говорил своему агенту: «Мужик, я хочу уйти». Это было в первый год.

Он сказал, что президент [клуба] меня не отпустит. «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они недовольны». Агент ответил: «Они пообещали, что все здесь изменят, поменяют раздевалку», – сказал Халк GaloTV.

«Я сказал, что мы пришли усилить состав. Я не хотел быть лучше кого-то. Если побеждаем, то все вместе.

Они не позволили мне уйти. Через полтора года я сказал, что собираюсь уйти. Тогда президент навел порядок в раздевалке, убрал четырех-пятерых игроков и продлил мой контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесной», – заключил бразилец, выступающий за «Атлетико Минейро».

Халк покинул «Зенит» в 2016 году. За петербургский клуб он забил 94 гола и отдал 60 результативных передач в 179 матчах. В составе клуба бразилец выиграл чемпионат России (2014/2015), Кубок России (2015/2016) и Суперкубок России (2015).

С 2008 по 2017 год президентом «Зенита» был Александр Дюков.

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37 комментариев
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Выиграть за 4 года одно чемпионство с таким составом - это не лучший результат, мягко говоря.
+39
-2
+37
Комментариям нужно настояться, полагаю)
+22
-3
+19
Ахаха, знатно Халк подтроллил :))

Правда, те иностранцы (Халк, Витцель, Вагнер Лав) были в 1000 раз круче лимитного неликвида

Кстати, когда ЦСКА начал "экономить" и вместо качественных легов набирать всякий хлам - пошли 4-е места не только в ЛЧ но и позорные последние в группах ЛЕ с Вольфсбергами и Лудогорцами :((
+20
-3
+17
Судя по датам (чемпионат выиграли в сезоне 2014/15), если посмотреть кто ушёл из Зенита перед этим, напрашиваются: Денисов, Быстров, Широков...
+16
0
+16
Ответ Спартаковец навсегда
Выиграть за 4 года одно чемпионство с таким составом - это не лучший результат, мягко говоря.
Спасибо деньгисову и его команде.
+17
-3
+14
Не знаю, конечно (Игорь) о чем или о ком (Денисов) говорит тут Халк в этом интервью
+8
-1
+7
Это был мой самый любимый Зенит после расцвета Кержа и Шавы, когда они только появились... Халкуся, спасибо тебе за эти несколько лет, такого пахаря как ты забыть невозможно. Ностальгия...
+9
-3
+6
154 гп в 179 играх, помню конечно Халка и его игру, но это невероятная стата.
+6
0
+6
Ответ idemidov
Судя по датам (чемпионат выиграли в сезоне 2014/15), если посмотреть кто ушёл из Зенита перед этим, напрашиваются: Денисов, Быстров, Широков...
внезапно !!!!!!!!!
+7
-2
+5
Ответ Владимир Владимир
Кто расскажет, о ком говорил Халк?
как минимум про Денисова
+5
0
+5
Со стороны питерских - они были правы. Со стороны иностранцев - ничего плохого они не делали, чтобы с ними так поступали. Но, судя по интервью, действиям Денисова, Широкова, Кержакова можно делать вывод, что Халк и Витцель образцовые футболисты и такой сильной команды как зенит того времени в России не было. А то, что Денисов и прочие получали по тем временам по 3,5 ляма (то есть на уровне супер звезд Европы), а не как Халк, это их проблемы. Игра все расставила. Да, может быть Денисов и хороший игрок, брал кубок уефа, чемпионаты, но что он хотел 7 лямов в год?)
+6
-2
+4
А Шава, что в лифте поменял себе контракт с доллара на евро. На секундочку, не кисло так ’’поправочку’’ внес. А Керж, что откровенно саботировал игру чтобы его отпустили в испанию.
Просто Шава более обаятельный, а по сути, что он, что Керж, что Быстров, а ранее еще был и Панов(!), не говоря о Денисове - уничтожили ту команду, основой, которой они во многом и являлись. А ведь еще и датский вратарь был, ради которого Камила выпнули из команды. Вообще там ребята друг дружку стоили.
Ну и вишенка на торте - неуправляемый алкаш свой воспитанник новой волны, рядом с которым даже Широков был адекватом...
+4
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+3
Ответ el ruso guapo
Со стороны питерских - они были правы. Со стороны иностранцев - ничего плохого они не делали, чтобы с ними так поступали. Но, судя по интервью, действиям Денисова, Широкова, Кержакова можно делать вывод, что Халк и Витцель образцовые футболисты и такой сильной команды как зенит того времени в России не было. А то, что Денисов и прочие получали по тем временам по 3,5 ляма (то есть на уровне супер звезд Европы), а не как Халк, это их проблемы. Игра все расставила. Да, может быть Денисов и хороший игрок, брал кубок уефа, чемпионаты, но что он хотел 7 лямов в год?)
Ну не стоит забывать, что потом зарплату, которую хотел Денисов дали Хави Гарсии - который на уровень слабее Гарика, как опорник.
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Так изгнанный Денисов тоже стал чемпионом.
Вот только именно тогда Зенит лишился Питерского духа и той атмосферы "своей" команды
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Ответ idemidov
Судя по датам (чемпионат выиграли в сезоне 2014/15), если посмотреть кто ушёл из Зенита перед этим, напрашиваются: Денисов, Быстров, Широков...
Речь точно не о Широкове - он один из немногих сразу же стал впрягаться за Халка.
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Ответ ten Hag
Комментариям нужно настояться, полагаю)
А что тут нового Халк сказал? Про гнилые яблоки он и раньше говорил.
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Халк ,совсем халканулся.
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Ответ el ruso guapo
Со стороны питерских - они были правы. Со стороны иностранцев - ничего плохого они не делали, чтобы с ними так поступали. Но, судя по интервью, действиям Денисова, Широкова, Кержакова можно делать вывод, что Халк и Витцель образцовые футболисты и такой сильной команды как зенит того времени в России не было. А то, что Денисов и прочие получали по тем временам по 3,5 ляма (то есть на уровне супер звезд Европы), а не как Халк, это их проблемы. Игра все расставила. Да, может быть Денисов и хороший игрок, брал кубок уефа, чемпионаты, но что он хотел 7 лямов в год?)
По именам возможно и не было(хотя и это спорно) но по игре были гораздо сильнее команды, взять даже Зенит Спалетти сезонов 10/11, 11/12, 12/13 ЦСКА нулевых или ЦСКА в первые 5 лет при Слуцком, да и количество трофеев при Халке и успехи в еврокубках говорят об обратном
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Ответ idemidov
Судя по датам (чемпионат выиграли в сезоне 2014/15), если посмотреть кто ушёл из Зенита перед этим, напрашиваются: Денисов, Быстров, Широков...
Денисов ушел летом 2013 года. Без него Халк отыграл три сезона в РПЛ.
А так можно и Семака добавить и Зырянова и Аршавина в гнилые российские яблоки, в то время мешающие Халку взять чемпионат России )
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Ответ Эндрю81
Речь точно не о Широкове - он один из немногих сразу же стал впрягаться за Халка.
Не спорю. Я не очень в курсе внутренней кухни Зенита. Просто попытался сопоставить даты. Широков так-то в сборной и за Слуцкого впрягся, когда на того Мамаев наехал :-)
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Кто расскажет, о ком говорил Халк?
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Чистая правда!!!! 💯💯💯💯💯
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Ответ Владимир Владимир
Кто расскажет, о ком говорил Халк?
Денисов, Шава, Керж, Быстров.
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А копу да соул, ты выиграл, Халк?
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Полагаю, для многих это будет "нож в спину")
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В то время они заплатили за меня 60 миллионов евро.

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Что только не выдумывали, чтобы скрыть эту дикую цифру

Орлов старался больше всех

Ещё и 45 за витселя

В итоге одно чемпионство с настоящими тренерами

Правда, тут надо знать подоплеку и вспомнить Витю Файзулина и его таинственный "артроз", возникший из ниоткуда

И все года до ухода "больной" Витя каждый год попадал в заявку на сезон, так и не выйдя на поле даже в дубле

Про это рано или поздно правда выплывет, но я её тут озвучиваю миллион лет
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60 млн евро по тем временам даже сейчас кажутся какой то космической суммой для рпл и это только на одного Халка!! При этом 1/8 Лч потолок и даже в ЧР доминации не было
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Ненавижу газпромовский зенит, но Халк - это космического уровня игрок! Просто вышка
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"Выиграть всё" - это зацепить лишь один чемпионат России за 4 года ) Да уж, явно Денисов в этом мешал и в последнем сезоне когда пропустили выше в чемпионате даже Ростов ))
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Таких голов, какие забивал Халк, на постоянке в РПЛ мы не видели и вряд ли увидим.
Но командной игры в этом было минимум. Пожалуй, один сезон при АВБ они феерили как команда, когда в группе ЛЧ шумели.
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