Газизов о задаче «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Не собираемся отбывать номер. Приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!»
Шамиль Газизов высказался о задаче «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ.
Дагестанский клуб обеспечил себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне за тур до окончания турнира в Мелбет Первой лиге.
— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?
— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали двигать свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.
— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?
— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.
— Вы более амбициозны?
— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет! – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».