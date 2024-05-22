Газизов о задаче «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Не собираемся отбывать номер. Приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов высказался о задаче «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ.

Дагестанский клуб обеспечил себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне за тур до окончания турнира в Мелбет Первой лиге.

— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?

— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали двигать свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.

— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?

— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.

— Вы более амбициозны?

— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет! – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Команда действительно и молодая и боевая и талантливая. Но пропасть между Премьер и Первой лигой - просто очень велика
+2
0
+2
Монобровь покупай срочно!
0
0
0
На словах то Лев Толстой,а на деле.....
0
0
0
Обыграть Спартак
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий