«Краснодар» предложит Мусаеву новый контракт – на 2 года с опцией продления («РБ Спорт»)

Мурад Мусаев может сохранить пост тренера «Краснодара».

По данным «РБ Спорт», «быки» предложат тренеру новый полноценный контракт. Действующее соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона.

Контракт будет рассчитан на два года с опцией продления. На данный момент ничего не подписано.

Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в марте. Клуб идет на третьем месте в Мир РПЛ за тур до конца и сохраняет шансы на чемпионство.

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