«Краснодар» предложит Мусаеву новый контракт – на 2 года с опцией продления («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев может сохранить пост тренера «Краснодара».

По данным «РБ Спорт», «быки» предложат тренеру новый полноценный контракт. Действующее соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона.

Контракт будет рассчитан на два года с опцией продления. На данный момент ничего не подписано.

Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в марте. Клуб идет на третьем месте в Мир РПЛ за тур до конца и сохраняет шансы на чемпионство.

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Почему «Краснодар» без Ивича повалился

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70 комментариев
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Все правильно, Мусаев успешно достиг цели не выиграть чемпионство
+129
-1
+128
Галицкий явно испугался реальной возможности чемпионства.
Такое ощущение, что в случае успеха, у него вслед за Магнитом, ̶в̶ы̶к̶у̶п̶я̶т̶ заберут еще и Краснодар.
+64
-11
+53
Ответ Mister Evidence
А вдруг выиграет?
Тогда не продлят 😅
+37
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+37
🤦🏻‍♂️ (болельщик Краснодара)
+23
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У Мусаева и Тен Хаага один агент по ходу
+22
-1
+21
Я хочу, чтобы журналисты задали галицкому вопросу, зачем он включает обиженку, когда тренеры ему в чем-то жёстко отвечают?
+16
-1
+15
Ответ Santucco
У Мусаева и Тен Хаага один агент по ходу
Из школы Рангника
+17
-2
+15
Галицкий хороший бизнесмен и много делает для родного города, но в футболе он полный бездарь! Уволить Ивича который дал понять, что он главный тренер и не надо лезть в его работу и предложить работу этому бездарю Мусаеву!? Это просто идиотизм!
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Галицкий сам собрался тренировать клуб через куклу-марионетку, ясно-понятно
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Ну да, задача по скатыванию в середину таблицы ещё не решена.
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Мусаев - это ложка дегтя , в бочке меда Галицкого!!!
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+6
Ответ Mister Evidence
Интересная страна, где люди "боятся" побеждать..
В комментах на спортсе вся правда ))
+10
-5
+5
Ну вот что творит Галицкий !
Идея с чемпионством больше не интересна ?
+4
0
+4
Ответ Margor
Я хочу, чтобы журналисты задали галицкому вопросу, зачем он включает обиженку, когда тренеры ему в чем-то жёстко отвечают?
яиц не хватит у них
+5
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+4
Как уже мне жаль болельщиков Краснодара. Но ведь правильный курс выбирали , да подожди ты с красочными веерами , а возьми титул.
Все для этого есть.
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Спасибо Галицкому: минус один претендент на "золото".
+3
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Ас какого перепугу? Игру при нём показывают отвратительную, оборона проходной двор, упущено верное чемпионство. Ивича уволили после 3 игр без побед, а Мусаев чем лучше? При сербе команда шла 1-2 отставая на очко, при Мусаеве провалила весну. Бузникин и Хашиг провалили зимнее трансферное окно, Мусаев развалил игру команды, рука руку моет!
+4
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+3
Ответ кот 26
Мусаев - это ложка дегтя , в бочке меда Галицкого!!!
Мусаев не сам пришел и уселся в кресле. Так, что, надо проверить, а точно ли мёд в бочке.
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Вечные неудачники подтверждают свой статус)))
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Ответ Карлик На Гормонах
Потому что он владелец клуба, а не обиженка или не дай бог Margor. Выкупите свой клуб и нанимайте любых тренеров, позволяйте им себя оскорблять раз у вас такой фетиш.
Причем не в первый раз такое, Ганчаренко, Ивич.
Зато в итоге без чемпионства хех
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Ни в этом,ни в последующих сезонах Краснодар чемпионом не будет.
+3
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Ответ Spartakus1984
Ни в этом,ни в последующих сезонах Краснодар чемпионом не будет.
Спартак тоже.
+1
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Ответ Mister Evidence
А вдруг выиграет?
Тогда не продлят)
+1
0
+1
чемпионства значит не видать ближайшие 2 года
+3
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Галицкий сливается?
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Все понятно. Галицкий сам хочет руководить командой. С нормальным тренером такое невозможно.
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Сказочные...
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Только московские и питерский клуб напряглись, что появился конкурент, а он взял и самоустранился)))
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Понять бы, чем руководствуется собственник, выбирая тренера... И какие он ставит задачи ему.
Если, конечно, инсайд соответствует истине.
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Непонятно зачем он нужен, был у него уже шанс
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