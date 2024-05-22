Саутгейт о Фодене: «Он проявил себя в важных матчах. Ключевое в его игре – где он оказывается, а не стартовая позиция»

Теги Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия тактика Филип Фоден Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт высказался об игре Филипа Фодена в сборной Англии перед Евро.

Ранее хавбек «Манчестер Сити» был признан лучшим игроком сезона АПЛ. Главный тренер сборной Англии включил Фодена в состав команды на Евро-2024

«Ключевое в игре Фодена – это то, где он оказывается, а не его стартовая позиция. В «Манчестер Сити» ему позволено смещаться. Все дело в том, куда двигаются эти игроки и куда им позволено смещаться.

Мы никогда не привязываем этих игроков к боковой линии. У них есть свобода. Он проявил себя в важных матчах, хочется видеть его в центральных зонах», – сказал главный тренер сборной Англии.

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4 комментария
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Ключевое в его игре – где он оказывается, а не стартовая позиция. Поэтому у меня он стартует на лавке.
+2
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+2
Если не сейчас, то я даже не представляю когда у Англии будет более перспективная команда, для победы в национальных первенствах. На мой взгляд, только Франция может на бумаге казаться сильнее сборной Англии.
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😁
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Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Если не сейчас, то я даже не представляю когда у Англии будет более перспективная команда, для победы в национальных первенствах. На мой взгляд, только Франция может на бумаге казаться сильнее сборной Англии.
Межнациональных)
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