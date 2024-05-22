Саутгейт о Фодене: «Он проявил себя в важных матчах. Ключевое в его игре – где он оказывается, а не стартовая позиция»

Гарет Саутгейт высказался об игре Филипа Фодена в сборной Англии перед Евро.

Ранее хавбек «Манчестер Сити» был признан лучшим игроком сезона АПЛ. Главный тренер сборной Англии включил в состав команды на .

«Ключевое в игре Фодена – это то, где он оказывается, а не его стартовая позиция. В « » ему позволено смещаться. Все дело в том, куда двигаются эти игроки и куда им позволено смещаться.

Мы никогда не привязываем этих игроков к боковой линии. У них есть свобода. Он проявил себя в важных матчах, хочется видеть его в центральных зонах», – сказал главный тренер сборной Англии.