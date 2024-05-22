Пономарев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Он вынужден так говорить. Не может же он быть пророссийским – там сразу примут жесткие меры, он нигде не найдет работу. Каждый выживает как может»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Понтус Вернблум Политика Футбол

Владимир Пономарев отреагировал на извинения Понтуса Вернблума.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой извинился за выступления в составе армейцев.

«Он у нас поиграл хорошо, принес много пользы команде, заработал здесь деньги, вложил их наверняка в Швецию. Там у него работа, семья, быт. Нельзя его судить за это, карьеру ему зарубят. 

Он вынужден так говорить. Помню, что он очень хорошо относился к России. Но в данной ситуации не может же он быть пророссийским – там сразу примут жесткие меры, он нигде не найдет работу. Каждый выживает как может», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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9 комментариев
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Вот бывшему игроку Спартака Чельстрёму выживать, видимо, не надо. Хотя он целый глава Футбольного Союза Швеции и большой игрок для своей страны, а не ноунейм, как Вернблум.

Думаю, здесь дело в том, что Вернблум - истеричка и чмо. Каковым, кстати, являлся и в бытность игроком ЦСКА.
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Не припомню что бы Берг, Классон, Гранквист, Ольсон, Стартфельт, Эльм извинялись за то, что играли в России)
Тут от человека зависит, думается мне что у Вернблума скотский характер, по крайней мере на поле это частенько проявлялось)
Плевок фанатам цска опять же) его вроде очень высоко ценили и фанаты и в цска самом) а тут он извиняется что имел с ними дела) не везёт как армейцам) сначала Марио с его любовью) теперь Понтус с его извинениями)
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Ты радуешься, что не у вас одних крысы в команде бывают?)
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Да-да, вынужден и извиняться и рассказывать, как жена чуть с ним не развелась из-за того, что он подписал контракт с ЦСКА, как интернет не ловит в 1 км от Москвы и как ему неприятно было слушать хор. Чего-то дофига говна вылилось в рамках простого "ну извините"
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Про хор мальчиков поющих фальшиво и "которые отправились на фронт в последний путь " , тоже вынужден сказать? Мне кажется всё проще , это человек гавно
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Он просто всегда очень любил бабки
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В семье не без Вернблума. Бывает. Остальные бывшие игроки ЦСКА и других российских клубов такой дичью, вроде, не занимаются.
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Эльм не извинялся.
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