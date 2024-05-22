Пономарев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Он вынужден так говорить. Не может же он быть пророссийским – там сразу примут жесткие меры, он нигде не найдет работу. Каждый выживает как может»

Владимир Пономарев отреагировал на извинения Понтуса Вернблума.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой извинился за выступления в составе армейцев.

«Он у нас поиграл хорошо, принес много пользы команде, заработал здесь деньги, вложил их наверняка в Швецию. Там у него работа, семья, быт. Нельзя его судить за это, карьеру ему зарубят.

Он вынужден так говорить. Помню, что он очень хорошо относился к России. Но в данной ситуации не может же он быть пророссийским – там сразу примут жесткие меры, он нигде не найдет работу. Каждый выживает как может», – сказал экс-игрок .