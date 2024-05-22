«Да пошел ты🖕». Васкес – Кроосу после решения завершить карьеру
Лукас Васкес пошутил насчет решения Тони Крооса завершить игровую карьеру.
«Да пошел ты🖕», – написал хавбек «Реала» в ответ на реплику Крооса «Я хотя бы в тренде?»
Также Васкес высказался о решении Крооса в более серьезной форме.
«Как же ты меня обломал! Играть вместе с тобой – одна из огромнейших привилегий в моей карьере. Столько вместе пережили, столько всего достигли!
Дружище, ты легенда «Реала». Желаю тебе всего наилучшего. Вместе нам предстоит последний бой [финал ЛЧ]. Для меня было огромной честью играть с тобой. Спасибо. Мне будет сильно не хватать тебя, дружище», – написал Васкес.
Красный прямоугольник Крооса – новая вершина футбольной живописи
- Тони!
- пошел ты нахрен, Тони"
Если кто не понял отсылки