«Да пошел ты🖕». Васкес – Кроосу после решения завершить карьеру

Лукас Васкес пошутил насчет решения Тони Крооса завершить игровую карьеру.

«Да пошел ты🖕», – написал хавбек « » в ответ на реплику «Я хотя бы в тренде?»

Также Васкес высказался о решении Крооса в более серьезной форме.

«Как же ты меня обломал! Играть вместе с тобой – одна из огромнейших привилегий в моей карьере. Столько вместе пережили, столько всего достигли!

Дружище, ты легенда « ». Желаю тебе всего наилучшего. Вместе нам предстоит последний бой [финал ЛЧ]. Для меня было огромной честью играть с тобой. Спасибо. Мне будет сильно не хватать тебя, дружище», – написал Васкес.

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