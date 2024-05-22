«Да пошел ты🖕». Васкес – Кроосу после решения завершить карьеру

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Лукас Васкес соцсети брань Футбол

Лукас Васкес пошутил насчет решения Тони Крооса завершить игровую карьеру.

«Да пошел ты🖕», – написал хавбек «Реала» в ответ на реплику Крооса «Я хотя бы в тренде?»

Также Васкес высказался о решении Крооса в более серьезной форме.

«Как же ты меня обломал! Играть вместе с тобой – одна из огромнейших привилегий в моей карьере. Столько вместе пережили, столько всего достигли!

Дружище, ты легенда «Реала». Желаю тебе всего наилучшего. Вместе нам предстоит последний бой [финал ЛЧ]. Для меня было огромной честью играть с тобой. Спасибо. Мне будет сильно не хватать тебя, дружище», – написал Васкес.

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15 комментариев
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Атмосфера в команде абсолютный топ
+43
-3
+40
Читать такие слова, уже не зря прожил свои 34 года.
+36
-6
+30
Полностью поддерживаю
+27
-3
+24
Ответ ta1ib
Атмосфера в команде абсолютный топ
Нынешний Мадрид действительно больше чем клуб.
+12
-3
+9
Васкесу после завершения карьеры можно идти в редакторы Спортса
+8
-1
+7
"- как тебя зовут?
- Тони!
- пошел ты нахрен, Тони"
Если кто не понял отсылки
+5
0
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Кликбейтный заголовок. Васкес "послал" Крооса не в ответ на объявление об уходе, а на другой обычный пост в соцсети. Ну если коротко, Васкес тоже, конечно, огорчен уходом гения как и все мадридиста
+6
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Ответ UseR
"- как тебя зовут? - Тони! - пошел ты нахрен, Тони" Если кто не понял отсылки
из фильма
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Васкес специально так пост начал, чтобы эту фразу для кликбейта на спортсе поставили 😂😂
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Комитет по этике куда смотрит?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Винисиус уже звонит в полицию
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-1
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Ответ Даулет Абдрахманбек
Нынешний Мадрид действительно больше чем клуб.
БЧК 2.0 получается
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