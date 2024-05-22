Почеттино интересен «МЮ» и «Баварии» (The Standard)

Маурисио Почеттино интересен «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

Манкунианцы рассматривают экс-главного тренера «Челси» в качестве потенциальной замены Эрику тен Хагу, который может быть уволен по окончании сезона, сообщает The Standard.

По данным источника, компанию INEOS, одного из совладельцев « », уже давно привлекает кандидатура .

В свою очередь « » изучает вариант с 52-летним аргентинцем в связи с уходом Томаса Тухеля.

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