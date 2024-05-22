Почеттино интересен «МЮ» и «Баварии» (The Standard)
Маурисио Почеттино интересен «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».
Манкунианцы рассматривают экс-главного тренера «Челси» в качестве потенциальной замены Эрику тен Хагу, который может быть уволен по окончании сезона, сообщает The Standard.
По данным источника, компанию INEOS, одного из совладельцев «МЮ», уже давно привлекает кандидатура Почеттино.
В свою очередь «Бавария» изучает вариант с 52-летним аргентинцем в связи с уходом Томаса Тухеля.
И кто захочет работать в этом цирке? Крик фаната «Челси» после разрыва с Почеттино
чемпион и обладатель кубка франции
Не надо так жестко над Кейном.
Старается парень. То что без трофеев в этом году - не его вина. А тут самому безтррофейному игроку самый безтрофейный тренер?
Плюсанул тем не менее
Поч на год не пойдёт.