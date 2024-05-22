Почеттино интересен «МЮ» и «Баварии» (The Standard)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия отставки Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино интересен «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

Манкунианцы рассматривают экс-главного тренера «Челси» в качестве потенциальной замены Эрику тен Хагу, который может быть уволен по окончании сезона, сообщает The Standard.

По данным источника, компанию INEOS, одного из совладельцев «МЮ», уже давно привлекает кандидатура Почеттино.

В свою очередь «Бавария» изучает вариант с 52-летним аргентинцем в связи с уходом Томаса Тухеля.

И кто захочет работать в этом цирке? Крик фаната «Челси» после разрыва с Почеттино

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Челси и Бавария конечно те еще клоуны, имея тренеров, которые начали выстраивать игру - уволить к чертям. МЮ могу понять, тренеру дали время, но он им не воспользовался.
+29
-7
+22
Ответ cZeiss
Какую игру выстроил Тухель ? 🤡
Мне кажется речь не про Тухеля
+19
-1
+18
С Баварией есть неплохие шансы выиграть несколько трофеев и закрыть гештальт вместе с Харри Кейном
+12
-1
+11
Ответ Rio (BLR)
))) Не надо так жестко над Кейном. Старается парень. То что без трофеев в этом году - не его вина. А тут самому безтррофейному игроку самый безтрофейный тренер?
почему безтрофейный ?
чемпион и обладатель кубка франции
+7
0
+7
В АПЛ у Почеттино есть успехи есть, он хорошо знает этот чемпионат. МЮ - хороший вариант.
+4
-2
+2
)))
Не надо так жестко над Кейном.
Старается парень. То что без трофеев в этом году - не его вина. А тут самому безтррофейному игроку самый безтрофейный тренер?
+4
-2
+2
Ответ Rio (BLR)
))) Не надо так жестко над Кейном. Старается парень. То что без трофеев в этом году - не его вина. А тут самому безтррофейному игроку самый безтрофейный тренер?
минус на минус равно плюс
+4
-2
+2
Ответ Жаргал Шадапов
Второе место в чемпионате и полуфинал ЛЧ разве не показатель? Не слишком ли завышены ожидания у болел Баварии?
3 место и отрыв в 18 очков от первого места это все-таки для такого гегемона ощутимый удар. С ЛЧ не все прозрачно, Тухель умеет там добиваться результата, но от Баварии ждут игры как у Хайнкеса и Флика, либо серьезного результата, кажется это нет, да и игроки устали от тренера и его высказываний (я думал ваш уровень выше)
Плюсанул тем не менее
+2
0
+2
МЮ лучше оставить 7Хаг,чем этого Поча
+2
-1
+1
Ответ Andrey_Rlv
минус на минус равно плюс
Так в Баварии уже есть второй минус - Эрик Дайер. Пока плюс не получился
+1
0
+1
Ответ got_milk
Челси и Бавария конечно те еще клоуны, имея тренеров, которые начали выстраивать игру - уволить к чертям. МЮ могу понять, тренеру дали время, но он им не воспользовался.
Тут ребята не особо одарённые 😁 тебя не поняли про Баварию. Но это спортс.
+2
-1
+1
Ответ cZeiss
Какую игру выстроил Тухель ? 🤡
Может речь про наггельса
+1
0
+1
Ответ cZeiss
Какую игру выстроил Тухель ? 🤡
Он про Нагельсмана вроде
+1
0
+1
Ответ Пенс
маню как обычно за челси обноски подбирает
по твоей логике Реал Мадрид пригласил обноска Эвертон (а) Анчелотти? . 🤡
+2
-2
0
Ответ Rio (BLR)
))) Не надо так жестко над Кейном. Старается парень. То что без трофеев в этом году - не его вина. А тут самому безтррофейному игроку самый безтрофейный тренер?
Сколько голов у Кейна в ворота топов? Бавария забила с Кейном больше голов, чем в прошлые сезоны? Плюс 36 к их обычным? Или как?
0
0
0
Ответ Жаргал Шадапов
Второе место в чемпионате и полуфинал ЛЧ разве не показатель? Не слишком ли завышены ожидания у болел Баварии?
Ты не то, что игру не смотрел Баварии, ты даже не утруждаешься посмотреть таблицу. Не слишком ли мало труда ты вложил, чтобы критиковать других людей?
0
0
0
Ответ Гиперактивный осьминог
Да ничего Тухель не выстраивал, пара проблесков после увольнения, но игра тухлейшая
на то и фамилия
0
0
0
Ответ got_milk
Челси и Бавария конечно те еще клоуны, имея тренеров, которые начали выстраивать игру - уволить к чертям. МЮ могу понять, тренеру дали время, но он им не воспользовался.
Какую игру выстроил Тухель ? 🤡
+8
-8
0
Надо Баварии подсказать, что недавно Абаскаля уволили)
0
0
0
Почеттино в Баварии было бы не плохо.
0
0
0
С Баварией звучит как хороший план для обеих сторон. Но кажется они ищут тренера на год, чтобы потом взять Клоппа или Зидана.
Поч на год не пойдёт.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий