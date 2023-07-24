Где смотреть Зенит – Ахмат, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 25 июля
Во вторник, 25 июля, сыграют Зенит и Ахмат в рамках ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Ахмат
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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