Булатов о Личке: «Лучший тренер РПЛ, даже если «Динамо» в субботу проиграет. Нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Виктор Булатов Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Виктор Булатов назвал Марцела Личку лучшим тренером Мир РПЛ.

— Лучший тренер сезона?

— Личка. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место.

С точки зрения подбора футболистов динамовцы точно уступают конкурентам. Огромные проблемы в защите, нет надежного вратаря. И эта команда в шаге от золота! Фантастика! Скажу больше: чемпионство при таком раскладе выглядит противоестественно.

Да, у ребят есть характер. Потрясающий сезон проводит Тюкавин. Но ключевой фактор — работа Лички. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой. Может не только в атаку сыграть, но и от обороны.

И с «Зенитом» дома так было, и в последнем туре с «Крыльями». Зная, что самарцы особенно опасны на контратаках, чех лишил их этого козыря, перекрыл пространство — и добился важнейшей победы.

Благодаря ему засверкали новыми красками Тюкавин и Нгамале. В какой-то момент не побоялся посадить в запас Смолова — знаковую для «Динамо» фигуру. Перезагрузил Карраскаля, на котором после невнятного сезона в ЦСКА многие поставили крест...

Так что сегодня в РПЛ Личка — тренер номер один! – сказал экс-игрок «Спартака».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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11 комментариев
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Лучший тренер далеко не всегда работает в команде, претендующий на чемпионство. Личка, скорее самый фартовый. Но специалист сильный.
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Булатов прав, скорее тренер вытащил Динамо в борьбу за первое место, чем состав Динамо.
Тактическая гибкость сегодняшний игры Динамо, это тоже одно из преимуществ, перед другими тренерами. Да и в игре с Краснодаром, это будет одним из козырей игры Динамо.
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Если да кабы это гадание на кофейной гуще проще дождаться окончательного результата от команды а он не за горами...
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Все хорошо в тексте, но "Смолов — знаковая для «Динамо» фигура", это мощно. Забивший аж 3 мяча в РПЛ за свою карьеру в Динамо до ухода в ФК Урал.
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Ответ инок
Лучший тренер далеко не всегда работает в команде, претендующий на чемпионство. Личка, скорее самый фартовый. Но специалист сильный.
Динамо играет до конца и спасает матчи как раз из-за того, что раскрепощены игроки. В этом определенная заслуга Лички есть
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Ответ инок
Лучший тренер далеко не всегда работает в команде, претендующий на чемпионство. Личка, скорее самый фартовый. Но специалист сильный.
Так сильный или фартовый? ))
Думаю, за этим фартом стоит очень кропоьливая работа на сборах. А когда Динамо бежит, то и голы 90+ приходят.
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Ответ Даниил Гутин
При всей любви к Личке, если Динамо не одолеет Краснодар, то лучший всё же Ивич — только благодаря ему Динамо всё ещё борется за титул и быки набирали стабильно очки, у Марцела же по ходу сезона всё же были спады в игре
Как раз за не стабильную игру в начале второй половине этого сезона, Ивича и сняли с тренера Краснодара. И ещё не известно, был. бы Краснодар в тройку призёров, если бы Ивич остался в Краснодаре. Может быть и правильно сделал Галицкий, что снял вовремя Ивича, и тем самым спас Краснодар от краха.
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Ответ CaSpeR-13
Тактическая гибкость это от ростова три штуки за тайм хапнуть???
Тактическая гибкость, это два раза за сезон, обыграть Зенит. И не только.
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Ответ CaSpeR-13
Тактическая гибкость это от ростова три штуки за тайм хапнуть???
В том числе и твоё ЦСКА, тоже обыграть два раза. Это и есть, тактическая гибкость.
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