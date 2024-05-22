Булатов о Личке: «Лучший тренер РПЛ, даже если «Динамо» в субботу проиграет. Нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой»
Виктор Булатов назвал Марцела Личку лучшим тренером Мир РПЛ.
— Лучший тренер сезона?
— Личка. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место.
С точки зрения подбора футболистов динамовцы точно уступают конкурентам. Огромные проблемы в защите, нет надежного вратаря. И эта команда в шаге от золота! Фантастика! Скажу больше: чемпионство при таком раскладе выглядит противоестественно.
Да, у ребят есть характер. Потрясающий сезон проводит Тюкавин. Но ключевой фактор — работа Лички. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой. Может не только в атаку сыграть, но и от обороны.
И с «Зенитом» дома так было, и в последнем туре с «Крыльями». Зная, что самарцы особенно опасны на контратаках, чех лишил их этого козыря, перекрыл пространство — и добился важнейшей победы.
Благодаря ему засверкали новыми красками Тюкавин и Нгамале. В какой-то момент не побоялся посадить в запас Смолова — знаковую для «Динамо» фигуру. Перезагрузил Карраскаля, на котором после невнятного сезона в ЦСКА многие поставили крест...
Так что сегодня в РПЛ Личка — тренер номер один! – сказал экс-игрок «Спартака».
Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!
Тактическая гибкость сегодняшний игры Динамо, это тоже одно из преимуществ, перед другими тренерами. Да и в игре с Краснодаром, это будет одним из козырей игры Динамо.
Думаю, за этим фартом стоит очень кропоьливая работа на сборах. А когда Динамо бежит, то и голы 90+ приходят.