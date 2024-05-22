Экс-судья Николаев: «Ни о какой отмене ВАР в России речи идти не может. Футбольное сообщество уже свыклось с тем, что ошибки исправляются»

Теги премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев видеоповторы Матч ТВ Футбол

Алексей Николаев считает, что видеоповторы не отменят в российском футболе.

«Соглашусь со словами о том, что уже все футбольное сообщество свыклось с тем, что ошибки исправляются. Если уберем ВАР, соответственно, опять появятся ошибки, даже человеческие. К этому, думаю, не каждый захочет прийти.

Еще момент: не каждый арбитр сейчас сможет работать без ВАР. Это тоже надо учитывать. Думаю, ни о какой отмене ВАР в России речи идти не может.

Для меня главное в этой ситуации, чтобы арбитры принимали решения в первую очередь сами, а не надеялись на технологию, какую бы ни применяли и ни внедряли. Нужно оставаться авторитетными на футбольном поле», — сказал бывший арбитр ФИФА.

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3 комментария
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Больше привыкли к тому, что появляются новые "удивительные" трактовки. Каждый день разные
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Даже, интересно, что значит, не смогут работать без ВАР.
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Ответ Опа, Митяй
Больше привыкли к тому, что появляются новые "удивительные" трактовки. Каждый день разные
Плюсую.
Причем у всех разные трактовки схожих эпизодов
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