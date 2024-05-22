Смородская о Миранчуке и ЛЕ: «Всегда верила в него. Надеюсь, сезон закончится для Алексея трофеем. Почему бы не обыграть «Байер» в отдельно взятом матче?»

Ольга Смородская надеется, что Алексей Миранчук выиграет Лигу Европу.

Сегодня « » сыграет в финале с « ».

« стал чаще выходит в стартовом составе, приносить много пользы клубу из Бергамо. Я за него рада и всегда верила в него. Надеюсь, что «Аталанта» наконец-то оценила Алексея, и все у него будет хорошо, а этот сезон закончится для него трофеем.

Жаль, что выиграть Кубок Италии не получилось, но почему бы не обыграть «Байер» в отдельно взятом матче?» – сказала бывший президент «Локомотива».