Группа «Мираж» выступит перед финалом Кубка России с песней «Новый герой»
Группа «Мираж» выступит перед суперфиналом Фонбет Кубка России.
В суперфинале Фонбет Кубка России сыграют «Зенит» и калининградская «Балтика». Матч состоится 2 июня в «Лужниках». Начало игры – в 18:00 по московскому времени.
Перед матчем на стадионе выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой».
Ранее РФС объявил о старте продаж билетов на суперфинал Кубка России. Минимальная стоимость билета на матч составляет 500 рублей, максимальная – 15 000 рублей.
Им сойдёт