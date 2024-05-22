Группа «Мираж» выступит перед финалом Кубка России с песней «Новый герой»

Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Спорт-Экспресс музыка Футбол

Группа «Мираж» выступит перед суперфиналом Фонбет Кубка России.

В суперфинале Фонбет Кубка России сыграют «Зенит» и калининградская «Балтика». Матч состоится 2 июня в «Лужниках». Начало игры – в 18:00 по московскому времени. 

Перед матчем на стадионе выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой».

Ранее РФС объявил о старте продаж билетов на суперфинал Кубка России. Минимальная стоимость билета на матч составляет 500 рублей, максимальная – 15 000 рублей.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лучше бы Александра Пистолетова с песней «Новый пират» пригласили
+13
-3
+10
Ответ deligy
Отряхивая нафталин, вытащили кумиров времен сексуального становления руководителей Зенита и РФС )
Из-за "Слова пацана" завирусилась же заново песня.
+3
0
+3
Группа "Комбинация" была бы уместнее. Там хоть намёк на футбол в названии
+1
0
+1
Музыка нас связала покруче будет )) Только к футболу её сложней привязать.
0
0
0
Кхм... они же в мамы нынешним футболистам годятся. Если не в бабушки...
0
0
0
О_0 они еще живы?
0
0
0
Ответ deligy
Отряхивая нафталин, вытащили кумиров времен сексуального становления руководителей Зенита и РФС )
Там новый состав давно
+1
-1
0
Ответ Wiley Fox
Там новый состав давно
Да? Если Гулькиной и Разиной (или кто уже пел песню) нет, то какой смысл в приглашении на такое мероприятие с песней 198Х года, все равно что концерт КиШа с братом или группы Кино с Анютой Цой и Гагариной.
+1
-1
0
Ответ deligy
Да? Если Гулькиной и Разиной (или кто уже пел песню) нет, то какой смысл в приглашении на такое мероприятие с песней 198Х года, все равно что концерт КиШа с братом или группы Кино с Анютой Цой и Гагариной.
Ну так два деревенских клуба играют

Им сойдёт
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий