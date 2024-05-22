Группа «Мираж» выступит перед финалом Кубка России с песней «Новый герой»

Группа «Мираж» выступит перед суперфиналом Фонбет Кубка России.

В суперфинале Фонбет Кубка России сыграют « » и калининградская « ». Матч состоится 2 июня в «Лужниках». Начало игры – в 18:00 по московскому времени.

Перед матчем на стадионе выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой».

Ранее РФС объявил о старте продаж билетов на суперфинал Кубка России. Минимальная стоимость билета на матч составляет 500 рублей, максимальная – 15 000 рублей.