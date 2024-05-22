Радимов о матче «Зенит» – «Ростов»: «Хозяевам будет легче – гости не закрываются вообще никогда. Карпин может дать шанс сыграть многим молодым» 

Владислав Радимов высказался в преддверии матча «Зенит» – «Ростов».

Игра 30-го тура Мир пройдет в Санкт-Петербурге 25 мая.

« » будет легче в том плане, что « » не сможет закрыться, он не закрывается вообще никогда. И успеха на «Газпром Арене» добьется тот, кто лучше сыграет в футбол, я думаю, что это будет «Зенит».

А второе — мы знаем, что Карпин ротирует состав часто. И я думаю, что многим молодым футболистам с прицелом на будущее может дать шанс сыграть на «Газпром Арене» против «Зенита». Чтобы на следующий год уже, понюхав пороха, они вышли в чемпионате. С опытом», — сказал экс-игрок сборной России.