Радимов о матче «Зенит» – «Ростов»: «Хозяевам будет легче – гости не закрываются вообще никогда. Карпин может дать шанс сыграть многим молодым» 

Теги Зенит Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Владислав Радимов высказался в преддверии матча «Зенит» – «Ростов».

Игра 30-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 25 мая.

«Зениту» будет легче в том плане, что «Ростов» не сможет закрыться, он не закрывается вообще никогда. И успеха на «Газпром Арене» добьется тот, кто лучше сыграет в футбол, я думаю, что это будет «Зенит».

А второе — мы знаем, что Карпин ротирует состав часто. И я думаю, что многим молодым футболистам с прицелом на будущее Карпин может дать шанс сыграть на «Газпром Арене» против «Зенита». Чтобы на следующий год уже, понюхав пороха, они вышли в чемпионате. С опытом», — сказал экс-игрок сборной России.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий