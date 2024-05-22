Макрон и Анри обсудили с Пересом участие Мбаппе в Олимпиаде. Переубедить президента «Реала» отпустить игрока не удалось

Теги ПСЖ Тьерри Анри Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Федерация футбола Франции Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Филипп Диалло Футбол

Эммануэль Макрон и Флорентино Перес обсудили участие Килиана Мбаппе в Олимпиаде.

Во вторник в Париже состоялось мероприятие, посвященное 120-й годовщине с момента основания ФИФА. Во время торжества президент «Реала», президент Франции, тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри и глава Федерация футбола Франции Филипп Диалло обсудили возможность участия Мбаппе в олимпийском турнире.

Ожидается, что Килиан после ухода из «ПСЖ» перейдет в «Реал», а «Мадрид» не намерен отпускать своих футболистов на Олимпиаду.

После группового общения Макрон и Перес пять минут обсуждали вопрос наедине. По информации L’Équipe, президенту Франции не удалось переубедить главу «Реала». Однако стороны, знакомые с ситуацией, считают, что ситуация может измениться.

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36 комментариев
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Два вредителя, которые хотят заставить и без того загруженного футболиста поучаствовать в любительском турнире. Мбаппе, чтобы он ни говорил про олимпиаду, я на 1000% уверен, что не хочет участвовать, а запрет Фло - отличная официальная отмазка, дабы не прослыть "эгоистом, который не любит свою родную страну".
+27
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+23
Ля, Макарона уже и презедент клуба "бреет"))
+24
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+20
Ответ Владимир Владимир
Два вредителя, которые хотят заставить и без того загруженного футболиста поучаствовать в любительском турнире. Мбаппе, чтобы он ни говорил про олимпиаду, я на 1000% уверен, что не хочет участвовать, а запрет Фло - отличная официальная отмазка, дабы не прослыть "эгоистом, который не любит свою родную страну".
Не торопись если аргентина победит, то за этот любительский турнир меси получит ЗМ.
+26
-7
+19
Кто-то сомневался?))
+13
-1
+12
Интересно если Мбаппе на Олимпиаде получит серьёзную травму они из своего кармана оплатят все убытки клуба?
+5
-2
+3
Ну, может, тогда Макрон с Анри ему з/п хоть за месяц Олимпиады выплатят, а еще лучше и часть подписного бонуса, а то привыкли все за спасибо
+3
-2
+1
Красавец Фло! на*** Макрона!)
+3
-2
+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Не торопись если аргентина победит, то за этот любительский турнир меси получит ЗМ.
Ещё один оторванный который думает что ЧМ и Копа никчёмные турниры, и про них столько говорят в последние 2 года лишь потому что Месси их выиграл. И соответственно так же будет с Олимпийском турниром.
Слушай, а если учесть что у Месси больше всего рекордов и трофеев в футболе, значит ли это что сам футбол переоценёная любительская игра? И как это бьёт по твоей психике?
+6
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Макрон не понимает,что он выглядит как клоун 🤡?
+2
-2
0
Ответ Barsenoga
А разве не сам игрок решает
Почему игрок должен решать? У них контракт с клубами, а не с федерация футбола.
+1
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