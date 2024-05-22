Макрон и Анри обсудили с Пересом участие Мбаппе в Олимпиаде. Переубедить президента «Реала» отпустить игрока не удалось

Эммануэль Макрон и Флорентино Перес обсудили участие Килиана Мбаппе в Олимпиаде.

Во вторник в состоялось мероприятие, посвященное 120-й годовщине с момента основания ФИФА. Во время торжества президент «Реала», президент Франции, тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри и глава футбола Франции Филипп Диалло обсудили возможность участия Мбаппе в олимпийском турнире.

Ожидается, что после ухода из « » перейдет в «Реал», а «Мадрид» не намерен отпускать своих футболистов на Олимпиаду.

После группового общения Макрон и Перес пять минут обсуждали вопрос наедине. По информации L’Équipe, президенту Франции не удалось переубедить главу « ». Однако стороны, знакомые с ситуацией, считают, что ситуация может измениться.