Оуэн о невключении Рэшфорда в состав Англии: «Очень удивлен. Маркус провел сезон ниже своих стандартов, но он всегда уверенно играл за сборную»

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Евро-2024 Футбол

Майкл Оуэн не согласен с тем, что Маркуса Рэшфорда не взяли в сборную на Евро.

Ранее главный тренер национальной команды Англии не включил нападающего «Манчестер Юнайтед» в расширенный состав сборной на Евро-2024.

«Очень удивлен, что Гарет Саутгейт оставил Маркуса Рэшфорда вне состава. Да, он провел сезон ниже своих стандартов, но турнирный футбол – это другое, и он всегда уверенно выступал в футболке сборной Англии.

У нас много талантливых атакующих игроков, но очень мало кто обладает такой скоростью, как у Рэшфорда. С учетом таких размеров состава стоило рискнуть», – заявил бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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4 комментария
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Ну а смысл вызывать пешехода, который в этом сезоне ленится играть. Тут Саутгейт прав.
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Ответ Rigan Lans
Наконец то кто то по заслугам оценил этого переоцененного бегунка. Браво, Саутгейт.
нормально так бегунок набегал к 26 годам, а вы и не заметили внезапно
понятно, что этот сезон ни о чём, но за всю карьеру неплохо попылил так, и надеюсь ещё попылит, учитывая возраст
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Вот здесь как никогда согласен с Саутгейтом. В Англии целая плеяда крутых атакующих игроков и Рэшфорд после такого сезона ну никак там не нужен.
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