Оуэн о невключении Рэшфорда в состав Англии: «Очень удивлен. Маркус провел сезон ниже своих стандартов, но он всегда уверенно играл за сборную»
Майкл Оуэн не согласен с тем, что Маркуса Рэшфорда не взяли в сборную на Евро.
Ранее главный тренер национальной команды Англии не включил нападающего «Манчестер Юнайтед» в расширенный состав сборной на Евро-2024.
«Очень удивлен, что Гарет Саутгейт оставил Маркуса Рэшфорда вне состава. Да, он провел сезон ниже своих стандартов, но турнирный футбол – это другое, и он всегда уверенно выступал в футболке сборной Англии.
У нас много талантливых атакующих игроков, но очень мало кто обладает такой скоростью, как у Рэшфорда. С учетом таких размеров состава стоило рискнуть», – заявил бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
понятно, что этот сезон ни о чём, но за всю карьеру неплохо попылил так, и надеюсь ещё попылит, учитывая возраст