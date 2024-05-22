Оуэн о невключении Рэшфорда в состав Англии: «Очень удивлен. Маркус провел сезон ниже своих стандартов, но он всегда уверенно играл за сборную»

Майкл Оуэн не согласен с тем, что Маркуса Рэшфорда не взяли в сборную на Евро.

Ранее главный тренер национальной команды Англии не включил нападающего «Манчестер Юнайтед» в расширенный состав сборной на .

«Очень удивлен, что оставил вне состава. Да, он провел сезон ниже своих стандартов, но турнирный футбол – это другое, и он всегда уверенно выступал в футболке сборной Англии.

У нас много талантливых атакующих игроков, но очень мало кто обладает такой скоростью, как у Рэшфорда. С учетом таких размеров состава стоило рискнуть», – заявил бывший форвард « » и сборной Англии.