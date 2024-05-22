Газизов о селекции «Динамо» Махачкала после выхода в РПЛ: «Трансферы любят тишину. У нас самая молодая команда в ФНЛ. Это говорит о серьезном потенциале» 

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Эгаш Касинтура Футбол

Шамиль Газизов высказался о селекции «Динамо» Махачкала после выхода в Мир РПЛ.

— Зимой вы никого деньгами не убивали, провели точечную селекцию. Но как будет сейчас? Под РПЛ же нужны другие приобретения?

— Посмотрим. Трансферы любят тишину. Мы разговаривали с Гаджи Муслимовичем [Гаджиевым] на эту тему. Он четко определил, что мы должны развивать наших футболистов через учебно-тренировочный процесс. 

У нас самая молодая команда в ФНЛ. В матче против «Родины» вышли четыре лимитчика (футболисты не старше 2002 года рождения – прим. ред.). А потом на поле появился и пятый! Это говорит о серьезном потенциале «Динамо».

Очень важно сохранить костяк. Будем откровенны, в эту команду мало кто верил, но ребята всем все доказали. Все добавили в плане мастерства и менталитета. Серьезнейший скачок.

— Нет опасений, что сейчас Касинтуру у вас переманят?

— Это футбол. Рано говорить о том, что он точно останется. Если поступает реально хорошее предложение, клуб должен давать футболисту возможность расти дальше. Мне бы хотелось и в предстоящем сезоне работать с Эгашем. Но как все сложится... Поживем — увидим. 

Не хочется кого-то выделять. Я горд, что работаю в этой команде, с этими ребятами. Горд! – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

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5 комментариев
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ну Шамиль теперь попилит бабла
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Махачкалинмкое динамо.... а где Анжи? Это разве не этот клуб? Играют на том же стадионе? Используют те же тренировочные поля, используют ту же но только новую базу? Нет?
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Смотря какой бюджет будет конечно. А так вылет светит наверное
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Ответ wadwill13
Махачкалинмкое динамо.... а где Анжи? Это разве не этот клуб? Играют на том же стадионе? Используют те же тренировочные поля, используют ту же но только новую базу? Нет?
Нет, это не тот же клуб. Играют на стадионе Труд в Махачкале, иногда играют на Анжи Арене, но стадион давно не имеет отношения к клубу Анжи, наверное имеет смысл переименовать обратно в Хазар.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
ну Шамиль теперь попилит бабла
для этого сперва придется пошуметь в РПЛ, потом уже можно навариться на продаже
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