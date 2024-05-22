Газизов о селекции «Динамо» Махачкала после выхода в РПЛ: «Трансферы любят тишину. У нас самая молодая команда в ФНЛ. Это говорит о серьезном потенциале» 

Шамиль Газизов высказался о селекции «Динамо» Махачкала после выхода в Мир РПЛ.

— Зимой вы никого деньгами не убивали, провели точечную селекцию. Но как будет сейчас? Под РПЛ же нужны другие приобретения?

— Посмотрим. Трансферы любят тишину. Мы разговаривали с Гаджи Муслимовичем [Гаджиевым] на эту тему. Он четко определил, что мы должны развивать наших футболистов через учебно-тренировочный процесс.

У нас самая молодая команда в . В матче против «Родины» вышли четыре лимитчика (футболисты не старше 2002 года рождения – прим. ред.). А потом на поле появился и пятый! Это говорит о серьезном потенциале «Динамо».

Очень важно сохранить костяк. Будем откровенны, в эту команду мало кто верил, но ребята всем все доказали. Все добавили в плане мастерства и менталитета. Серьезнейший скачок.

— Нет опасений, что сейчас у вас переманят?

— Это футбол. Рано говорить о том, что он точно останется. Если поступает реально хорошее предложение, клуб должен давать футболисту возможность расти дальше. Мне бы хотелось и в предстоящем сезоне работать с Эгашем. Но как все сложится... Поживем — увидим.

Не хочется кого-то выделять. Я горд, что работаю в этой команде, с этими ребятами. Горд! – сказал гендиректор махачкалинского « ».