Кроос завершает карьеру, «Челси» уволил Почеттино, Ахмат Кадыров – министр спорта Чечни, депутат попросил генпрокурора проверить слова Безрукова про «денежки» и другие новости

1. Тони Кроос объявил, что завершит карьеру после Евро-2024. 34-летний хавбек «Реала» и сборной Германии объяснил, что всегда хотел уйти на пике. Провожали великого игрока только восторженными словами.

2. «Челси» неожиданно убрал Маурисио Почеттино с поста главного тренера после года работы. Пишут, что разошлись по обоюдному согласию. Одна из причин – «различия в философии». Игроки лондонского клуба не хотели ухода аргентинца. Теперь начинаются поиски нового тренера: среди кандидатов – Компани, Франк, Маккенна, Мичел и другие.

3. На чемпионате мира по хоккею Финляндия уступила Швейцарии, США забили 6 голов Латвии, Канада обыграла Чехию в овертайме. Определились все четвертьфинальные пары, Латвия в плей-офф не вышла.

4. Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона.

5. Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции, заявив, что «высказывание имеет общественно-разрушительный характер». Тем временем комитет по этике РФС дополнительно рассмотрит шутку Безрукова.

6. НБА. 36+12 от Тейтума помогли «Бостону» одолеть «Индиану» в 1-м матче финала Востока.

7. Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ. Пеп получил награду в 5-й раз, только у Фергюсона больше (11).

8. Беллингем, Кейн, Магуайр, Фоден, Райс, Палмер, Шоу и Грилиш – в расширенном составе сборной Англии на Евро-2024. Рэшфорд не включен в заявку. Роналду, Бруну, Бернарду, Леау, Феликс, Жота, Пепе попали в заявку сборной Португалии. Криштиану поедет на шестой Евро – это рекорд. Также предварительные составы объявили сборные Австрии и Словении.

9. Лионель Месси может быть замешан в скандале с президентами УЕФА и RFEF. Аргентинец был обеспокоен снижением зарплаты на фоне пандемии – Пике передал это Рубиалесу. Экс-глава RFEF предложил Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА.

10. Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд. На трофей претендуют шесть российских игроков.

11. USADA обвинило WADA в манипуляции фактами из-за допинга у китайских пловцов. Также Антидопинговое агентство США раскритиковало WADA за заявление о том, что не все американские спортсмены тестируются на допинг: «Со стороны главы WADA безрассудно утверждать, что в профессиональных лигах США нет эффективных антидопинговых программ. Банька должен извиниться».

12. Александр Головин стал игроком сезона в «Монако» по версии болельщиков. Также россиянин попал в команду сезона Лиги 1 от Whoscored, только у Мбаппе и Дель Кастийо оценка выше.

13. ЦСКА не продлит контракт с 37-летним Набабкиным и предложит ему работу в структуре клуба.

14. Райан Макдона вернулся в «Тампу». «Нэшвилл» получил два выбора на драфте – во 2-м и 7-м раундах.

15. «Монако» извинился перед Лигой 1 за Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Деликатная тема, учитывая религиозные убеждения Мохамеда».

16. Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова пропала в Индии. Ранее ее задержали за наркоторговлю, но освободили под залог.

17. Новости «Формулы-1». Карлос Сайнс принял предложение «Заубера» / «Ауди» и отказал «Альпин» и «Уильямсу». «Макларен» представил ливрею в цветах шлема Сенны для Гран-при Монако.

18. Железнодорожники устроили протест в Париже, требуя премии из-за Олимпиады-2024.

19. 13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России.

Цитаты дня.

Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»

Депутат Новичков: «Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте. В каком виде он выставляет отечественный футбол?»

Халк о «Зените»: «Русские игроки завидовали нам с Витцелем. Мы забивали, а они не праздновали. Потом президент убрал 4-5 футболистов, и мы выиграли все»

Дмитрий Губерниев: «Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде»

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

«В Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане. Магазины грабят и уходят – это не очень для меня». Хоккеист «Ак Барса» Марченко о США

Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»