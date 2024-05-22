Каманцев о ВАР в России: «Скорее внедрим в Первой лиге, чем отменим. Система работает все быстрее, задержек все меньше»

Павел Каманцев оценил перспективы системы ВАР в России.

— Насколько шоком кажется то, что ВАР только ввели, а в Европе уже хотят от него отказаться?

— У нас был момент, когда из‑за ухода hawk‑eye [системы электронного судейства] мы оказывались в ситуации, когда ВАР мог не быть хотя бы в первых турах. Мы испытывали не сказать, что колоссальное давление, но колоссальное количество запросов относительно этого, поскольку у руководителей клубов и всех вовлеченных есть уже потребность в этой дополнительной справедливости.

На самом деле уже никто не готов к ситуации, когда все видят, что судья допускает естественную ошибку в связи с тем, что он не видел момент из рекомендованной позиции, никто не готов воспринять, что это не будет исправлено. Мы можем это видеть в Первой лиге, где зрители те же самые, которые смотрят , у них ожидания, что в первой российской лиге тоже будут отменяться неверные решения.

Дополнительно можно привести ситуацию с офсайдными линиями. У нас случилась объективная технологическая задержка с их внедрением, но каждую неделю нам задавали вопросы о том, когда же они появятся. Давайте представим, что этой весной у нас бы не было офсайдных линий. У вас в каждом туре было бы 2–3 момента для обсуждения.

Для меня это уже данность, которую нельзя отменить, которую нужно развивать. С помощью этих полуавтоматических технологий, которые уже применяются в Лиге чемпионов, негатив уже уходит. ВАР работает все быстрее, задержек все меньше.

— В России, на ваш взгляд, шансов на то, что ВАР отменят, нет?

— Нет. Думаю, мы скорее его внедрим в лиге, чем отменим, — сказал председатель судейского комитета РФС.