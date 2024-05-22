Игорь Егоров о судье на матче «Динамо» – «Краснодар»: «Лучше Безбородова не справится никто. Футбольному арбитру все равно, его земляки будут чемпионы или нет»
Игорь Егоров рассказал, кого нужно назначить на главные матчи 30-го тура Мир РПЛ.
— Считаю, что на «Краснодар» — «Динамо», конечно, Владислава Безбородова. А на «Зенит» — «Ростов» – Карасева.
— Почему именно Безбородов?
— Я не раз говорил, что для меня Владислав Безбородов – лучший судья России.
— Но он же все-таки питерский судья, а «Динамо» и «Краснодар» – конкуренты «Зенита».
— То, что он питерец, в таких матчах укладывают на последнюю полку. Считаю, что лучше него не справится никто.
— Тоже самое с Карасевым? Хотя он москвич, а «Динамо» – конкурент «Зенита».
— В этом сезоне мы увидели, как Милорад Мажич допустил, что первый раз за всю историю Безбородов судил «Зенит» в Санкт-Петербурге. Мы что-то увидели?
— Нет.
— Зачем мы все это допускаем: а вот, вдруг, а почему? Поверьте мне, футбольному арбитру абсолютно все равно, его земляки будут чемпионы или нет. Эти все земляческие клубы играют совершенно другую роль в судьбе одного или другого арбитра. Для меня это остается догмой. Но это моя точка зрения. Не больше, не меньше.
— Надеетесь ли вы, что все-таки 30-й тур РПЛ пройдет без судейских ошибок?
— Очень бы хотелось, потому что сегодня настолько видна работа новой судейской организации, настолько ребята выходят мобилизованные и мотивированные, что лично мне реально хочется похлопать в ладоши. Я давно не помню, чтобы было судейство такого уровня в России, – сказал бывший арбитр ФИФА.
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Видимо надеются что и здесь переусердствует.
Но для Динамо будет страшная игра. Я помню в Раменском Зенит играл на чемпионство.
Больше нервов я не тратил никогда.
Назначат Сухого,не сомневаюсь.
А вот на Краснодар-Динамо отправят рокера судить,ведь земляку все равно кто выиграет.
Мы что-то увидели?Ни нет,а ДА,признанное ЭСК не назначение пенальти в ворота Оренбурга.