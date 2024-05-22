Игорь Егоров о судье на матче «Динамо» – «Краснодар»: «Лучше Безбородова не справится никто. Футбольному арбитру все равно, его земляки будут чемпионы или нет» 

Игорь Егоров рассказал, кого нужно назначить на главные матчи 30-го тура Мир РПЛ.

— Считаю, что на «Краснодар» — «Динамо», конечно, . А на «Зенит» — « » – .

— Почему именно Безбородов?

— Я не раз говорил, что для меня Владислав Безбородов – лучший судья России.

— Но он же все-таки питерский судья, а «Динамо» и «Краснодар» – конкуренты « ».

— То, что он питерец, в таких матчах укладывают на последнюю полку. Считаю, что лучше него не справится никто.

— Тоже самое с Карасевым? Хотя он москвич, а «Динамо» – конкурент «Зенита».

— В этом сезоне мы увидели, как Милорад Мажич допустил, что первый раз за всю историю Безбородов судил «Зенит» в Санкт-Петербурге. Мы что-то увидели?

— Нет.

— Зачем мы все это допускаем: а вот, вдруг, а почему? Поверьте мне, футбольному арбитру абсолютно все равно, его земляки будут чемпионы или нет. Эти все земляческие клубы играют совершенно другую роль в судьбе одного или другого арбитра. Для меня это остается догмой. Но это моя точка зрения. Не больше, не меньше.

— Надеетесь ли вы, что все-таки 30-й тур РПЛ пройдет без судейских ошибок?

— Очень бы хотелось, потому что сегодня настолько видна работа новой судейской организации, настолько ребята выходят мобилизованные и мотивированные, что лично мне реально хочется похлопать в ладоши. Я давно не помню, чтобы было судейство такого уровня в России, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!