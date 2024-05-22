Игорь Егоров о судье на матче «Динамо» – «Краснодар»: «Лучше Безбородова не справится никто. Футбольному арбитру все равно, его земляки будут чемпионы или нет» 

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Игорь Егоров Владислав Безбородов Сергей Карасев Краснодар Футбол

Игорь Егоров рассказал, кого нужно назначить на главные матчи 30-го тура Мир РПЛ.

— Считаю, что на «Краснодар» — «Динамо», конечно, Владислава Безбородова. А на «Зенит» — «Ростов» – Карасева.

— Почему именно Безбородов?

— Я не раз говорил, что для меня Владислав Безбородов – лучший судья России.

— Но он же все-таки питерский судья, а «Динамо» и «Краснодар» – конкуренты «Зенита».

— То, что он питерец, в таких матчах укладывают на последнюю полку. Считаю, что лучше него не справится никто.

— Тоже самое с Карасевым? Хотя он москвич, а «Динамо» – конкурент «Зенита».

— В этом сезоне мы увидели, как Милорад Мажич допустил, что первый раз за всю историю Безбородов судил «Зенит» в Санкт-Петербурге. Мы что-то увидели?

— Нет.

— Зачем мы все это допускаем: а вот, вдруг, а почему? Поверьте мне, футбольному арбитру абсолютно все равно, его земляки будут чемпионы или нет.  Эти все земляческие клубы играют совершенно другую роль в судьбе одного или другого арбитра. Для меня это остается догмой. Но это моя точка зрения. Не больше, не меньше.

— Надеетесь ли вы, что все-таки 30-й тур РПЛ пройдет без судейских ошибок? 

— Очень бы хотелось, потому что сегодня настолько видна работа новой судейской организации, настолько ребята выходят мобилизованные и мотивированные, что лично мне реально хочется похлопать в ладоши. Я давно не помню, чтобы было судейство такого уровня в России, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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6 комментариев
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Безбородов перебдел и не поставил пенальти в пользу Зенита. А мог, следующий тур показал что можно.
Видимо надеются что и здесь переусердствует.
Но для Динамо будет страшная игра. Я помню в Раменском Зенит играл на чемпионство.
Больше нервов я не тратил никогда.
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Два матча подряд нельзя судить одну и ту же команду,Карасев судил Ахмат-Зенит и чудил в этом матче.
Назначат Сухого,не сомневаюсь.
А вот на Краснодар-Динамо отправят рокера судить,ведь земляку все равно кто выиграет.
Мы что-то увидели?Ни нет,а ДА,признанное ЭСК не назначение пенальти в ворота Оренбурга.
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Какой ##### Питерец, Петербуржец
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Никаких Безбородовых не должно быть на этом матче! В Москве свои клубные разборки, а в СПб одна команда. Верх цинизма сравнивать судейство петербуржцем московских команд и москвичем команды из СПб.
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Так и предвкушаю какой ор будет про питерского судью, если вдруг Динамо проиграет в этом матче.
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