Ташуев об Иличе в «Пари НН»: «Обычно в «моменты минора» клубы зовут тех, кто знает лигу. А здесь взяли того, кто не знает. Он понял, что попал в серьезную мясорубку»

Сергей Ташуев высказался о работе Саши Илича в «Пари НН».

После разгромного поражения от ЦСКА (2:6) в 29-м туре Мир «Пари НН» опустился в зону стыковых матчей, имея шансы как вылететь из высшего дивизиона напрямую, так и избежать стыковых матчей.

«Понятно, что «Пари НН» рассчитывал на то, что Илич исправит ситуацию, даст результат. Но, мягко говоря, что-то не получилось. Раз он не пришел на пресс-конференцию [после 2:6 от ], то это говорит о том, что где-то в ситуации сыграла роль психология. понял, что он попал в достаточно серьезную мясорубку. Обычно в такие «моменты минора» клубы приглашают тех людей, который прекрасно знают чемпионат. А здесь взяли человека, который не знает чемпионат.

Конечно, один матч еще есть, и ясно, что «Пари НН» отступать некуда. По-хорошему, на завершающий тур тренер уже не нужен. Что он сделает? Там сами футболисты будут сражаться за место под солнцем. Все прекрасно понимают, что надо брать очки», – сказал экс-тренер «Факела».

«Пари НН» первым в истории чемпионатов России пропустил 6 голов в двух матчах подряд