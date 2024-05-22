«🤦🏽♂️🤦🏽♂️». Джексон о решении «Челси» уволить Почеттино
Николас Джексон крайне разочарован отставкой Маурисио Почеттино из «Челси».
Форвард «синих» разместил эмодзи с фейспалмом после сообщения об уходе тренера.
«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?
полнейший идиотизм 🤡
Самое неожиданное, что приходит на ум - уволить Гончаренко из Кубани, когда она шла в одном очке от второго места РПЛ
Джексон хоть и порит много, но индивидуально он очень силен, много моментов из ниоткуда создает.