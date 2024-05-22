«🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️». Джексон о решении «Челси» уволить Почеттино

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Маурисио Почеттино Николас Джексон Футбол

Николас Джексон крайне разочарован отставкой Маурисио Почеттино из «Челси».

Форвард «синих» разместил эмодзи с фейспалмом после сообщения об уходе тренера.

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По сравнению с Боули даже Федун кажется мудрым, грамотным руководителем
+71
-9
+62
Это реально самое странное решение которое только можно представить, ну наверное только увольнение Нагельсмана может сравнится с этим увольнением по глупости.
+43
-5
+38
Ответ Отец Абду
Комментарий скрыт
А какие ему использовать?
+26
0
+26
Ответ Ебздрогыч
По сравнению с Боули даже Федун кажется мудрым, грамотным руководителем
да я сказал бы, даже Смородская была адекватной, по сравнению с Боули)
+22
-1
+21
под конец сезона команда очень хорошо себя проявила, попала в еврокубки. что еще надо было? учитывая в каком состоянии принял ее Поч.
полнейший идиотизм 🤡
+21
-1
+20
Ответ Юрый Краўчук
Даже иногда странное поведение Джексона на поле не такое странное, как у руководства Челси)
Он старается же всё таки
+11
0
+11
Даже иногда странное поведение Джексона на поле не такое странное, как у руководства Челси)
+5
-1
+4
Ответ Ебздрогыч
По сравнению с Боули даже Федун кажется мудрым, грамотным руководителем
Там есть большая вероятность, что Маурисио сам решил уйти, он открыто говорил об этом
+3
0
+3
Ну, справедливости ради, от его игры за Челси такая же реакция.
+3
-1
+2
Ответ Galaktika
Странно, что все так негодуют. Футбол, давно уже не стал просто игрой и витриной той или иной компании (хотя в некоторых отдельных странах/чемпионатах) это еще сохраняется. Ну про АПЛ такого точно нельзя сказать. Есть шейхи, которые хотят действительно показать свою значимость, а есть просто американский бизнес, где уверен в уставе написано, что основная цель компании это извлечение прибыли. Боули наплевать, какое место займет Челси, самое главное что бы приносила прибыль. Вылетят в чемпионшип, или будут на задвоках кувыркаться, прибыль уменьшиться, продаст, как непрофильный актив. И вложится во что-то другое. Ну а болельщики так и будут сокрушаться продолжать.
С тобой можно было бы согласиться, если бы Боули получал прибыль. На деле он вливает сотни миллионов, а о прибыли не может идти и речи.
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
Это реально самое странное решение которое только можно представить, ну наверное только увольнение Нагельсмана может сравнится с этим увольнением по глупости.
А уволить Тухеля и поставить Поттера?
Самое неожиданное, что приходит на ум - уволить Гончаренко из Кубани, когда она шла в одном очке от второго места РПЛ
+2
0
+2
Ответ skvoznoi
Ну, справедливости ради, от его игры за Челси такая же реакция.
Если бы прошлым летом пришел Осимхен, и у него была бы такая стата забитых голов, то все писали бы какой удачный трансфер)))

Джексон хоть и порит много, но индивидуально он очень силен, много моментов из ниоткуда создает.
+1
0
+1
Ответ ostap&mio&dio
А уволить Тухеля и поставить Поттера? Самое неожиданное, что приходит на ум - уволить Гончаренко из Кубани, когда она шла в одном очке от второго места РПЛ
Ивич вроде вообще шёл на первом месте.
0
0
0
Ответ Папа Футбола
Это реально самое странное решение которое только можно представить, ну наверное только увольнение Нагельсмана может сравнится с этим увольнением по глупости.
в этот короткий список странных решений я бы добавил Краснодар с увольнением Ивича.
0
0
0
Ответ dreadnought13
3 ЛЧ подряд не ? ЛЧ Анчелотти Зидановским составом после возвращения Не ?
Зизу сильно изменил состав после Анча?
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
По сравнению с Боули даже Федун кажется мудрым, грамотным руководителем
Там не только Боули, у него коллегиальный голос, там весь новый состав владельцев «11 друзей Федуна»
0
0
0
Ответ Chistian Jadson
Поч верил в него, с новым тренером не факт что Джексон будет регулярно играть, только если научится использовать свои голевые моменты
Ну почу то верить было больше не в кого. Нкунку весь сезон в лазарете.
0
0
0
I am sorry Mrs Jackson....Ooooh (c)
0
0
0
А кто-то называл Абрамовича не терплеливым,но все познается в сравнении. Время покажет,но пока вижу это решение не умным.
0
0
0
Фанаты Челси помнится отстояли ЛЧ когда анонсировали Суперлигу, надо им и сейчас выразить публичный протест.
0
0
0
такая реакция многое говорит об атмосфере в раздевалке, учитывая как сам поч не редко в открытую критиковал джексона. команда реально была за него.
0
0
0
Кто знает, в чём там дело. Возможно, Поч хотел чего-то, что ему не дали. Я не про деньги. Может, игроки или иные условия... И решили расстаться. Так бывает. Перес когда-то Капелло уволил из Реала после чемпионства.
0
0
0
Слушайте, да не интересуют их там результаты, а иначе бы слили Поча ещё в феврале за 2-4 от Вулвез. Там свои тёрки из-за трансферов воспитанников, взглядов на будущее Челси, личных качеств тренера и прочий бред, из-за которого когда-то и Тухеля слили, поставив непонятного Поттера. И сейчас опять поставят какого-то ноунейма удобного и с потенциалом.
0
0
0
Поч верил в него, с новым тренером не факт что Джексон будет регулярно играть, только если научится использовать свои голевые моменты
0
0
0
Ни один уважающий себя тренер теперь не пойдёт работать в Челси без дополнительных условий(компенсация за разрыв, увеличенная зп) и т.д. Клуб штормит уже 1,5-2 года, в таких условиях и с таким самодуром работать мало кому захочется.
0
0
0
Что-то Джексоном себя слишком белым прпредставлялет 🤦🏿‍♂️
+1
-1
0
не, это уже не самодурство, это идиотизм, искать от добра добра.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий