«🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️». Джексон о решении «Челси» уволить Почеттино

Николас Джексон крайне разочарован отставкой Маурисио Почеттино из «Челси».

Форвард «синих» разместил эмодзи с фейспалмом после сообщения об уходе тренера.

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?