ЦСКА – Урал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют ЦСКА и Урал в 30 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Урал
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи ЦСКА
- Пари НН – ЦСКА : 2 – 6
- Зенит – ЦСКА : 0 – 0
- Зенит – ЦСКА : 0 – 1
- ЦСКА – Рубин : 2 – 2
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
Последние матчи Урал
- Урал – Оренбург : 3 – 3
- Факел – Урал : 0 – 0
- Урал – Балтика : 2 – 1
- Рубин – Урал : 1 – 1
- Урал – Ростов : 0 – 1
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