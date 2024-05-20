ЦСКА – Урал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 25 мая

В субботу, 25 мая, сыграют ЦСКА и Урал в 30 туре РПЛ.

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Урал

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

Урал: все новости

РПЛ: все новости

Последние матчи ЦСКА

Последние матчи Урал

Прогноз на матч ЦСКА – Урал

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡