Радимов о заменах Дзюбе и Соболеву: «Конате, Гуарирапа, Даку.  Один из них окажется в «Спартаке», один – в «Локомотиве»

Теги Спартак Локомотив Рубин Артем Дзюба Владислав Радимов премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Мохамед Конате Александр Соболев Сочи Сауль Гуарирапа Мирлинд Даку Футбол

Владислав Радимов назвал форвардов, способных укрепить атаку «Спартака» и «Локо».

«Сулейманову было тяжело подстраиваться и заменить Дзюбу, потому что от него требовали голов. Но, в конце концов, он молодец, с этим начал справляться. 

Другое дело, что в следующем году будет приобретен форвард на место Дзюбы, с которым маловероятно что продлят контракт. Думаю, что это будет либо Конате, либо Гуарирапа, либо Даку.  Один из этих трех футболистов окажется в «Спартаке», один – в «Локомотиве». 

Спартаковцам тоже нужен форвард. Кассьерра за один матч с «Ахматом» забил больше, чем Соболев за весь чемпионат. Поэтому Соболеву тоже нужна замена. Если он не в форме, не забивает, то должен кто-то другой, кто выйдет и будет это делать», — сказал экс-игрок сборной России.

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13 комментариев
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Здавые мысли на счёт Соболева. Человек занимается больше "не пойми чем", только не футболом. В Мурманске продолжительные ночи, там можно поиграть и поспать подольше. И с футболом докучать не будут
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Гуарирапу надо обязательно забирать в Локо. Находка для чемпионата и недорого.
Я бы и Морено поставил в Локо вместо физрука
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Ответ Дядя ТУРА
Гуарирапу надо обязательно забирать в Локо. Находка для чемпионата и недорого. Я бы и Морено поставил в Локо вместо физрука
Это то, что нужно было сделать уже месяц назад. Но Локо, по слухам, от Гуарирапы отказался зимой, хотя его предлагали агенты, теперь ценник вырос. А теперь продлевает Галактионова и возьмёт из этой тройки Конате.
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Ответ IgorBudda
Здавые мысли на счёт Соболева. Человек занимается больше "не пойми чем", только не футболом. В Мурманске продолжительные ночи, там можно поиграть и поспать подольше. И с футболом докучать не будут
Зря Вы так про Соболева! Между прочим, его в капитаны Спартака прочат. Видимо, есть за что ;))
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+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Двоих определил, а третьего куда Радимов пристроит?
Третий - запасной вариант. На подхвате.
+3
0
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Двоих определил, а третьего куда Радимов пристроит?
Третий в Динамо вместо Смолова.
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Двоих определил, а третьего куда Радимов пристроит?
+1
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Николсона бы вернули. Соболев без конкуренции всегда ленится. Давно тут пишу. Абаскаль думал, что оставив его одного он расцветет. Тихонов тоже говорил, что ему надо доверять. Вот доверили , а как оказалось спать не давали мальчику и в КС играть до 4 утра,и это с зарплатой 2 млн евро. Режим же соблюдать удел тех, кто играть не умеет.
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Ответ redwhiteteam
Николсона бы вернули. Соболев без конкуренции всегда ленится. Давно тут пишу. Абаскаль думал, что оставив его одного он расцветет. Тихонов тоже говорил, что ему надо доверять. Вот доверили , а как оказалось спать не давали мальчику и в КС играть до 4 утра,и это с зарплатой 2 млн евро. Режим же соблюдать удел тех, кто играть не умеет.
Соболеву нужна забивная конкуренция, а Шамар не входит в оное число.
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