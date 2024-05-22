Радимов о заменах Дзюбе и Соболеву: «Конате, Гуарирапа, Даку.  Один из них окажется в «Спартаке», один – в «Локомотиве»

Владислав Радимов назвал форвардов, способных укрепить атаку «Спартака» и «Локо».

«Сулейманову было тяжело подстраиваться и заменить , потому что от него требовали голов. Но, в конце концов, он молодец, с этим начал справляться.

Другое дело, что в следующем году будет приобретен форвард на место Дзюбы, с которым маловероятно что продлят контракт. Думаю, что это будет либо , либо Гуарирапа, либо . Один из этих трех футболистов окажется в « », один – в « ».

Спартаковцам тоже нужен форвард. Кассьерра за один матч с «Ахматом» забил больше, чем Соболев за весь чемпионат. Поэтому Соболеву тоже нужна замена. Если он не в форме, не забивает, то должен кто-то другой, кто выйдет и будет это делать», — сказал экс-игрок сборной России.