Радимов о заменах Дзюбе и Соболеву: «Конате, Гуарирапа, Даку. Один из них окажется в «Спартаке», один – в «Локомотиве»
Владислав Радимов назвал форвардов, способных укрепить атаку «Спартака» и «Локо».
«Сулейманову было тяжело подстраиваться и заменить Дзюбу, потому что от него требовали голов. Но, в конце концов, он молодец, с этим начал справляться.
Другое дело, что в следующем году будет приобретен форвард на место Дзюбы, с которым маловероятно что продлят контракт. Думаю, что это будет либо Конате, либо Гуарирапа, либо Даку. Один из этих трех футболистов окажется в «Спартаке», один – в «Локомотиве».
Спартаковцам тоже нужен форвард. Кассьерра за один матч с «Ахматом» забил больше, чем Соболев за весь чемпионат. Поэтому Соболеву тоже нужна замена. Если он не в форме, не забивает, то должен кто-то другой, кто выйдет и будет это делать», — сказал экс-игрок сборной России.
Я бы и Морено поставил в Локо вместо физрука