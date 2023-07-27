27 июля завершается первый тур группового этапа Кубка России по футболу. В рамках тура сыграют «Краснодар» — «Спартак». Игра пройдет в Краснодаре на поле стадиона «Краснодар Арена». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. На его счету 5 игр в Кубке в прошлом сезоне. В среднем за игру арбитр фиксировал 25 фолов и показывал 3,6 желтых карточек и ни одной красной.

Гости получили статус незначительного фаворита встречи. «Спартак» на третьем месте в букмекерской конторе BetBoom среди всех претендентов на победу в турнире. «Краснодар» на четвертом. Коэффициенты 7,00 и 10,00.

Команды сыграли 29 матчей, 28 из которых были официальными. По победам впереди «Спартак» 18:9 при 2 ничьих. Разница голов 61:40 в пользу красно-белых. В рамках Кубка России у «Спартака» две победы в двух матчах с общим счетом 4:2. В прошлом сезоне «Спартак» одержал две победы. Дома победа 4:3 и в гостях 4:1. В шести последних очных встречах проходит ставка на ТБ2,5 и «обе забьют — да».

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да», ИТБ1,5 «Краснодара».

Краснодар

«Краснодар» стартовал в чемпионате России с гостевой победы над «Динамо». Черно-зеленые победили 3:1, забив дважды до перерыва. В первом тайме голами отличились Джон Кордоба и Александр Черников. Во втором тайме забил Бачи. По голевой передаче у Кордобы и Эдуарда Сперцяна. «Краснодар» пропустил от Федора Смолова на 61 минуте, когда вел в три мяча.

В первой игре сезона не сыграл новичок команды Александр Эктов. Игровое время не получил и вернувшийся из Израиля Магомед-Шапи Сулейманов. Владимир Ивич сделал ставку на тех, кто ярко проявил себя в концовке прошлого чемпионата.

Результаты «Краснодара» в пяти играх:

РПЛ, «Динамо» — «Краснодар» 1:3;

Товарищеский, «Краснодар» — «Сочи» 2:2;

Товарищеский, «Краснодар» — «Кубань» 3:0;

Товарищеский, «Краснодар» — «Черноморец» Новороссийск 2:2;

Кубок России, «Краснодар» — ЦСКА 1:1, СП 5:6.

На официальном уровне у «быков» пять побед, четыре ничьи и поражение в 10 встречах. Единственное поражение в финале Кубка России в серии пенальти.

Интересные статистические факты по игре «Краснодара»:

«Краснодар» пропускает от «Спартака» в первом тайме в 4 домашних встречах;

«Краснодар» не проигрывает в основное время в 10 играх;

«Краснодар» не проигрывает дома в 14 играх;

7 последних очных матчей прошли как минимум с тремя голами;

В трех последних играх «Краснодара» забивают обе команды;

«Краснодар» не играет вничью со «Спартаком» в 9 играх.

Прогноз на матч Акрон – Арсенал

Спартак

«Спартак» стартовал в чемпионате с волевой домашней победы над «Оренбургом». Красно-белые оказались сильнее 3:2. В компенсированное к первому тайму время за «Спартак» забил Виктор Мозес с передачи Квинси Промеса. Во втором тайме «Спартак» пропустил дважды. Один мяч на счету Дмитрия Воробьева, второй — Сесара Флорентина. При счете 1:2 в пользу «Оренбурга» дубль оформил Даниил Хлусевич. Победный мяч забит в компенсированное время.

Одну из голевых передач во втором тайме записал на свой счет новичок команды Тео Бонгонда. Еще один новичок клуба Хесус Медина не попал в заявку на матч. Первый матч после травмы провел полузащитник Наиль Умяров. Игрок вышел на поле во втором тайме.

Результаты «Спартака» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Спартак» — «Оренбург» 3:2;

Товарищеский, «Спартак» — «Нефтчи» 2:0;

Товарищеский, «Акрон» — «Спартак» 2:0;

Товарищеский, «Торпедо» Москва — «Спартак» 2:2;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Спартак» 1:0.

На официальном уровне у столичного клуба четыре победы, три ничьи и три поражения в 10 играх.

Интересные статические факты по игре «Спартака»:

«Спартак» не побеждает в четырех гостевых встречах и 6 из 7 матчах на выезде;

«Спартак» проиграл в 7 из 10 матчах на выезде;

«Спартак» пропустил в 7 гостевых играх;

«Спартак» забивает «Краснодару» в 8 гостевых встречах;

«Спартак» забивает в 10 очных матчах;

«Спартак» в четырех гостевых играх пропускает первым;

7 очных матчей прошли как минимум с тремя голами.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России Краснодар — Спартак

«Спартак» победил в 4 из 6 очных матчах в гостях. Красно-белые забивает в 8 гостевых встречах в Краснодаре. В предстоящей игре столичный клуб получил статус фаворита игры.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Краснодар» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Краснодар» — 2,72;

Ничья — 3,82;

Победа «Спартака» — 2,48;

ТБ2,5 — 1,53;

ТМ2,5 — 2,63;

«Обе забьют — да» — 1,40;

«Обе забьют — нет» — 2,75.

В первом туре Кубка России сыграют две атакующие команды. В 10 последних играх каждая команда в среднем забивает по 1,6 гола. По 6 игр из 10 с участием клубов прошли на ТБ2,5. Очные матчи команд также отличаются высокой результативностью. В 6 из 7 очных матчах в Краснодаре и 8 из 9 встречах забивали обе команды. В прошлом сезоне «Спартак» забил по 4 гола в двух очных играх. В первом туре чемпионата России команды не сыграли на ноль, и забили по три гола. Уже в шести очных матчах отличаются обе команды и пробивают ТБ2,5. В 4 из 6 играх соперники забили больше трех мячей. Для ставки на матч можно выбрать «Обе забьют — да», ТБ2,5, ТБ3. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,40, 1,53 и 1,83 на эти исходы.

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